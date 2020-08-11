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Интерфакс
Интерфакс

Росприроднадзор оценил ущерб от разлившегося авиакеросина на Таймыре

По факту инцидента следователи СКР возбудили уголовное дело по статье 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ). Изначально сообщалось, что разлилось 44,5 тонны керосина. По данным Росприроднадзора, в окружающую среду попало 34,5 тонны топлива.В источнике
С чего всё началось
В пресс-релизе «Норникеля» от 11 августа, посвященном финансовым результатам за первое полугодие 2020 года, также говорится
, что в рамках созданной по следам аварии рабочей группы компания надеется на возможность внесудебного урегулирования вопросов с Росприроднадзором в отношении размера вреда, порядка и сроков его компенсации.
РБК09:51
Подробнее о событии
ТАСС

«Норникель» заложил резерв в 149 млрд рублей на выплату ущерба от аварии под Норильском

ТАСС10:39
Коммерсантъ

«Норникель» рассчитывает получить независимую оценку аварии на ТЭЦ-3 к ноябрю

Коммерсантъ13:20
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«Норникель» зарезервировал $2,1 млрд на компенсацию ущерба от разлива топлива

Ведомости11:12
ПРАЙМ

«Норникель» ожидает итоги независимой экспертизы по аварии в Норильске к ноябрю

ПРАЙМ12:01
Интерфакс

Росприроднадзор оценил ущерб от разлившегося авиакеросина на Таймыре

Интерфакс12:37
РБК

«Норникель» зарезервировал $2 млрд для компенсации последствий аварии

РБК09:51
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У «Норникеля» рухнула полугодовая прибыль

Росбалт08:45

Рубин — Локомотив 0:2

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий был удалён в перерыве матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Локомотивом».
RT на русском14:16

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Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой

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Российская газета04:28
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Коммерсантъ12:36
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Интерфакс12:20
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Президент Литвы обвинил власти Белоруссии в давлении на Тихановскую

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РЕН ТВ12:43