Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксУтечка произошла на обогатительной фабрике в Норильске

В Норильске остановлена утечка отходов в окрестностях обогатительной фабрики "Норникеля", сообщил "Интерфаксу" информированный источник в воскресенье.
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«Норникель» назвал решение фабрики в Норильске об откачке стоков грубым нарушением норм

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Экологи возьмут пробы на месте сброса отходов с фабрики под Норильском

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Трактор наехал на полицейскую машину на месте незаконного слива отходов в Норильске

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Росприроднадзор назвал причину слива отходов с фабрики в Норильске

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Опубликовано видео с места аварии на фабрике в Норильске

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Футбол

Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Барселоной»

В первом тайме Луису Суаресу удалось открыть счет, но в начале второго восстановил равенство Федор Смолов, забивший свой второй мяч в футболке "Сельты".
Газета.Ru 06:14
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Происшествия

Владелец базы отдыха в Мурманской области открыл огонь по полицейским

Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении владельца одной из баз отдыха, который подозревается в том, что в ходе конфликта с отдыхающими, вызвавшими правоохранителей, устроил стрельбу по полицейским, никто не пострадал, сообщили в региональном СУСК РФ.
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Два жилых дома на окраине Донецка загорелись в результате обстрела ВСУ

В результате обстрела загорелись два жилых дома.
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Шоу-бизнес

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Lenta.ru 09:51
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Общество

Голикова рассказала о страшном периоде пандемии коронавируса в России

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Общество

Маме Елены Малышевой удалось вылечиться от коронавируса в 87 лет

Наконец родительнице удалось вылечиться от коронавируса в 87 лет.
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Шоу-бизнес

Шнуров написал стихи о нападении на Собчак в монастыре

Напомним, съемочную группу телеведущей Ксении Собчак силой выставили из Среднеуральского женского монастыря, когда они снимали сюжет про опального схиигумена Сергия.
RuNews24.ru 08:00
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Общество

Доктор Мясников раскрыл способы распознания опасных родинок

Главный врач Главврач московской больницы №71 Александр Мясников в эфире телеканала "Россия" рассказал, как узнать опасную родинку, которая может переродиться в меланому.
Газета.Ru 06:28
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Игры

В Tell Me Why к трансгендеру добавят индейца-квира

He has plans to leave Delos Crossing and move to Juneau. pic.twitter.com/FlnEDFgCIg — Tell Me Why ️⚧️ (@TellMeWhyGame) June 26, 2020 Помимо этого, Майкл — индеец-тлинкит, представитель коренного населения юго-востока Аляски и части Канады.
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Футбол

Талалаев сменил Божовича на посту главного тренера «Крыльев Советов»

РИА Новости 10:02
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Кино

Наследники писателя Артура Конан Дойла подали в суд на Netflix

Наследники Артура Конан Дойла подали в суд на Netflix в связи нарушением их прав в предстоящем фильме о младшей сестре Шерлока Холмса.
iReactor вчера в 02:52
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Происшествия

«Умершая» москвичка ожила при появлении врачей и полиции

Москвичка, которую друг счел мертвой, пришла в себя после того, как к ней домой приехали врачи и полицейские.
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Происшествия

Под Челябинском задержан гражданин, убивший хаски на глазах у хозяйки

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Общество

В Ростуризме подтвердили изменение правил приема туристов

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Здоровье

На Среднем Урале подтвердили ещё 209 случаев заражения коронавирусом

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Шоу-бизнес

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Бывшая солистка группы «Демо» Саша Зверева на днях стала мамой в четвертый раз.
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Общество

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Газета.Ru 09:30
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Автоспорт

Экс-глава «Формулы-1» Берни Экклстоун ответил на обвинения в расизме

Экс-глава «Формулы-1» Берни Экклстоун ответил на обвинения в расизме Бывший генеральный промоутер «Формулы-1» и фактически создатель самой престижной гоночной серии мира в ее нынешнем виде Берни Экклстоун ответил на обвинения в расизме, обрушившиеся на него после того, как он заявил, что «многие черные — большие расисты, чем белые».
Коммерсантъ 09:52
Армия и оружие

В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей

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Политика

Зеленский назвал реальное число регионов Украины

Два региона, указанные в украинской конституции, не причислил к территории Украины президент Владимир Зеленский 28 июня в праздничном обращении, посвященном Дню конституции.
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Названы три законных способа в два раза уменьшить коммунальные платежи

Как отметил эксперт, счетчик на воду в частном доме поможет уменьшить платежи в два раза, причем даже в летнее время года, когда идет максимальный расход воды для технических и бытовых нужд.
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Происшествия

Полицейский ранен в ходе обстрела автомобиля в Ингушетии

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Участник проекта «Гражданин поэт», актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
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Армия и оружие

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Сотрудников ПФР попросили не акцентировать внимание на выплатах 1 июля

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Происшествия

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Пожилую супружескую пару убили в селе Вольная Вершина Уваровского района Тамбовской области. Об этом сообщает СУ СК России по региону.
Газета.Ru 05:16
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Политика

Трамп назвал «вбросом» публикацию NYT о России и Афганистане

Президент США Дональд Трамп заявил, что его и вице-президента Майкла Пенса никто не информировал о якобы имевших место нападениях со стороны РФ на американские войска в Афганистане.
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Политика

Германия готовит ответ на санкции США против «Северного потока -2»

Германия готова принять санкции против США в ответ на ограничения по «Северному потоку-2», пишет Bloomberg.
ToDay News Ufa 08:41
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