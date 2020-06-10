Происшествия
Политическая ЭкспертизаНазвана предположительная причина разлива топлива на ТЭЦ в Норильске
Росприроднадзор опубликовал отчет о результатах осмотра топливного резервуара на ТЭЦ-3 в Норильске, где в конце мая произошел разлив 20 тыс. тонн горючего. Причиной стала просадка бетонной площадки, в результате чего дно котла оторвалось от стенок.
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Олег Николаев потребовал разобраться со статистикой по COVID-19
Режим самоизоляции на дому, по данным оперштаба, сегодня обязаны соблюдать 604 жителя Чувашии, то есть они находятся под контролем электронного мониторинга.
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Поклонники Resident Evil, которые приобретают игры серии в Steam, знают, что Capcom называет их как душе угодно — строчными и прописными буквами, а также с упоминанием японского названия и без.
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В эфир вышла передача с участием Юлии Норкиной
В эфире Первого канала состоялся показ программы «Пусть говорят» с участием Юлии Норкиной, скончавшейся несколько дней назад.
Рамблер вчера в 03:20
Интернет
Телефоны пользователей WhatsApp попали в поиск Google
Эксперт по кибербезопасности из Индии сообщил в сети интернет пользователям WhatsApp о том, что их личные данные попали в руки поисковика Google.
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В Подмосковье задержан «авторитет» Вася Бандит
Игорь Кокунов (Вася Бандит), который 27 лет координировал действия криминалитета, задержан в Московской области.
Коммерсантъ 05:36
Происшествия
Убийство шведского премьера раскрыли спустя более чем 30 лет
Шведская прокуратура назвала виновного в убийстве премьер-министра Улофа Пальме в 1986 году.
Газета.Ru 10:24
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Виктория Боня принизила Настасью Самбурскую после ее насмешек
Виктория Боня дерзко ответила актрисе Настасье Самбурской, которая ранее высмеяла Вику из-за её, как рассказывала Самбурская, пристрастия к пластическим операциям.
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Battlefield может вернуться в современность
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Стало известно о попытке суицида Ефремова
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Forbes: Подлодка «Хабаровск» может изменить характер подводной войны
Головная подлодка проекта 09851 "Хабаровск" станет главной субмариной 2020-х годов и в целом повлияет на характер подводной войны.
Российская газета 02:49
Общество
В Петербурге представили план поэтапного снятия ограничений
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о сроках поэтапного снятия ограничений в городе.
RT на русском 09:28
Гаджеты
Samsung Galaxy Note 20 лишат скругленного дисплея
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Фанаты «Аквамена» предложили заменить жену Деппа женой Рейнольдса
Художник spdrmnkyxxiii изобразил в образе подводной королевы актрису Блейк Лайвли и по совместительству жену Райана Рейнольдса.
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Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
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Политика
Посол Украины заявил о прекращении Danone рекламы с Пореченковым
Французская компания Danone прекратила сотрудничать с российским актером Михаилом Пореченковым.
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Политика
Порошенко сообщили о подозрении в рамках уголовного дела
Экс-президенту Украины Петру Порошенко сообщили о подозрении по уголовному делу.
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Классический фильм «Унесенные ветром» обвинили в расизме
Фильм «Унесенные ветром», поставленный по роману американской писательницы Маргарет Митчелл, считается классикой.
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Москва, 10 июня 2020, 00:01 — REGNUM Сегодня, 10 июня, Госдума обсудит в первом чтении законопроект о рассрочке по долгам бизнеса и пенсионеров, сообщает ИА REGNUM.
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Обновление Windows 10 теперь доступно для широкого круга пользователей
В Центре обновлений есть доступен патч под номером KB4560960, который должен в фоновом режиме подготовить систему к обновлению до последней версии.
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Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
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Андрей Норкин резко отреагировал на слухи об изменах покойной жене
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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что без деоккупации Крыма нельзя говорить о нормальных отношениях с Россией.
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В файлах беты новой Call of Duty: Black Ops нашли постер игры
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