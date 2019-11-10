с чего всё началось

Роспотребнадзор разработал новые подходы в лечении хронического гепатита В на основе геномного редактирования, это позволит полностью вылечить болезнь без воздействия на геном человека, сообщила глава ведомства Анна Попова.

Роспотребнадзор разработал новые подходы к лечению гепатита В

Политика Посол Украины прокомментировал задержание националиста Мазура в Польше Посол Украины в Польше Андрей Дещица прокомментировал задержание зампредседателя украинской националистической организации УНА-УНСО* Игоря Мазура в Польше.

Футбол Гол Головина принес «Монако» победу над «Дижоном» «Монако» победил «Дижон» в матче 13-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Футбол «Сельта» – 22-я команда, которой Месси забил минимум 10 голов В матче 13-го тура Примеры «Барселона» обыграла «Сельту» (4:1). Нападающий каталонцев Лионель Месси оформил хет-трик в этой встрече, доведя счет своих голов в ворота «Сельты» до 11.

Спорт «Спартак» откажется от турнира в США из-за проблем с визами Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что команда собирается отказаться от участия в турнире Florida Cup, который пройдет в январе 2020 года в Орландо.

Политика Украинец пристал к россиянам с вопросом о Крыме на борту самолета Украинский журналист Руслан Горовой рассказал на своей странице в Facebook, как встретил россиян на борту самолета и попросил их ответить на вопрос о принадлежности Крыма.

Общество Якубович прокомментировал информацию о своей операции Телеведущий Леонид Якубович в разговоре с RT прокомментировал сообщение о своей операции.

Общество На 39-м году жизни умер известный промоутер Паша «Фейсконтроль» Известный московский фейсконтрольщик и клубный промоутер Павел Пичугин, более известный как Паша "Фейсконтроль", ушел из жизни в возрасте 38 лет, сообщает Telegram-канал Mash.

Политика В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.

Общество Дочь Михаила Калашникова назвала себя младшей сестрой автомата АК-47 Конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников часто шутил, что в его жизни было два важных изобретения - автомат АК-47 и дочка, вспоминает его дочь Елена.

Общество Синоптик предупредил о переносе климатической зимы в Москве "Фобос" прогнозирует, что климатическая зима придет в Москву с опозданием как минимум на две недели - в последней декаде ноября.

Армия и оружие В ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли участок разведения сил в Петровском Украинские силовики утром в воскресенье обстреляли из стрелкового оружия участок разведения сил и средств в Петровском.

Футбол Доменико Тедеско: «Зобнин прекрасно сыграл с „Крыльями“» Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско оценил игру полузащитника Романа Зобнина в матче 16-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (2:0). — Роман действительно прекрасно сыграл, думаю, что он прогрессирует на этой позиции, — цитируют Тедеско «РИА Новости».

Единоборства Магомедшарипов победил Каттара решением судей на UFC в Москве Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Забит Магомедшарипов встретился с американцем Келвином Каттаром в главном поединке турнира Fight Night 163.

Кино «Джокер» станет самым прибыльным кинокомиксом в истории Наконец, «Джокер» может стать самым дешёвым фильмом в истории, которому удалось собрать в мировом прокате миллиард долларов.

Армия и оружие Меркель призвала Европу развивать новые системы вооружений Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала Европу развивать новые системы вооружений.

Единоборства Макгрегор высмеял задушенного на турнире UFC брата Нурмагомедова Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор в Twitter высмеял россиянина Абубакара Нурмагомедова за поражение на турнире UFC Fight Night 163 в Москве.

Общество В России могут начать поощрять аккуратных водителей в 2020 году Вице-премьер России Максим Акимов заявил о возможном запуске системы поощрения аккуратного стиля вождения в тестовом режиме в стране в 2020 году.

Политика Украинский эксперт озвучил самый катастрофический сценарий с транзитом газа Европа и Россия, скорее всего, в результате всех транзитных переговоров согласятся на так называемое «разовое» газовое соглашение на сезон 2019−2020 гг. и будут требовать, чтобы Украина его подписала, считает украинский экономист Алексей Кущ.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара вырос на 16 копеек — до 63,68 рубля. Курс евро увеличился на 22 копейки и составил 70,36 рубля.

Шоу-бизнес «Совсем другая»: Ани Лорак поддержала тренд на удлиненную челку На свежем фото певица предстала с трендовой удлиненной челкой, которую также недавно сделала Александра Савельева.

Культура Гагарина расплакалась и покинула студию «Голоса» Полина Гагарина, комментируя выступление певца, не смогла сдержать слез – она призналась, что пережить смерть ребенка не каждому хватит сил.

Гаджеты Samsung продолжает снижать цены на свои смартфоны По словам экспертов, снижение цены на смартфоны от Samsung в Индии только начало.