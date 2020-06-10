Происшествия

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаНазвана предположительная причина разлива топлива на ТЭЦ в Норильске

Росприроднадзор опубликовал отчет о результатах осмотра топливного резервуара на ТЭЦ-3 в Норильске, где в конце мая произошел разлив 20 тыс. тонн горючего. Причиной стала просадка бетонной площадки, в результате чего дно котла оторвалось от стенок.
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