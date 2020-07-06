Общество
Evo-rus.comУщерб экологии от разлива топлива в Норильске превысил 147 млрд рублей
Инцидент серьезных масштабов произошел 29 мая этого года. Бетонная площадка просела, в результате чего тонны нефтепродуктов, вытекших из резервуара, оказались в находящихся поблизости озерах и реках.
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с чего всё началось
"Вред, причиненный водным объектам вследствие загрязнения, был оценен на сумму 147 млрд 46,011 млн рублей, почвам — на сумму 738 млн 616,5 тыс. рублей", — уточнили в пресс-службе ведомства.Интерфакс - Россиявчера в 06:24
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Медиазона вчера в 11:26
Финансы
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Приемным родителям увеличат пенсии
С 1 июля пенсионеры - опекуны и попечители несовершеннолетних детей начнут получать страховую пенсию в увеличенном размере.
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У праздника есть памятная медаль «За любовь и верность» и символ - ромашка, цветок, который считают символом любви.
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Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости 06 июля в 15:38
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«Крылья Советов» на выезде победили «Арсенал» в результативном матче
Во вторник, 7 июля, самарские "Крылья Советов" на выезде встречались с тульским "Арсеналом" в 27-м туре российской футбольной премьер-лиги.
СитиТрафик вчера в 15:30
Авто
Названы причины быстрого износа двигателей в РФ
Моя Москва.онлайн вчера в 10:00
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На Алтае утонули трое находящихся под опекой детей
RT на русском 01:02
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Украинская полиция задержала в Киеве двух россиян
Правоохранительные органы Украины в ходе спецоперации задержали в Киеве двух граждан России по подозрению в планировании преступлений.
ТАСС вчера в 15:50
Общество
В Сербии протестующие против карантина прорвались в парламент
В Белграде перед зданием парламента прошла акция протеста против введения ограничений из-за коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 22:57
Футбол
Московский ФК «Спартак» объявил об отставке гендиректора
Совет директоров столичного футбольного клуба «Спартак» принял решение об освобождении с должности генерального директора Томаса Цорна, сообщается на сайте «красно-белых».
РИАМО вчера в 09:38
Армия и оружие
В командовании ВС США усомнились в данных о сговоре России с талибами
Позже Washington Post, ссылаясь на анонимные источники, в том числе высокопоставленного американского чиновника, сообщила, что из-за сговора России с боевиками погибли несколько военнослужащих американской коалиции.
РБК вчера в 21:23
Общество
В Кузбассе носители коронавируса выявлены в 16 населённых пунктах
Кемерово, 8 июля 2020, 07:53 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки выявлены в 16 населённых пунктах Кемеровской области.
REGNUM 00:53
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД России предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
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Общество
Ученые перечислили места с повышенным риском заражения коронавирусом
Специалисты в разговоре с «Известиями» перечислили места, где риск заражения коронавирусом наиболее высок.
Известия вчера в 18:42
Политика
День России предложили перенести на 1 июля
Председатель Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец предложила перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля.
Известия 00:19
Гаджеты
Xiaomi Redmi Note названы самыми популярными смартфонами в РФ
Остальные позиции делят не самые дорогие модели Apple и Samsung: 1. Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/64GB 2. Xiaomi Redmi Note 8T 4/64GB 3. Apple iPhone 11 128GB 4. Samsung Galaxy A51 64GB 5. Apple iPhone 11 128GB 6. Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/128GB 7. Apple iPhone Xr 64GB 8. Xiaomi Redmi 8 4/64GB 9. Samsung Galaxy A10 10.
Интермонитор.ру 06 июля в 16:22
Технологии
Эксперты назвали самые легко раскрываемые пароли
По словам главы "Агентства кибербезопасности" Евгения Лифшица, взломщики чаще всего работают методом брутфорса, когда сначала для попытки входа перебираются словари установленных по умолчанию и самых популярных простых паролей, а затем в ход идут пароли по результатам социальной инженерии.
РЕН ТВ вчера в 20:23
Общество
Сафронова подозревают в передаче секретных данных чешским спецслужбам
Советника руководителя «Роскосмоса», бывшего журналиста «Ведомостей» и «Коммерсанта» Ивана Сафронова подозревают в передаче секретных данных чешским спецслужбам, которые сотрудничают c США.
Ведомости вчера в 15:46
Космос
«Союз МС-17» не полетит к МКС по сверхбыстрой схеме
С 2013 года пилотируемые корабли «Союз» с экипажами стали летать к МКС по быстрой шестичасовой схеме, взамен двухсуточной.
Военное дело вчера в 04:04
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции
Российская газета вчера в 04:41
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Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
Октябрьский районный суд обнародовал переписку аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым, в которой девушка оскорбляет его и его семью, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 06 июля в 08:25
Общество
Президент Бразилии Жаир Болсонару заразился коронавирусом
Президент Бразилии Жаир Болсонару заразился коронавирусом. Болсонару добавил, что не намерен прекращать работу.
Эхо Москвы вчера в 15:05
Армия и оружие
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В Черное море днем, 7 июля, вошло несколько военных кораблей НАТО: плавучая база снабжения Aliakmon военно-морских сил Греции, а также тральщики Tambre ВМС Испании и Gaeta ВМС Италии.
Газета.Ru вчера в 13:06
Общество
Карлос Гон перевел фирме организатора побега $862 тысячи
Бывший президент Renault—Nissan—Mitsubishi Карлос Гон перевел $862 тыс. компании, которая принадлежит одному из организаторов его побега из-под ареста в Японии.
Коммерсантъ 00:54
Космос
Запуск ракеты Electron с семью спутниками на борту завершился провалом
13 по счету запуск ракеты Electron оказался неудачным, сообщается на сайте компании Rocket Lab.
N+1 06 июля в 10:18
Шоу-бизнес
Петросян подал в суд на Коклюшкина из-за его высказываний о его жене
Ранее сатирик заявил, что Брухунова российскому юмористу не подходит. Жорин добавил, что тем самым Петросян желает защитить Брухунову.
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