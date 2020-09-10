Росприроднадзор подал иск к «Норникелю» на 148 млрд рублей
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Росприроднадзор подал иск к компании «Норникель», требуя выплатить почти 148 млрд рублей за разлив топлива в мае этого года на норильской ТЭЦ. «Норникель» ранее не согласился с такой оценкой ущерба и отказался возмещать ущерб добровольно, поэтому дело дошло до суда.В источнике
С чего всё началось
Росприроднадзор подал в суд на «Норникель»
Росприроднадзор подал иск в суд на "Норникель" о возмещении штрафа в размере порядка 148 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Росприроднадзора в четверг.
ТАСС04:02
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