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Ведомости
Ведомости

Росприроднадзор подал иск к «Норникелю» на 148 млрд рублей

Енисейское межрегиональное управление Росприроднадзора подало иск к «Норникелю» в размере 148 млрд руб. о возмещении экологического ущерба, нанесенного в результате аварии на ТЭЦ в Норильске, сообщили в пресс-службе ведомства.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Росприроднадзор подал в суд на «Норникель»

Росприроднадзор подал иск в суд на "Норникель" о возмещении штрафа в размере порядка 148 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Росприроднадзора в четверг.
ТАСС04:02
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Коммерсантъ

Росприроднадзор подал в суд на «Норникель»

Коммерсантъ04:55
РБК

Росприроднадзор подал иск к «Норникелю» на ₽148 млрд

РБК04:52
ТАСС

Росприроднадзор подал в суд на «Норникель»

ТАСС04:02
Интерфакс

Росприроднадзор подал иск к «Норникелю» на 148 млрд руб

Интерфакс03:56
Газета.Ru

Росприроднадзор направил иск против «Норникеля» на 148 млрд рублей

Газета.Ru05:28
Lenta.ru

Росприроднадзор подал к «Норникелю» иск на 148 миллиардов рублей

Lenta.ru03:54
RT на русском

По факту ЧП в Норильске подан иск к НТЭК на 147,7 млрд рублей

RT на русском03:51

Центр Гамалеи представил журналу Lancet протокол исследования вакцины

Центр Гамалеи представил в журнал The Lancet полноразмерный клинический протокол исследования вакцины "Спутник V", заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе центра Гамалеи Денис Логунов.
Центр Гамалеи представил журналу Lancet протокол исследования вакцины
РИА Новости06:01
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Путин призвал продолжать адресную поддержку потерявших работу россиян

Ситуация на рынке труда остается напряженной, нужно продолжать адресную поддержку людей, которые остаются без работы, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
Ведомости07:37
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Пострадавших от действий лжемедиков разыскивают в Иркутской области

В Иркутской области разыскивают пострадавших от действий 50-летней жительницы Московской области Елены Дзык и ее сообщников, которых подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили 10 сентября 2020 года в пресс-службе в региональном управлении СК России.
Областная газета (г. Иркутск)22:42
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Лавров сравнил действия Берлина по Навальному с Солсбери и MH17

Москва, 10 сентября 2020, 13:46 — REGNUM Действия властей Германии в ситуации вокруг блогера Алексея Навального напоминают истории с отравлениями в британском Солсбери и крушением малайзийского Boeing на Украине, заявил 10 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров.
REGNUM06:46
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Колесникова пожаловалась на действия силовиков в СК Белоруссии

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова обратилась с заявлением в Следственный комитет Белоруссии с требованием привлечь к ответственности силовиков, оказывавших на неё давление в ходе задержания.
RT на русском04:28
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Лишенный сана уральский схимонах Сергий отлучен от церкви

Бывшего схиигумена Сергия (Романова), который своевольно удерживает Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области, отлучили от церкви, потому что он сам поставил себя вне общения с ней, написал в Telegram-канале заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
Газета.Ru07:22
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Адвокат Ефремова Пашаев признал нарушение Кодекса адвокатской этики

Квалификационная комиссия адвокатской палаты Республики Северная Осетия усмотрела в публичной активности адвоката Эльмана Пашаева нарушения Кодекса этики, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru04:37
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Итоги переговоров РФ и Украины назвали дипломатическим провалом Киева

Киев, 10 сентября 2020, 06:25 — REGNUM Невыполнение обещаний которые дал глава Украины Владимир Зеленский президенту РФ Владимиру Путину в рамках саммита «нормандской четверки» в Париже являются «дипломатическим провалом» Киева, считает бывший глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.
REGNUM23:25
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