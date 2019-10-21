Происшествия

Lenta.ruLenta.ruВ России проверят все дамбы после ЧП в Красноярском крае

Росприроднадзор с 23 октября проверит все дамбы в России после ЧП в Красноярском крае. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства. Служба обратится в понедельник, 21 октября, в правительство России с просьбой разрешить проведение проверки, чтобы предотвратить возможные инциденты.
Читать в источнике
Комментировать220
с чего всё началось

Росприроднадзор планирует проверить все дамбы в стране после ЧП в Красноярском крае

Росприроднадзор попросит правительство разрешить ведомству проверить все дамбы в России в связи с трагедией в Красноярском крае. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе ведомства.
ТАССвчера в 13:51

Подробнее о событии

Росприроднадзор проверит все дамбы в стране после ЧП в Красноярском крае

РИА Новостивчера в 19:39

Росприроднадзор решил проверить все дамбы в России после ЧП в Сибири

РБКвчера в 14:29

Мутные воды: можно ли было избежать трагедии на золотом прииске

Известиявчера в 14:23

Росприроднадзор планирует проверить все дамбы в стране после ЧП в Красноярском крае

ТАССвчера в 13:51

Росприроднадзор намерен проверить все дамбы в России

RT на русскомвчера в 13:36

Росприроднадзор проверит дамбы по всей России после ЧП под Красноярском

Интерфаксвчера в 14:14

В России проверят все дамбы после прорыва под Красноярском

Газета.Ruвчера в 13:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 01:32, Ашберн
Авто

Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили пользователям

РБК 01:00
Происшествия

Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае растет

По последним данным, число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае достигло 10 человек, судьба 15 неизвестна.
Вести.Ru 18 октября в 23:10
Общество

Миру предрекли «финансовый армагеддон»

Бывший управляющий Банка Англии Мервин Кинг заявил, что миру грозит новый экономический и финансовый кризис, который будет иметь разрушительные последствия для демократической рыночной системы.
Газета.Ru вчера в 15:11
Шоу-бизнес

У Анастасии Заворотнюк с супругой гостил Владимир Зеленский

Актриса поддерживает дружеские отношения с нынешним президентом Украины. Политик с супругой неоднократно гостили у Заворотнюк.
Privet-Rostov.ru вчера в 11:37
Общество

Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА

В Абакане прошел бой по правилам ММА между двумя интернет-фриками Олегом Монголом и Кириллом Терешиным, который известен как «Руки-базуки».
Известия вчера в 18:08
Общество

ПФР сообщил о возможности досрочно выйти на пенсию

Россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно при отсутствии возможности трудоустройства, пишет "Российская газета".
РИА Новости вчера в 01:43
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри увезут сына в США

Legion-Media По словам издания, отпуск Меган Маркл и принца Гарри продлится шесть недель, с начала ноября и до рождественских каникул.
ОК! вчера в 08:51
Общество

Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз

Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать.
Известия вчера в 22:49
Политика

Die Welt: Путин побеждает без войны

Немецкое издание Die Welt, анализируя обстановку в Сирии и последние действия таких игроков, как Турция и США, отмечает, что президент России добился в регионе того, "о чем мудрые военачальники во все века только мечтают: победы без войны".
Российская газета вчера в 14:49
Армия и оружие

Шойгу назвал настоящие причины выхода США из ДРСМД

Министр обороны Сергей Шойгу назвал расширение военно-технического сотрудничества между Россией и Китаем реальной причиной выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает «РИА Новости».
Ведомости 01:29
Шоу-бизнес

Пугачева объяснила, на кого похож сын Ксении Собчак

Народная артистка СССР Алла Пугачева отреагировала на публикацию в Instagram Ксении Собчак фотографии ее маленького сына Платона.
Московский Комсомолец 19 октября в 09:09
Космос

Астрофизики: Инопланетные зонды могут оказаться «микромашинами»

Астрофизики из Тбилисского университета в Грузии сделали заявление, что инопланетные зонды могут оказаться «микромашинами».
Актуальные Новости вчера в 09:00
Армия и оружие

США разбомбили свою авиабазу в Сирии

Lenta.ru вчера в 11:00
Технологии

В Роскачестве рассказали, что делать, если украли смартфон

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества дали несколько советов, что делать, если украли смартфон и как уберечь свои персональные данные.
Российская газета 01:00
Политика

Лавров рассказал о провокациях в дипломатии

14 октября ректор МГИМО Анатолий Торкунов, учившийся вместе с Лавровым, рассказал, что всегда знал: его однокурсник — «человек с очень серьезными лидерскими задатками, увлеченно занимающийся будущей профессией».
Известия вчера в 08:50
Происшествия

Боец Росгвардии погиб во время экзамена

Lenta.ru вчера в 09:40
Экономика

Севморпорт останется за Севастополем: федерализация отменяется, — Михаил Развожаев

Скорее всего, будет принято решение об отмене его федерализации. На следующей неделе в Севастополь приедет руководитель Росимущества.
ForPost 01:00
Общество

В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС

Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов рассказал, как ведомство собирается бороться с недоливом топлива на АЗС.
Известия вчера в 00:55
Происшествия

В Саратове неизвестный открыл стрельбу из автомата Калашникова

В центре Саратова неизвестный устроил стрельбу из автомата Калашникова.
Газета.Ru 19 октября в 10:35
Кино

«Малефисента: Владычица тьмы» возглавила российский прокат в выходные

Фантастический фильм "Малефисента: Владычица тьмы" возглавил российский прокат в выходные. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 17:44
Общество

В России дети смогут не платить за вывоз мусора

Общественная организация «Деловая Россия» предлагает снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.
ФедералПресс вчера в 22:14
Авто

Эксперты подсчитали, сколько стоит подготовить автомобиль к зиме

Автоновости дня 19 октября в 09:02
Футбол

«Динамо» и «Краснодар» сыграли вничью

Российская газета вчера в 14:46
Экономика

ЦБ предложили отправить под «гильотину» 27 «антиотмывочных» норм

Банки, брокеры, страховые компании, пенсионные фонды и участники платежного рынка предложили ЦБ устранить устаревшие нормы «антиотмывочного» законодательства в рамках «регуляторной гильотины», которую ранее инициировал регулятор.
РБК 00:00
Общество

В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду в октябре

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что жителей центральной части России продолжит радовать теплая погода — в ближайшую неделю температура воздуха будет прогреваться от 11 до 16 градусов днем и от 6 до 10 градусов ночью.
Невские Новости вчера в 02:47
Происшествия

В Петербурге 10 человек ранены при столкновении маршрутки и трамвая

Как минимум десять человек получили травмы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Российская газета вчера в 13:31
Политика

Кадыров пообещал места на кладбище для террористов из Сирии

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что республика готова дать отпор террористам "Исламского государства"*, которые могут прийти на территорию Северного Кавказа из Сирии.
РИА Новости вчера в 19:36
Политика

Президенты России и Египта обсудят возобновление авиасообщения

Восстановление авиасообщения между курортами Шарм-эш-Шейха, Хургады и российскими аэропортами во время саммита Россия–Африка обсудят президент России Владимир Путин и его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси.
Известия вчера в 17:42
Здоровье

Врачи лечили пятилетнюю девочку с остеосаркомой мазью от растяжения

В Краснодарском крае врачи приняли остеосаркому четвёртой стадии у пятилетней девочки за растяжение мышц.
News.ru вчера в 12:05
Политика

Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев

Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Газета.Ru вчера в 23:33
ещё по теме
Главное