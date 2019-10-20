Происшествия
РБКРосприроднадзор решил проверить все дамбы в России после ЧП в Сибири
В Росприроднадзоре намерены уже в понедельник попросить у правительства разрешения проверить все дамбы в стране, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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с чего всё началось
Росприроднадзор попросит правительство разрешить ведомству проверить все дамбы в России в связи с трагедией в Красноярском крае. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе ведомства.ТАСС13:51
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Единоборства
Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА
Известный блогер Олег Монгол победил Кирилла "Руки-базуки" Терешина в поединке альтернативным правилам смешанных единоборств (MMA), передает "Спорт-Экспресс".
Армия и оружие
Глава Пентагона сообщил об операции авиации США против ИГ в Сирии
Военные США намерены проводить новые операции против боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) на территории Сирии.
Гаджеты
Обновление iOS сломало отправку файлов в новых iPhone
Предполагается, что проблема возникла из-за нового чипа U1, а он, как известно, отвечает за работу в новых моделях в формате сверхширокополосной связи (UWB).
Футбол
Анюков принёс извинения за своё поведение в матче с «Оренбургом»
Армия и оружие
«Адмирал Нахимов» признали самым опасным кораблем России
"Способность крейсера угрожать ключевым вражеским объектам гиперзвуковыми ракетами на экстремальных расстояниях делает его, возможно, самым опасным военным кораблем, из стоящих на вооружении ВМФ России", - утверждают специалисты.
Политика
Путина назвали наиболее влиятельным лидером на Ближнем Востоке
Наиболее влиятельным зарубежным лидером на Ближнем Востоке является глава Российской Федерации Владимир Путин, с мнением которого нельзя не считаться.
Хоккей
Гол Панарина не помог «Рейнджерс» в матче с «Ванкувером»
Ванкувер с пятью победами в восьми матчах занимает пятое место на Западе НХЛ.
Армия и оружие
Описаны оставленные американцами вещи на базе в Сирии
Американские военные, покинувшие базу Дадат на севере Сирии, оставили после себя документацию, жесткие диски и личные вещи.
Общество
Актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж
Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж за известного галериста Кука Марони.
Культура
Дмитрий Нагиев встал на колени перед участницей шоу «Голос»
Известный российский актер и шоумен Дмитрий Нагиев, который является ведущим шоу «Голос», в прямом смысле встречал одну из участниц нового выпуска программы на коленях.
Армия и оружие
Корабль ВМС США оснастят первым боевым лазером
Пентагон в ближайшее время установит первую систему лазерного оружия на десантном корабле-доке USS Portland (LPD-27) ВМС США.
Политика
Лавров рассказал о провокациях в дипломатии
14 октября ректор МГИМО Анатолий Торкунов, учившийся вместе с Лавровым, рассказал, что всегда знал: его однокурсник — «человек с очень серьезными лидерскими задатками, увлеченно занимающийся будущей профессией».
Гаджеты
Xiaomi перевыпустит Redmi Note 8 на игровом процессоре Snapdragon 730G
По новым данным, в Redmi намерены выпустить новую версию Note 8, которая поступит в продажу под названием Redmi Note 8T и в ее основе будет Snapdragon 730G.
Политика
Times узнала о готовности дать Лондону отсрочку по Brexit до февраля
Дипломаты в Евросоюзе склоняются к тому, чтобы предоставить правительству Великобритании отсрочку по выходу из состава ЕС до февраля, сообщает газета Sunday Times со ссылкой на источники в Брюсселе.
Происшествия
В США трое военных погибли во время учений
Трое американских военнослужащих погибли и трое пострадали в воскресенье на учениях в штате Джорджия, передает местный телеканал WKRG.
Общество
Бывшая жена миллиардера Ахмедова потребовала заморозить его активы
Татьяна Ахмедова через суд потребовала заморозить часть активов своего мужа миллиардера Фархада Ахмедова в Великобритании.
Общество
В Калифорнии активизировался спавший 500 лет разлом
В Южной Калифорнии впервые за 500 лет начал движение разлом в земной коре под названием Гарлок, способный вызвать землетрясение магнитудой 8 баллов, выяснили исследователи из Калифорнийского Технологического института.
Общество
В ПФР рассказали о возможности выхода на пенсию раньше срока
Как пояснили в ПФР, для того, чтобы выйти на пенсию за два года до положенного возраста с учетом переходного периода, необходимо обратиться в центр занятости и получить подтверждение того, что человек не может трудоустроиться.
Политика
Меркель обсудила с Путиным проведение встречи «нормандской четверки»
Происшествия
В Волгограде нашли тело сотрудницы детсада в подвале заброшенной дачи
Сотрудницу детского сада нашли задушенной в подвале заброшенной дачи в Волгограде, подозреваемый в убийстве женщины задержан, сообщает в воскресенье пресс-служба СУ СК России по Волгоградской области.
Кино
Джареда Лето не позвали на съемки «Джокера»
Общество
Ягудин рассказал о борьбе Тотьмяниной с онкологией
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин заявил, что у его супруги Татьяны Тотьмяниной было подозрение на рак.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян пристыдил артистов за короткие концерты
Кино
Премьера «Малефисенты 2» обернулась для Disney провалом
Наука
В Нижнем Новгороде открыли поглощающие радиацию материалы
Футбол
Попавший в реанимацию игрок дубля «Рубина» выведен из комы
Политика
Досрочные парламентские выборы в Северной Македонии пройдут 12 апреля
Досрочные выборы в парламент Северной Македонии пройдут 12 апреля 2020 года, сообщил премьер-министр Зоран Заев.