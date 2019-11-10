Здоровье
РИА НовостиРоспотребназдор разработал новые подходы для лечения гепатита В
Роспотребнадзор разработал новые подходы в лечении хронического гепатита В на основе геномного редактирования, это позволит полностью вылечить болезнь без воздействия на геном человека, сообщила глава ведомства Анна Попова.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
«ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал новые подходы для полного излечения хронического гепатита B на основе геномного редактирования, которое обеспечивает исчезновение до 99% вирусных частиц, но при этом не действует на геном человека», — приводятся в пресс-релизе слова главы ведомства Анны Поповой.RT на русском01:41
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 02:03, Ашберн
Общество
В Москве умер Паша Фейсконтроль
RT на русском вчера в 15:13
Шоу-бизнес
Разин заявил об улучшении состояния здоровья Заворотнюк
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил об улучшении состояния здоровья Анастасии Заворотнюк, соответствующий пост он разместил в своем Instagram.
РИА Новости вчера в 19:13
Происшествия
Житель Магадана убил знакомого и захватил заложницу
В Магадане мужчина убил своего знакомого, а после взял в заложники женщину.
Газета.Ru вчера в 19:36
Шоу-бизнес
Иван Ургант высмеял Андрея Малахова, рассекретившего его гонорары
Вечерний курьер вчера в 10:14
Политика
«Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому»
Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.
Ведомости 08 ноября в 11:03
Экономика
Ротенберг продал «Стройгазмонтаж»
Компания «Стройгазмонтаж» продана бизнесменом Аркадием Ротенбергом «Газстройпрому» (структура Газпрома), передаёт 7 ноября РБК.
REGNUM 07 ноября в 11:35
Экономика
Мировой долг достиг рекордного показателя $188 трлн
Мировой долг — государственный и частный — достиг рекордного показателя $188 трлн, что составляет 230% мирового ВВП, сообщила в ходе выступления на конференции имени Жака Полака директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.
РБК 07 ноября в 12:26
Происшествия
СК проводит проверку после смертельного ДТП в Красноярском крае
В Красноярском крае следователи начали проверку после дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса и грузового автомобиля, в котором погибли два человека.
REGNUM вчера в 23:52
Политика
Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины
Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.
RT на русском 08 ноября в 10:34
Культура
Полина Гагарина покинула студию «Голоса» в слезах
Российская певица Полина Гагарина покинула студию шоу "Голос" в слезах. Видео выпуска было опубликовано в YouTube.
Газета.Ru вчера в 23:44
Происшествия
Ночные автогонки в российском городе закончились гибелью участников
ЧП случилось, когда водители двух автомобилей решили устроить гонки по ночным улицам города.
Lenta.ru вчера в 21:40
Технологии
«Яндекс» показал беспилотного робота-курьера
«Яндекс» начал тестировать робота-курьера, предназначенного для перевозки небольших грузов. Об этом сообщается в блоге компании.
РБК 07 ноября в 09:44
Общество
Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке
Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
REGNUM 08 ноября в 09:40
Общество
В России могут начать поощрять аккуратных водителей в 2020 году
RT на русском вчера в 13:26
Экономика
Орешкин констатировал высокий уровень неравенства в России
Очень много действий, которые были совершены властями - это и повышение минимального размера оплаты труда, увеличение уровня заработной платы в бюджетной сфере, в здравоохранении, в образовании и целая наборка мер, из последних - это введение дополнительной материальной поддержки семьям с детьми.
Интерфакс вчера в 08:23
Происшествия
Доцент Соколов раскаялся в убийстве своей бывшей студентки
Александр Почуев, адвокат "доцента-потрошителя" Олега Соколова, рассказал, что его подзащитный раскаивается в убийстве своей бывшей студентки.
Вести.Ru вчера в 20:21
Хоккей
«Вашингтон» победил «Вегас», Кузнецов набрал два очка
«Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Вегас» — 5:2. Дубль оформил Никлас Бэкстрем.
Спорт-Экспресс вчера в 21:43
Общество
Галкин рассказал о цензуре на телевидении
Газета.Ru вчера в 16:57
Единоборства
Александр Волков выиграл у американского бойца Харди решением судей
31-летний Волков победил своего ровесника Харди единогласным решением судей.
Вести.Ru вчера в 17:33
Авто
Пять ошибок ошибок водителя, из-за которых вылетают шипы из шин
Автоновости дня вчера в 14:35
Фигурное катание
Щербакова прокомментировала победу на Гран-при в Китае
15-летняя фигуристка вышла в финал Гран-при благодаря победе в Китае. Финальные состязания состоятся в Италии с 5 по 8 декабря.
ProstoProSport вчера в 08:07
Шоу-бизнес
Актриса Настя Задорожная выходит замуж
Российская актриса театра и кино, певица, модель Анастасия Задорожная выходит замуж.
МИР 24 вчера в 11:49
Общество
Дочь Михаила Калашникова назвала себя младшей сестрой автомата АК-47
Конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников часто шутил, что в его жизни было два важных изобретения - автомат АК-47 и дочка, вспоминает его дочь Елена.
РИА Новости 01:18
Здоровье
Несовместимые с алкоголем продукты назвали медики
Алкогольные напитки наносят вред здоровью человека, а в сочетании с некоторыми продуктами еще больший.
ToDay News Ufa 08 ноября в 03:21
Хоккей
Ротенберг: тренеры сборной России по хоккею перенимают опыт у Черчесова
Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг заявил, что тренерский штаб сборной России по хоккею в некоторых случаях перенимает опыт наставника национальной футбольной команды Станислава Черчесова.
RT на русском 01:52
Хоккей
Юниорская сборная России выиграла Мировой кубок вызова
Российская газета 01:25
Транспорт
Начались продажи билетов на поезд в Крым
Начались продажи билетов на поезда до Крыма.
УтроNews 08 ноября в 01:41
Общество
Мужчина «зарезал» надувного «Трампа» в Алабаме
Политическая Экспертиза 00:16