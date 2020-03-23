Коронавирус

URA.RuURA.RuВ Роспотребнадзоре назвали условие появления иммунитета к коронавирусу

У людей, переболевших коронавирусом, вырабатывается иммунитет к инфекции. Об этом рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в рамках программы «Познер» на Первом канале.
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Роспотребнадзор: У перенесших коронавирус вырабатывается иммунитет

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Названо условие выработки иммунитета к коронавирусу

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У переболевших COVID-19 вырабатывается иммунитет, заявила Попова

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Попова: у переболевших новым коронавирусом вырабатывается иммунитет

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В Роспотребнадзоре заявили, что у переболевших COVID-19 вырабатывается иммунитет к нему

ТАСС10:07
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