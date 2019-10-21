Росприроднадзор попросит правительство разрешить ведомству проверить все дамбы в России в связи с трагедией в Красноярском крае. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе ведомства.

с чего всё началось

Росприроднадзор с 23 октября проверит все дамбы в России после ЧП в Красноярском крае. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства. Служба обратится в понедельник, 21 октября, в правительство России с просьбой разрешить проведение проверки, чтобы предотвратить возможные инциденты.

В России проверят все дамбы после ЧП в Красноярском крае

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