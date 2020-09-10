Источник опроверг данные о блокировке Кипром санкций против Белоруссии

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Кипр блокирует принятие Евросоюзом санкций против Белоруссии, настаивая на том, чтобы санкции были введены в отношении Турции из-за буровых работ в экономической зоне Кипра.