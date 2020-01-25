Здоровье

ИзвестияИзвестияРоспотребнадзор заявил об отсутствии зараженных коронавирусом в России

В России не зарегистрировано случаев заболевания коронавирусом из Китая. Об этом в субботу, 25 января, заявил Роспотребнадзор.
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Роспотребнадзор не обнаружил в России заболевших новым вирусом из Китая

РБК03:08

В России не зарегистрировано случаев новой коронавирусной инфекции

RT на русском02:43

Больных новой коронавирусной инфекцией в России не зарегистрировано

Интерфакс02:13

Роспотребнадзор заявил об отсутствии зараженных коронавирусом в России

Известия02:22

Роспотребнадзор досмотрел с начала года более 20 тыс. рейсов в связи с коронавирусом

ТАСС02:16

Роспотребнадзор досмотрел более 20 тыс. рейсов в связи с коронавирусом

РЕН ТВ02:16

В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии больных новым коронавирусом в России

Говорит Москва02:28
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 10:26, Ашберн
Политика

Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным

«Единая Россия» (ЕР) поставит вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из партии и его соответствии занимаемой должности, приводит пресс-служба слова секретаря генерального совета партии Андрея Турчака.
Коммерсантъ вчера в 09:50
Фигурное катание

Российские пары заняли весь пьедестал почёта на чемпионате в Австрии

ТВ Центр 03:46
Политика

Помощник президента Сурков ушел с госслужбы

Помощник президента Владислав Сурков ушел с государственной службы.
Медиазона 02:26
Кино

THR: продолжение фильма «Капитан Марвел» выйдет в 2022 году

Выход второй части запланирован на 2022 год. Оригинальный фильм вышел в 2019 году.
Афиша Daily 23 января в 03:58
Энергетика

Газпром вдвое переплатил Украине за транзит газа — Оржель

Газпром заплатил за транспортировку вдвое большего объёма газа через территорию Украины, чем реально прокачал, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель 24 января на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM вчера в 14:07
Армия и оружие

Минобороны прокомментировало «перехват» США российской колонны в САР

Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал, что между российскими и американскими военными в Сирии произошли «незначительные стычки», однако не было «ничего серьёзного или угрожающего».
RT на русском 08:26
Технологии

В сеть утекло видео с включением Sony PlayStation 5

На видео демонстрируется процесс включения и загрузки приставки. Также новый ролик позволил ознакомиться с заставкой.
Ferra 05:15
Политика

Сенатор ответил на заявления Польши о компенсациях со стороны России

Говоря о претензиях Варшавы, касающихся Второй мировой войны, сенатор отметил, что именно "наша страна восстанавливала разрушенную Польшу, Советская армия освобождала страну от фашизма, погибли сотни тысяч наших солдат".
РИА Новости 07:29
Гаджеты

Samsung запустит аналог AirDrop

Samsung намерена запустить технологию передачи файлов Quick Share для смартфонов серии Galaxy.
TelecomDaily вчера в 07:04
Происшествия

В результате землетрясения в Турции погибли не менее четырех человек

На востоке Турции в 20:55 (совпадает с мск) произошло землетрясение магнитудой 6,8, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Коммерсантъ вчера в 14:29
Хоккей

Евгений Лисовец: «Не позволяли себе ничего сверхъестественного»

Все играли правильно, не позволяли себе ничего сверхъестественного, выполняли тренерскую установку и бились друг за друга.
Горобзор.ру 10:02
Происшествия

Виновник смертельного ДТП в Москве за год получил 650 штрафов

РИА Новости 07:18
Шоу-бизнес

Юлия Высоцкая показала редкое фото 16-летнего сына Пети

Телеведущая Юлия Высоцкая показала на своей странице в Instagram фото, на котором запечатлен разговаривающий по телефону сын Андрея Кончаловского Петр.
Народные новости 06:58
Происшествия

Самолет, летевший из Минска в Мюнхен, оставил в Гродно шесть человек

Вести.Ru 09:27
Гаджеты

Необычную версию Samsung Galaxy S20 показали на фото

Российская газета вчера в 07:30
Биатлон

Объявлен состав сборной России на смешанную эстафету на этапе КМ

Матвей Елисеев, Александр Логинов, Лариса Куклина и Ирина Старых представят Россию в смешанной эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке, сообщается на официальном сайте Международного союза биатлонистов (IBU).
РИА Новости вчера в 11:45
Здоровье

Студентка из Китая с симптомами вируса госпитализирована в Саратове

Роспотребнадзор заявил о госпитализации студентки из Китая с симптомами вирусного заболевания. Сообщение появилось на сайте ведомства.
Новости Саратова 05:48
Спорт

Лыжник Александр Большунов победил на этапе Кубка мира

В немецком Оберсдорфе стартовал восьмой этап Кубка мира по лыжным гонкам. В субботу прошли соревнования в скиатлоне у мужчин и женщин.
Вести.Ru 07:27
Здоровье

Китайский коронавирус угрожает населению России

Замглавы Министерства здравоохранения Сергей Краевой заявил, что вспышка нового коронавируса, с которым сейчас борются в Китае, несет угрозу населению России, передает ТАСС.
ForPost 22 января в 06:24
Футбол

Медведев: матч с «Ред Буллом» поможет Кокорину перед арендой в «Сочи»

Участие футболиста петербургского "Зенита" Александра Кокорина в товарищеском матче с австрийским "Ред Буллом" в субботу поможет ему набрать форму и даст практику для дальнейшей игры в составе "Сочи" на правах аренды, выразил мнение в разговоре с РИА Новости генеральный директор "сине-бело-голубых" Александр Медведев.
РИА Новости 07:35
Происшествия

В Чите задержали отца найденных в заброшенном доме четырех детей

Известия вчера в 07:43
Общество

Си Цзиньпин: распространение нового коронавируса ускоряется

В ходе согласования операции с МИД КНР оговорено, что ответственность за распространение вируса Белый дом берет на себя.
Вести.Ru 09:50
Общество

Конституция РФ фиксирует индексацию пенсий работающим пенсионерам

Поправки в Конституцию фиксируют индексацию пенсий работающим пенсионерам.
REGNUM 23 января в 02:48
Футбол

«Лестер» продолжил путь в Кубке Англии

«Лестер» пробился в пятый раунд Кубка Англии. Команда Брендана Роджерса обыграла на выезде "Брентфорд" с минимальным счётом 1:0.
Евро-футбол.ру 09:43
Здоровье

Врач рассказала об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы

Врач высшей категории, кандидат биологических наук Елена Чернышева рассказала об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы.
МедиаПоток 08:29
Политика

В Кремле заявили о неизвестных подробностях помилования Ходорковского

Rambler News Service вчера в 06:07
Происшествия

В Оренбуржье при аварии с десятью машинами пострадали три человека

Три человека пострадали в дорожной аварии в Оренбургской области, где столкнулись десять автомобилей, в том числе машина скорой помощи, сообщили в пресс-службе МВД по региону.
РИА Новости 08:35
Общество

Посольство назвало «шпиономанией» ситуацию с торгпредством в Японии

«Сожалеем, что японская сторона присоединилась к модным на Западе антироссийским спекуляциям на избитую тему шпиономании», — говорится в тексте.
РБК 09:20
Общество

Синоптики предсказали аномальную погоду в феврале

Синоптики рассказали, может ли февраль "отыграться" на россиянах за аномально теплые декабрь и январь.
РИА Новости 10:05
Политика

Киев обвинил Москву в краже истории «Украины-Руси»

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар обвинил Россию в попытках "вбить клин истории" между Киевом и Варшавой и призвал Польшу объединиться против Москвы.
РИА Новости 08:51
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