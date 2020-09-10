Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Ведомости
Ведомости

Росприроднадзор подал иск к «Норникелю» на 148 млрд рублей

Енисейское межрегиональное управление Росприроднадзора подало иск к «Норникелю» в размере 148 млрд руб. о возмещении экологического ущерба, нанесенного в результате аварии на ТЭЦ в Норильске, сообщили в пресс-службе ведомства.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Росприроднадзор подал в суд на «Норникель»

Росприроднадзор подал иск в суд на "Норникель" о возмещении штрафа в размере порядка 148 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Росприроднадзора в четверг.
ТАСС04:02
Подробнее о событии
Газета.Ru

Росприроднадзор направил иск против «Норникеля» на 148 млрд рублей

Газета.Ru05:28
РБК

Росприроднадзор подал иск к «Норникелю» на ₽148 млрд

РБК04:52
ТАСС

Росприроднадзор подал в суд на «Норникель»

ТАСС04:02
Интерфакс

Росприроднадзор подал иск к «Норникелю» на 148 млрд руб

Интерфакс03:56
Коммерсантъ

Росприроднадзор подал в суд на «Норникель»

Коммерсантъ04:55
Lenta.ru

Росприроднадзор подал к «Норникелю» иск на 148 миллиардов рублей

Lenta.ru03:54
RT на русском

По факту ЧП в Норильске подан иск к НТЭК на 147,7 млрд рублей

RT на русском03:51

Гол Кучерова стал решающим для победы «Тампы» над «Айлендерс»

Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» из Флориды одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» во втором матче финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) благодаря голу российского нападающего Никиты Кучерова.
Известия00:34

Адвокат Ефремова Пашаев признал нарушение Кодекса адвокатской этики

Квалификационная комиссия адвокатской палаты Республики Северная Осетия усмотрела в публичной активности адвоката Эльмана Пашаева нарушения Кодекса этики, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru04:37
90

В Кремле прокомментировали возможность создания комиссии по Навальному

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил о «недопонимании» со стороны премьер-министра Италии Джузеппе Конте, заявившего, что российский лидер планирует создать комиссию для расследования обстоятельств инцидента с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексеем Навальным.
Ведомости06:04
196

Диетолог развеяла миф о пользе овсянки на завтрак

«Крупы, которые содержат много пищевых волокон, в частности овсянка, они абсорбируют не только вредные вещества, но действуют как губка и могут всасывать и полезные вещества, например, кальций», — развенчала эксперт миф о пользе каши в беседе с «Ридусом».
ФАН03:12
4

Центр Гамалеи представил журналу Lancet протокол исследования вакцины

В начале сентября Lancet опубликовал результаты двух этапов клинических испытаний "Спутника V". Вскоре после этого несколько ученых из разных стран мира опубликовали на итальянском сайте Cattivi Scienziati, специализирующемся на разоблачении псевдонаучных исследований, открытое письмо, в котором выразили сомнения относительно данных по российской вакцине.
РИА Новости06:01
342

Лишённый сана уральский схимонах Сергий отлучён от церкви

Уральский схимонах Сергий (Романов) отлучён от церкви за проведение богослужений, несмотря на лишение сана, сообщил председатель епархиального суда Екатеринбургской епархии, митрофорный протоиерей Николай Малета.
RT на русском05:04
449

Колесникова пожаловалась на действия силовиков в СК Белоруссии

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова обратилась с заявлением в Следственный комитет Белоруссии с требованием привлечь к ответственности силовиков, оказывавших на неё давление в ходе задержания.
RT на русском04:28
484

В правительстве заявили об отсутствии планов вводить новые ограничения по COVID

В последние дни некоторые СМИ и Telegram-каналах публикуют ложные сведения о том, что после единого дня голосования, который намечен на 13 сентября, в России будут введены новые ограничительные меры в связи с ростом заболеваемости COVID-19.
Известия05:28
2

Источник опроверг данные о блокировке Кипром санкций против Белоруссии

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Кипр блокирует принятие Евросоюзом санкций против Белоруссии, настаивая на том, чтобы санкции были введены в отношении Турции из-за буровых работ в экономической зоне Кипра.
РИА Новости05:54
389