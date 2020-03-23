У людей, переболевших коронавирусом, вырабатывается иммунитет к инфекции. Об этом рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в рамках программы «Познер» на Первом канале.

В Роспотребнадзоре назвали условие появления иммунитета к коронавирусу

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