Росприроднадзор подал иск к компании «Норникель», требуя выплатить почти 148 млрд рублей за разлив топлива в мае этого года на норильской ТЭЦ. «Норникель» ранее не согласился с такой оценкой ущерба и отказался возмещать ущерб добровольно, поэтому дело дошло до суда.

С чего всё началось Росприроднадзор подал в суд на «Норникель» Росприроднадзор подал иск в суд на "Норникель" о возмещении штрафа в размере порядка 148 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Росприроднадзора в четверг. ТАСС 04:02