В России не зарегистрировано случаев заболевания коронавирусом из Китая. Об этом в субботу, 25 января, заявил Роспотребнадзор.

Роспотребнадзор заявил об отсутствии зараженных коронавирусом в России

Энергетика Газпром вдвое переплатил Украине за транзит газа — Оржель Газпром заплатил за транспортировку вдвое большего объёма газа через территорию Украины, чем реально прокачал, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель 24 января на своей странице в социальной сети Facebook.

Армия и оружие Минобороны прокомментировало «перехват» США российской колонны в САР Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал, что между российскими и американскими военными в Сирии произошли «незначительные стычки», однако не было «ничего серьёзного или угрожающего».

Политика Сенатор ответил на заявления Польши о компенсациях со стороны России Говоря о претензиях Варшавы, касающихся Второй мировой войны, сенатор отметил, что именно "наша страна восстанавливала разрушенную Польшу, Советская армия освобождала страну от фашизма, погибли сотни тысяч наших солдат".

Гаджеты Samsung запустит аналог AirDrop Samsung намерена запустить технологию передачи файлов Quick Share для смартфонов серии Galaxy.

Шоу-бизнес Юлия Высоцкая показала редкое фото 16-летнего сына Пети Телеведущая Юлия Высоцкая показала на своей странице в Instagram фото, на котором запечатлен разговаривающий по телефону сын Андрея Кончаловского Петр.

Биатлон Объявлен состав сборной России на смешанную эстафету на этапе КМ Матвей Елисеев, Александр Логинов, Лариса Куклина и Ирина Старых представят Россию в смешанной эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке, сообщается на официальном сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

Спорт Лыжник Александр Большунов победил на этапе Кубка мира В немецком Оберсдорфе стартовал восьмой этап Кубка мира по лыжным гонкам. В субботу прошли соревнования в скиатлоне у мужчин и женщин.

Здоровье Китайский коронавирус угрожает населению России Замглавы Министерства здравоохранения Сергей Краевой заявил, что вспышка нового коронавируса, с которым сейчас борются в Китае, несет угрозу населению России, передает ТАСС.

Футбол Медведев: матч с «Ред Буллом» поможет Кокорину перед арендой в «Сочи» Участие футболиста петербургского "Зенита" Александра Кокорина в товарищеском матче с австрийским "Ред Буллом" в субботу поможет ему набрать форму и даст практику для дальнейшей игры в составе "Сочи" на правах аренды, выразил мнение в разговоре с РИА Новости генеральный директор "сине-бело-голубых" Александр Медведев.

Общество Си Цзиньпин: распространение нового коронавируса ускоряется В ходе согласования операции с МИД КНР оговорено, что ответственность за распространение вируса Белый дом берет на себя.

Футбол «Лестер» продолжил путь в Кубке Англии «Лестер» пробился в пятый раунд Кубка Англии. Команда Брендана Роджерса обыграла на выезде "Брентфорд" с минимальным счётом 1:0.

Происшествия В Оренбуржье при аварии с десятью машинами пострадали три человека Три человека пострадали в дорожной аварии в Оренбургской области, где столкнулись десять автомобилей, в том числе машина скорой помощи, сообщили в пресс-службе МВД по региону.