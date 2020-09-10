Росприроднадзор подал иск к «Норникелю» на 148 млрд рублей
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Енисейское межрегиональное управление Росприроднадзора подало иск к «Норникелю» в размере 148 млрд руб. о возмещении экологического ущерба, нанесенного в результате аварии на ТЭЦ в Норильске, сообщили в пресс-службе ведомства.В источнике
С чего всё началось
Росприроднадзор подал в суд на «Норникель»
Росприроднадзор подал иск в суд на "Норникель" о возмещении штрафа в размере порядка 148 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Росприроднадзора в четверг.
ТАСС04:02
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