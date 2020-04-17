Коронавирус
RT на русскомРоспотребнадзор заявил о росте бессимптомных заражений коронавирусом
В России зафиксирован рост числа людей, болеющих коронавирусной инфекцией COVID-19 бессимптомно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, ещё две недели назад в удельном весе от всех инфицированных количество лиц без симптомов составляло 10—12%, максимум 20%.
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Если еще две недели назад в удельном весе от числа всех инфицированных количество людей без симптомов, у которых обнаружен вирус, но симптомов нет, составляло 10-12%, максимум – 20%, то за последние дни удельный вес таких людей составляет от 45-50%
— Анна Попова, российский политикМосква 24 07:55
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