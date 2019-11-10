с чего всё началось

Роспотребнадзор разработал новые подходы в лечении хронического гепатита В на основе геномного редактирования, это позволит полностью вылечить болезнь без воздействия на геном человека, сообщила глава ведомства Анна Попова.

Роспотребназдор разработал новые подходы для лечения гепатита В

Шоу-бизнес Разин заявил об улучшении состояния здоровья Заворотнюк Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил об улучшении состояния здоровья Анастасии Заворотнюк, соответствующий пост он разместил в своем Instagram.

Происшествия Житель Магадана убил знакомого и захватил заложницу В Магадане мужчина убил своего знакомого, а после взял в заложники женщину.

Политика «Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому» Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.

Экономика Ротенберг продал «Стройгазмонтаж» Компания «Стройгазмонтаж» продана бизнесменом Аркадием Ротенбергом «Газстройпрому» (структура Газпрома), передаёт 7 ноября РБК.

Экономика Мировой долг достиг рекордного показателя $188 трлн Мировой долг — государственный и частный — достиг рекордного показателя $188 трлн, что составляет 230% мирового ВВП, сообщила в ходе выступления на конференции имени Жака Полака директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

Происшествия СК проводит проверку после смертельного ДТП в Красноярском крае В Красноярском крае следователи начали проверку после дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса и грузового автомобиля, в котором погибли два человека.

Политика Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.

Культура Полина Гагарина покинула студию «Голоса» в слезах Российская певица Полина Гагарина покинула студию шоу "Голос" в слезах. Видео выпуска было опубликовано в YouTube.

Происшествия Ночные автогонки в российском городе закончились гибелью участников ЧП случилось, когда водители двух автомобилей решили устроить гонки по ночным улицам города.

Технологии «Яндекс» показал беспилотного робота-курьера «Яндекс» начал тестировать робота-курьера, предназначенного для перевозки небольших грузов. Об этом сообщается в блоге компании.

Общество Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.

Экономика Орешкин констатировал высокий уровень неравенства в России Очень много действий, которые были совершены властями - это и повышение минимального размера оплаты труда, увеличение уровня заработной платы в бюджетной сфере, в здравоохранении, в образовании и целая наборка мер, из последних - это введение дополнительной материальной поддержки семьям с детьми.

Происшествия Доцент Соколов раскаялся в убийстве своей бывшей студентки Александр Почуев, адвокат "доцента-потрошителя" Олега Соколова, рассказал, что его подзащитный раскаивается в убийстве своей бывшей студентки.

Хоккей «Вашингтон» победил «Вегас», Кузнецов набрал два очка «Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Вегас» — 5:2. Дубль оформил Никлас Бэкстрем.

Фигурное катание Щербакова прокомментировала победу на Гран-при в Китае 15-летняя фигуристка вышла в финал Гран-при благодаря победе в Китае. Финальные состязания состоятся в Италии с 5 по 8 декабря.

Шоу-бизнес Актриса Настя Задорожная выходит замуж Российская актриса театра и кино, певица, модель Анастасия Задорожная выходит замуж.

Общество Дочь Михаила Калашникова назвала себя младшей сестрой автомата АК-47 Конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников часто шутил, что в его жизни было два важных изобретения - автомат АК-47 и дочка, вспоминает его дочь Елена.

Здоровье Несовместимые с алкоголем продукты назвали медики Алкогольные напитки наносят вред здоровью человека, а в сочетании с некоторыми продуктами еще больший.