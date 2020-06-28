Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаНа Талнахской фабрике прекращен слив оборотной воды

Угрозы утечки отходов с Талнахской обогатительной фабрики нет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Норникеля", которому принадлежит предприятие. Так называемая "утечка" - слив оборотной воды.
Читать в источнике
Комментировать302

Подробнее о событии

Росприроднадзор: сброс отходов в Норильске проводился во избежание нештатной ситуации

Коммерсантъ06:09

Опубликовано видео с места аварии на фабрике в Норильске

РИА Новости06:11

СК начал проверку по данным о сбросе отходов на фабрике Норильска в тундровую зону

Газета.Ru03:49

Следователи проверят сообщения о новом экологическом ЧП на объекте «Норникеля»

Интерфакс03:40

Росприроднадзор назвал причину слива отходов с фабрики в Норильске

RT на русском05:35

В Росприроднадзоре сообщили, что могло спровоцировать сброс стоков в Норильске

ТАСС05:28

Росприроднадзор назвал причину сброса отходов на фабрике «Норникеля»

РБК04:40
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 07:15, Ашберн
Общество

В Ростуризме подтвердили изменение правил приема туристов

По данным ведомства, теперь взамен справки об отрицательном тесте на COVID-19 введено обязательное требование о предоставлении документа об отсутствии контакта с больными в последние две недели.
Известия вчера в 12:11
651
Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о своем внуке

Кудрявцева опубликовала в Instagram несколько фото в бассейне, на которых она вместе с внуком. И написала, что это любимый Лева.
RuNews24.ru 05:03
7
Здоровье

Многолетние последствия коронавируса встревожили ученых

Специалисты отмечают, что негативные последствия затрагивают легкие человека, тяжелое течение заболевания может привести к плохой свертываемости крови, головокружениям, сильным головным болям.
Evo-rus.com 01:11
9
Общество

Эксперимент по внедрению цифрового образования проведут в России

Участниками внедрения стали Алтайский и Пермский край, Астраханская, Калужская, Калининградская, Кемеровская, Новгородская, Нижегородская, Новосибирская, Московская, Сахалинская, Тюменская, Челябинская области и Ямало-Ненецкий автономный округ В рамках эксперимента, в школах проведут высокоскоростной интернет со скоростью не менее 100 Мб / с в городе и не менее 50 Мб / с в сельской местности.
Телеканал 360° 26 июня в 16:18
116
Общество

У северных границ России нашли повышенную радиацию

Датчики радиационного мониторинга в Норвегии, Финляндии и Швеции зарегистрировали превышение уровня радиоактивных веществ.
Lenta.ru вчера в 14:38
78
Шоу-бизнес

Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике

Пользователей восхитил результат пройденного продюсером курса похудения. Сам Фадеев уточнил, что похудел на сто килограмм.
Московский Комсомолец 06:22
136
Шоу-бизнес

Ольга Бузова показала свою новую квартиру за 120 миллионов рублей

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова показала подписчикам в своем Instagram-аккаунте новую квартиру за 120 миллионов рублей.
Вечерняя Москва вчера в 06:17
113
Политика

Львовский журналист признался в ненависти к Украине

Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов в эфире YouTube-канала ISLND TV оскорбил своих сограждан и признался, что ненавидит Украину.
Газета.Ru 02:25
231
Политика

Власти Крыма не намерены просить Зеленского о подаче воды

Крым не намерен обращаться к украинскому президенту Владимиру Зеленскому с просьбой возобновить подачу воды на полуостров, заявил глава республики Сергей Аксёнов в эфире «Россия 24».
RT на русском 06:04
25
Футбол

Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Барселоной»

В первом тайме Луису Суаресу удалось открыть счет, но в начале второго восстановил равенство Федор Смолов, забивший свой второй мяч в футболке "Сельты".
Газета.Ru 06:14
2
Наука

Американские ученые заявили о «зловещих щупальцах» коронавируса

Известия вчера в 15:17
629
Общество

Беглов поздравил выпускников с праздником «Алые паруса»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе своего поздравления с праздником «Алые паруса» пожелал выпускникам счастливой жизни.
Известия вчера в 18:20
603
Происшествия

На Украине мужчина расстрелял группу отдыхающих, погиб один человек

Харьков, Украина, 28 июня 2020, 09:06 — REGNUM В населенном пункте Гусаровка Харьковской области мужчина расстрелял группу отдыхающих, среди которых находились дети.
REGNUM 02:06
2
Происшествия

Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости вчера в 14:26
8,1K
Общество

ЦИК получил 113 жалоб на принуждение к голосованию по Конституции

Оппозиционная кампания «Нет!» — сервис, собирающий жалобы о возможных нарушениях на голосовании, ранее заявляла о 150 обращениях, а ЦИК — о 70.
Коммерсантъ 06:35
827
Происшествия

Один человек погиб при стрельбе на акции протеста в Кентукки

Известия 01:07
6
Здоровье

На Среднем Урале подтвердили ещё 209 случаев заражения коронавирусом

REGNUM 03:56
1,2K
Шоу-бизнес

Наташа Королева примерила длинную челку и помолодела на 20 лет

Российская певица Наташа Королева кардинально изменила прическу, благодаря которой стала выглядеть свежее и моложе на несколько лет.
Экономика сегодня вчера в 03:06
29
Общество

Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером

Участник проекта «Гражданин поэт», актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК вчера в 16:54
1,7K
Происшествия

СК обвинил Турцию в препятствии расследованию гибели детей на отдыхе

«Турецкая Республика препятствует российскому следствию в установлении причин гибели наших граждан, в том числе детей, на отдыхе летом прошлого года», – сообщается на сайте СК.
Взгляд.ру 26 июня в 06:55
16
Общество

ЦИК сообщил о DDoS-атаках на портал о голосовании по Конституции

На сайт конституция2020.рф с утра 28 июня фиксируются DDoS-атаки, предположительно, из Великобритании и Сингапура, сообщили в ЦИК России.
RT на русском 07:00
1
Политика

В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»

В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru вчера в 06:22
580
Шоу-бизнес

Асмус подтвердила, что является инициатором развода

Накануне Асмус сообщила в соцсети, что они не принимают участия в шоу Comment Out.
Evo-rus.com 26 июня в 09:09
10
Космос

Запуск ракеты Vega с 53 спутниками с космодрома Куру отложили

ТАСС вчера в 22:14
Армия и оружие

США огорчены отказом Японии от размещения в стране систем ПРО

Токио говорит о затратах на размещение систем ПРО, мощности радаров Aegis Ashore, что может негативно сказаться на здоровье своих граждан.
Evo-rus.com 00:09
4
Общество

Мишустин выделил субсидии банкам на льготные автокредиты

Банки получат субсидии от государства для возмещения трат на льготные автокредиты семьям с детьми и медицинским работникам.
РБК 06:04
26
Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин подарил «внебрачному сыну» часы с бриллиантами

Крид не остался в стороне и назвал Пригожина папой, рассказав про дорогостоящий подарок, который тот ему подарил, несмотря на отсутствие денег и пандемию.
Невские Новости вчера в 10:15
14
Политика

Владимир Путин назвал главную задачу, стоящую сейчас перед Россией

Глава государства пояснил, что именно за счет многократного укрепления макроэкономики России сейчас не грозит масштабное падение.
Комсомольская правда 04:55
2
Политика

Староста района Прага-6 назвал виной России снос памятника Коневу

Газета.Ru 04:18
891
Политика

ДНР вновь закрыла пункт пропуска на границе с Украиной

Единственный открытый на границе с Украиной и самопровозглашенной Донецкой народной республикой (ДНР) контрольно-пропускной пункт въезда и выезда (КПВВ) временно закрыт.
Коммерсантъ 01:34
538
Как работают Яндекс.Новости?
Авария на ТЭЦ в НорильскеБольше новостей по теме
Главное