Здоровье
РИА НовостиРоспотребнадзор заявил об угрозе распространения птичьего гриппа
По Европе быстро перемещается штамм вируса птичьего гриппа H5N8, который может попасть на территорию России вместе с перелетными птицами. Об этом рассказали "Известиям" в Роспотребнадзоре. В ведомстве уточнили, что вспышки этого вируса повсеместно были ликвидированы еще весной 2019 года.
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с чего всё началось
России угрожает штамм вируса птичьего гриппа H5N8. Он быстро перемещается по Европе, и в нашу страну его легко могут занести перелетные птицы. Ученые предупреждают, что патоген стремительно мутирует и может привести к заражению людей.Известиявчера в 16:01
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Новый птичий вирус из Европы может мутировать и стать опасным для человека
Телеканал 360°вчера в 17:50
Патоген мутирует: Роспотребнадзор рассказал о новом штамме птичьего гриппа
Московский Комсомолец01:36
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