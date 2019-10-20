Происшествия

РБКРБКРосприроднадзор решил проверить все дамбы в России после ЧП в Сибири

В Росприроднадзоре намерены уже в понедельник попросить у правительства разрешения проверить все дамбы в стране, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Читать в источнике
Комментировать129
с чего всё началось

Росприроднадзор планирует проверить все дамбы в стране после ЧП в Красноярском крае

Росприроднадзор попросит правительство разрешить ведомству проверить все дамбы в России в связи с трагедией в Красноярском крае. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе ведомства.
ТАСС13:51

Подробнее о событии

Росприроднадзор решил проверить все дамбы в России после ЧП в Сибири

РБК14:29

Росприроднадзор проверит дамбы по всей России после ЧП под Красноярском

Интерфакс14:14

Мутные воды: можно ли было избежать трагедии на золотом прииске

Известия14:23

Росприроднадзор планирует проверить все дамбы в стране после ЧП в Красноярском крае

ТАСС13:51

Росприроднадзор намерен проверить все дамбы в России

RT на русском13:36

Росприроднадзор намерен проверить все дамбы России после трагедии в Красноярском крае

Коммерсантъ14:04

В России проверят все дамбы после прорыва под Красноярском

Газета.Ru13:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 16:22, Вашингтон
Фигурное катание

Российская фигуристка Щербакова выиграла этап Гран-при

Известия 03:43
Единоборства

Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА

Известный блогер Олег Монгол победил Кирилла "Руки-базуки" Терешина в поединке альтернативным правилам смешанных единоборств (MMA), передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 16:00
Армия и оружие

Глава Пентагона сообщил об операции авиации США против ИГ в Сирии

Военные США намерены проводить новые операции против боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) на территории Сирии.
РБК 16:17
Гаджеты

Обновление iOS сломало отправку файлов в новых iPhone

Предполагается, что проблема возникла из-за нового чипа U1, а он, как известно, отвечает за работу в новых моделях в формате сверхширокополосной связи (UWB).
Astera 14:13
Футбол

Анюков принёс извинения за своё поведение в матче с «Оренбургом»

RT на русском 08:42
Армия и оружие

«Адмирал Нахимов» признали самым опасным кораблем России

"Способность крейсера угрожать ключевым вражеским объектам гиперзвуковыми ракетами на экстремальных расстояниях делает его, возможно, самым опасным военным кораблем, из стоящих на вооружении ВМФ России", - утверждают специалисты.
Утро.ru 03:47
Политика

Путина назвали наиболее влиятельным лидером на Ближнем Востоке

Наиболее влиятельным зарубежным лидером на Ближнем Востоке является глава Российской Федерации Владимир Путин, с мнением которого нельзя не считаться.
REGNUM 14:20
Хоккей

Гол Панарина не помог «Рейнджерс» в матче с «Ванкувером»

Ванкувер с пятью победами в восьми матчах занимает пятое место на Западе НХЛ.
Советский спорт 15:28
Армия и оружие

Описаны оставленные американцами вещи на базе в Сирии

Американские военные, покинувшие базу Дадат на севере Сирии, оставили после себя документацию, жесткие диски и личные вещи.
Lenta.ru 08:55
Общество

Актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж

Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж за известного галериста Кука Марони.
BFM.ru 12:49
Культура

Дмитрий Нагиев встал на колени перед участницей шоу «Голос»

Известный российский актер и шоумен Дмитрий Нагиев, который является ведущим шоу «Голос», в прямом смысле встречал одну из участниц нового выпуска программы на коленях.
Дни24 00:42
Армия и оружие

Корабль ВМС США оснастят первым боевым лазером

Пентагон в ближайшее время установит первую систему лазерного оружия на десантном корабле-доке USS Portland (LPD-27) ВМС США.
Газета.Ru 13:03
Политика

Лавров рассказал о провокациях в дипломатии

14 октября ректор МГИМО Анатолий Торкунов, учившийся вместе с Лавровым, рассказал, что всегда знал: его однокурсник — «человек с очень серьезными лидерскими задатками, увлеченно занимающийся будущей профессией».
Известия 08:50
Гаджеты

Xiaomi перевыпустит Redmi Note 8 на игровом процессоре Snapdragon 730G

По новым данным, в Redmi намерены выпустить новую версию Note 8, которая поступит в продажу под названием Redmi Note 8T и в ее основе будет Snapdragon 730G.
Astera 09:14
Политика

Times узнала о готовности дать Лондону отсрочку по Brexit до февраля

Дипломаты в Евросоюзе склоняются к тому, чтобы предоставить правительству Великобритании отсрочку по выходу из состава ЕС до февраля, сообщает газета Sunday Times со ссылкой на источники в Брюсселе.
РБК 15:07
Происшествия

В США трое военных погибли во время учений

Трое американских военнослужащих погибли и трое пострадали в воскресенье на учениях в штате Джорджия, передает местный телеканал WKRG.
РИА Новости 12:56
Общество

Бывшая жена миллиардера Ахмедова потребовала заморозить его активы

Татьяна Ахмедова через суд потребовала заморозить часть активов своего мужа миллиардера Фархада Ахмедова в Великобритании.
Коммерсантъ 13:40
Общество

В Калифорнии активизировался спавший 500 лет разлом

В Южной Калифорнии впервые за 500 лет начал движение разлом в земной коре под названием Гарлок, способный вызвать землетрясение магнитудой 8 баллов, выяснили исследователи из Калифорнийского Технологического института.
Газета.Ru 13:31
Общество

В ПФР рассказали о возможности выхода на пенсию раньше срока

Как пояснили в ПФР, для того, чтобы выйти на пенсию за два года до положенного возраста с учетом переходного периода, необходимо обратиться в центр занятости и получить подтверждение того, что человек не может трудоустроиться.
Известия 02:45
Кино

Фрэнсис Коппола вслед за Скорсезе раскритиковал фильмы Marvel

Газета.Ru 09:25
Политика

Меркель обсудила с Путиным проведение встречи «нормандской четверки»

Коммерсантъ вчера в 11:34
Происшествия

В Волгограде нашли тело сотрудницы детсада в подвале заброшенной дачи

Сотрудницу детского сада нашли задушенной в подвале заброшенной дачи в Волгограде, подозреваемый в убийстве женщины задержан, сообщает в воскресенье пресс-служба СУ СК России по Волгоградской области.
РИА Новости 08:13
Кино

Джареда Лето не позвали на съемки «Джокера»

RuNews24.ru 03:57
Общество

Ягудин рассказал о борьбе Тотьмяниной с онкологией

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин заявил, что у его супруги Татьяны Тотьмяниной было подозрение на рак.
Газета.Ru 09:49
Шоу-бизнес

Евгений Петросян пристыдил артистов за короткие концерты

Телепрограмма 11:51
Кино

Премьера «Малефисенты 2» обернулась для Disney провалом

Экономика сегодня 11:53
Общество

Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть

Газета.Ru 09:55
Наука

В Нижнем Новгороде открыли поглощающие радиацию материалы

Экономика сегодня вчера в 02:43
Футбол

Попавший в реанимацию игрок дубля «Рубина» выведен из комы

Татар-информ 04:40
Политика

Досрочные парламентские выборы в Северной Македонии пройдут 12 апреля

Досрочные выборы в парламент Северной Македонии пройдут 12 апреля 2020 года, сообщил премьер-министр Зоран Заев.
РИА Новости 14:44
ещё по теме
Главное