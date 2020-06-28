Происшествия
Российская газетаНа Талнахской фабрике прекращен слив оборотной воды
Угрозы утечки отходов с Талнахской обогатительной фабрики нет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Норникеля", которому принадлежит предприятие. Так называемая "утечка" - слив оборотной воды.
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Общество
В Ростуризме подтвердили изменение правил приема туристов
По данным ведомства, теперь взамен справки об отрицательном тесте на COVID-19 введено обязательное требование о предоставлении документа об отсутствии контакта с больными в последние две недели.
Известия вчера в 12:11
Шоу-бизнес
Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о своем внуке
Кудрявцева опубликовала в Instagram несколько фото в бассейне, на которых она вместе с внуком. И написала, что это любимый Лева.
RuNews24.ru 05:03
Здоровье
Многолетние последствия коронавируса встревожили ученых
Специалисты отмечают, что негативные последствия затрагивают легкие человека, тяжелое течение заболевания может привести к плохой свертываемости крови, головокружениям, сильным головным болям.
Evo-rus.com 01:11
Общество
Эксперимент по внедрению цифрового образования проведут в России
Участниками внедрения стали Алтайский и Пермский край, Астраханская, Калужская, Калининградская, Кемеровская, Новгородская, Нижегородская, Новосибирская, Московская, Сахалинская, Тюменская, Челябинская области и Ямало-Ненецкий автономный округ В рамках эксперимента, в школах проведут высокоскоростной интернет со скоростью не менее 100 Мб / с в городе и не менее 50 Мб / с в сельской местности.
Телеканал 360° 26 июня в 16:18
Общество
У северных границ России нашли повышенную радиацию
Датчики радиационного мониторинга в Норвегии, Финляндии и Швеции зарегистрировали превышение уровня радиоактивных веществ.
Lenta.ru вчера в 14:38
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике
Пользователей восхитил результат пройденного продюсером курса похудения. Сам Фадеев уточнил, что похудел на сто килограмм.
Московский Комсомолец 06:22
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала свою новую квартиру за 120 миллионов рублей
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова показала подписчикам в своем Instagram-аккаунте новую квартиру за 120 миллионов рублей.
Вечерняя Москва вчера в 06:17
Политика
Львовский журналист признался в ненависти к Украине
Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов в эфире YouTube-канала ISLND TV оскорбил своих сограждан и признался, что ненавидит Украину.
Газета.Ru 02:25
Политика
Власти Крыма не намерены просить Зеленского о подаче воды
Крым не намерен обращаться к украинскому президенту Владимиру Зеленскому с просьбой возобновить подачу воды на полуостров, заявил глава республики Сергей Аксёнов в эфире «Россия 24».
RT на русском 06:04
Футбол
Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Барселоной»
В первом тайме Луису Суаресу удалось открыть счет, но в начале второго восстановил равенство Федор Смолов, забивший свой второй мяч в футболке "Сельты".
Газета.Ru 06:14
Наука
Американские ученые заявили о «зловещих щупальцах» коронавируса
Известия вчера в 15:17
Общество
Беглов поздравил выпускников с праздником «Алые паруса»
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе своего поздравления с праздником «Алые паруса» пожелал выпускникам счастливой жизни.
Известия вчера в 18:20
Происшествия
На Украине мужчина расстрелял группу отдыхающих, погиб один человек
Харьков, Украина, 28 июня 2020, 09:06 — REGNUM В населенном пункте Гусаровка Харьковской области мужчина расстрелял группу отдыхающих, среди которых находились дети.
REGNUM 02:06
Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости вчера в 14:26
Общество
ЦИК получил 113 жалоб на принуждение к голосованию по Конституции
Оппозиционная кампания «Нет!» — сервис, собирающий жалобы о возможных нарушениях на голосовании, ранее заявляла о 150 обращениях, а ЦИК — о 70.
Коммерсантъ 06:35
Шоу-бизнес
Наташа Королева примерила длинную челку и помолодела на 20 лет
Российская певица Наташа Королева кардинально изменила прическу, благодаря которой стала выглядеть свежее и моложе на несколько лет.
Экономика сегодня вчера в 03:06
Общество
Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
Участник проекта «Гражданин поэт», актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК вчера в 16:54
Происшествия
СК обвинил Турцию в препятствии расследованию гибели детей на отдыхе
«Турецкая Республика препятствует российскому следствию в установлении причин гибели наших граждан, в том числе детей, на отдыхе летом прошлого года», – сообщается на сайте СК.
Взгляд.ру 26 июня в 06:55
Общество
ЦИК сообщил о DDoS-атаках на портал о голосовании по Конституции
На сайт конституция2020.рф с утра 28 июня фиксируются DDoS-атаки, предположительно, из Великобритании и Сингапура, сообщили в ЦИК России.
RT на русском 07:00
Политика
В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»
В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru вчера в 06:22
Шоу-бизнес
Асмус подтвердила, что является инициатором развода
Накануне Асмус сообщила в соцсети, что они не принимают участия в шоу Comment Out.
Evo-rus.com 26 июня в 09:09
Космос
Запуск ракеты Vega с 53 спутниками с космодрома Куру отложили
ТАСС вчера в 22:14
Армия и оружие
США огорчены отказом Японии от размещения в стране систем ПРО
Токио говорит о затратах на размещение систем ПРО, мощности радаров Aegis Ashore, что может негативно сказаться на здоровье своих граждан.
Evo-rus.com 00:09
Общество
Мишустин выделил субсидии банкам на льготные автокредиты
Банки получат субсидии от государства для возмещения трат на льготные автокредиты семьям с детьми и медицинским работникам.
РБК 06:04
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин подарил «внебрачному сыну» часы с бриллиантами
Крид не остался в стороне и назвал Пригожина папой, рассказав про дорогостоящий подарок, который тот ему подарил, несмотря на отсутствие денег и пандемию.
Невские Новости вчера в 10:15
Политика
Владимир Путин назвал главную задачу, стоящую сейчас перед Россией
Глава государства пояснил, что именно за счет многократного укрепления макроэкономики России сейчас не грозит масштабное падение.
Комсомольская правда 04:55
Политика
ДНР вновь закрыла пункт пропуска на границе с Украиной
Единственный открытый на границе с Украиной и самопровозглашенной Донецкой народной республикой (ДНР) контрольно-пропускной пункт въезда и выезда (КПВВ) временно закрыт.
Коммерсантъ 01:34