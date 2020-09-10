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Росприроднадзор подал иск к «Норникелю» на 148 млрд рублей

Росприроднадзор подал иск к компании «Норникель», требуя выплатить почти 148 млрд рублей за разлив топлива в мае этого года на норильской ТЭЦ. «Норникель» ранее не согласился с такой оценкой ущерба и отказался возмещать ущерб добровольно, поэтому дело дошло до суда.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Росприроднадзор подал в суд на «Норникель»

Росприроднадзор подал иск в суд на "Норникель" о возмещении штрафа в размере порядка 148 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Росприроднадзора в четверг.
ТАСС04:02
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Московский Комсомолец

Росприроднадзор подал многомиллиардный иск на «Нoрникель»

Московский Комсомолец07:50
РБК

Росприроднадзор подал иск к «Норникелю» на ₽148 млрд

РБК04:52
Lenta.ru

Росприроднадзор подал к «Норникелю» иск на 148 миллиардов рублей

Lenta.ru03:54
Интерфакс

Росприроднадзор подал иск к «Норникелю» на 148 млрд руб

Интерфакс03:56
Коммерсантъ

Росприроднадзор подал в суд на «Норникель»

Коммерсантъ04:55
ТАСС

Росприроднадзор подал в суд на «Норникель»

ТАСС04:02
RT на русском

По факту ЧП в Норильске подан иск к НТЭК на 147,7 млрд рублей

RT на русском03:51

Итоги переговоров РФ и Украины назвали дипломатическим провалом Киева

Киев, 10 сентября 2020, 06:25 — REGNUM Невыполнение обещаний которые дал глава Украины Владимир Зеленский президенту РФ Владимиру Путину в рамках саммита «нормандской четверки» в Париже являются «дипломатическим провалом» Киева, считает бывший глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.
REGNUM23:25
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В Epic Games Store началась раздача Railway Empire и Where The Water Tastes Like Wine

Epic Games начала очередную раздачу бесплатных игр в своём магазине — до 17 сентября здесь можно забрать: Railway Empire, где игрокам предстоит построить тщательно продуманную и слаженную железнодорожную систему; Where The Water Tastes Like Wine, приключение с глубоким сюжетом, повествующее о путешествиях, жизни людей и борьбе с судьбой в антураже Америки времён Великой депрессии.
Игромания.ру11:02

Киноакадемия ввела новые правила для фильмов-претендентов на «Оскар»

Американская Киноакадемия объявила новые стандарты для проектов, направленные на борьбу с притеснениями в адрес женщин, а также расовых, этнических, сексуальных меньшинств и людей с ограниченными возможностями.
Evo-rus.com07:48
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