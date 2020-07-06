с чего всё началось

Инцидент серьезных масштабов произошел 29 мая этого года. Бетонная площадка просела, в результате чего тонны нефтепродуктов, вытекших из резервуара, оказались в находящихся поблизости озерах и реках.

Ущерб экологии от разлива топлива в Норильске превысил 147 млрд рублей

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Общество В Кузбассе носители коронавируса выявлены в 16 населённых пунктах Кемерово, 8 июля 2020, 07:53 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки выявлены в 16 населённых пунктах Кемеровской области.

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Армия и оружие Российские военные следят за судами НАТО в Черном море В Черное море днем, 7 июля, вошло несколько военных кораблей НАТО: плавучая база снабжения Aliakmon военно-морских сил Греции, а также тральщики Tambre ВМС Испании и Gaeta ВМС Италии. 431