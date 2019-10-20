Происшествия

РБКРБКРосприроднадзор решил проверить все дамбы в России после ЧП в Сибири

В Росприроднадзоре намерены уже в понедельник попросить у правительства разрешения проверить все дамбы в стране, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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с чего всё началось

Росприроднадзор планирует проверить все дамбы в стране после ЧП в Красноярском крае

Росприроднадзор попросит правительство разрешить ведомству проверить все дамбы в России в связи с трагедией в Красноярском крае. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе ведомства.
ТАСС13:51

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Росприроднадзор решил проверить все дамбы в России после ЧП в Сибири

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Росприроднадзор проверит дамбы по всей России после ЧП под Красноярском

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Росприроднадзор планирует проверить все дамбы в стране после ЧП в Красноярском крае

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