Происшествия
Lenta.ruВ России проверят все дамбы после ЧП в Красноярском крае
Росприроднадзор с 23 октября проверит все дамбы в России после ЧП в Красноярском крае. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства. Служба обратится в понедельник, 21 октября, в правительство России с просьбой разрешить проведение проверки, чтобы предотвратить возможные инциденты.
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с чего всё началось
Росприроднадзор попросит правительство разрешить ведомству проверить все дамбы в России в связи с трагедией в Красноярском крае. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе ведомства.ТАССвчера в 13:51
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