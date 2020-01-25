Здоровье

Комсомольская правдаКомсомольская правдаРоспотребнадзор: в России не выявлено больных новым коронавирусом

Признаки инфекционных заболеваний выявлены более чем у 50 человек, но ни один из них не был заражен распространившейся по миру "китайской пневмонией". "Больных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) не зарегистрировано", - сообщается на сайте Роспотребнадзора.
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Роспотребнадзор не обнаружил в России заболевших новым вирусом из Китая

РБК03:08

Больных новой коронавирусной инфекцией в России не зарегистрировано

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В России не зарегистрировано случаев новой коронавирусной инфекции

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