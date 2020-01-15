Здоровье

РИА НовостиРИА НовостиРоспотребнадзор заявил об угрозе распространения птичьего гриппа

По Европе быстро перемещается штамм вируса птичьего гриппа H5N8, который может попасть на территорию России вместе с перелетными птицами. Об этом рассказали "Известиям" в Роспотребнадзоре. В ведомстве уточнили, что вспышки этого вируса повсеместно были ликвидированы еще весной 2019 года.
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с чего всё началось

Птица несчастья: атаковавший Европу грипп опасен для России

России угрожает штамм вируса птичьего гриппа H5N8. Он быстро перемещается по Европе, и в нашу страну его легко могут занести перелетные птицы. Ученые предупреждают, что патоген стремительно мутирует и может привести к заражению людей.
Известиявчера в 16:01

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Новый птичий вирус из Европы может мутировать и стать опасным для человека

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Роспотребнадзор заявил об угрозе распространения птичьего гриппа

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ТАССвчера в 17:44

Роспотребнадзор предупредил о распространении птичьего гриппа

Известиявчера в 16:57
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По мнению Жириновского, микрокредиты «загоняют граждан в финансовую кабалу».
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В Иране члены Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали автора видеозаписи, на которой якобы был зафиксирован момент попадания ракеты в украинский самолет "Международных авиалиний Украины".
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Госдеп США пригрозил Ираку санкциями в случае покупки российских С-400

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По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар

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Президент России Владимир Путин в среду огласит послание Федеральному собранию, в ходе которого глава государства традиционно излагает свою оценку положения дел в стране и видение основных задач на перспективу.
ТАСС вчера в 16:01
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В Санкт-Петербурге пенсионер пожаловался в полицию на врача скорой помощи, пишет «Петербургский дневник».
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Звезда "Битвы экстрасенсов" Мэрилин Керро родила второго ребенка Эстонская ведьма вновь стала мамой.
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Мальта раскрыла имена новых обладателей «золотых паспортов» среди россиян

Мальта представила новый список россиян, которые получили ее гражданство в 2018 году.
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Рудковская пригрозила Авербуху штрафом из-за песни Билана

По словам жены Евгения Плющенко, Авербуха ждёт штраф до 5 млн рублей.
News.ru вчера в 21:02
Общество

В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку бюстгальтеров

Газета.Ru вчера в 13:46
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Ученые определили место появления современного герпеса

Генетики из Италии установили, что две главные разновидности герпеса возникли в Африке.
Москва 24 13 января в 05:34
Культура

Картина Рубенса из ирбитского музея пройдет экспертизу в Москве

Картина была передана музею в Ирбите в 1976 году и ранее считалась копией.
ТагилСити.ру вчера в 23:07
Футбол

Легенда турецкого футбола работает в такси после критики Эрдогана

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В Госдуме объяснили аномально теплую зиму климатическим оружием США

Аномально теплая зима в России может свидетельствовать о применении США климатического оружия.
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Общество

Меган Маркл не участвовала в переговорах с Елизаветой II

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл отказалась от участия в переговорах с королевой Елизаветой II.
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Политика

Киргизия и Таджикистан хотят обменяться землями в приграничных районах

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Общество

В Минфине поддержали создание частных судебных приставов в России

Министерство финансов России поддерживает создание в стране частных судебных приставов и их внедрение, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на подготовленную ведомством рекомендацию.
Газета.Ru 00:37
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Малкин вышел на 72-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ

Российский форвард "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин вышел на чистое 72-е место в списке лучших бомбардиров регулярных чемпионатов НХЛ за всю историю.
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В США скончался актер Стэн Кирш из сериала «Горец» и «Друзья»

Американский актер Стэн Кирш, наиболее известный своей ролью Ричи Райана в сериале «Горец», был найден мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе.
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Белоруссия ищет альтернативу поставкам российской нефти

Белоруссию не устраивают условия поставки российской нефти, поэтому власти и нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) взялись за поиск альтернативных маршрутов, в том числе из Польши, стран Балтии, Казахстана, Азербайджана и Украины.
Аргументы недели вчера в 14:32
Армия и оружие

ВВС Израиля нанесли удар по сирийской авиабазе в провинции Хомс

Военно-воздушные силы Израиля нанесли ракетный удар по военному аэродрому Т-4 на востоке сирийской провинции Хомс, сообщает SANA.
Взгляд.ру вчера в 16:58
Происшествия

В жилом доме в Уфе взорвался газ, пострадали три человека

Вести.Ru вчера в 22:42
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Сильвестров день: что запрещено делать 15 января

Волгоградская правда вчера в 22:01
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Гравитационную систему навигации для военной техники создают в России

В России создают гравитационную систему для военной техники. Она будет независима от спутниковой системы навигации.
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Армия и оружие

Корвет «Гремящий» испытал новое оружие в Баренцевом море

Корвет проекта 20385 «Гремящий» выполнил торпедную стрельбу по подводной и надводной целям, испытав новое вооружение в Баренцевом море, заявил начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга.
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Во французской галерее откроется персональная выставка Бритни Спирс

Галерея уточнила, что это первая персональная выставка певицы — она будет действовать «до конца света».
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Хафтар озвучил условия продолжения переговоров

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар уведомил Россию об условиях для продолжения переговоров о подписании мирного соглашения в Ливии, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на телеканал Al Arabiya.
Радио Sputnik вчера в 15:46
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Правительство не включило закон о новых пенсиях в свой план на год

Проект новой системы накопительных пенсий — гарантированный пенсионный план (ГПП) — не вошел в план законопроектной деятельности правительства на 2020 год (.pdf).
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Трамп призвал Apple разблокировать телефоны преступников

Президент США Дональд Трамп призвал компанию Apple предоставить доступ к телефонам преступников.
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