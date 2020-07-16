Общество

РБКРБКРосреестр объяснил проблемы с закладными по ипотеке режимом работы МФЦ

Жалобы ипотечных заемщиков на невозможность вывести недвижимость из-под залога после выплаты кредита, вероятнее всего, связаны с ограничениями в работе многофункциональных центров (МФЦ) из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении Росреестра, поступившем в РБК.
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с чего всё началось

У выплативших ипотеку возникли проблемы с выводом квартир из-под залога

Проблемы в работе с бумажными закладными признали в Сбербанке, ВТБ, Альфа-банке, «Открытии» и банке «Дом.РФ». Кредитные организации объясняют задержки ограничениями в работе многофункциональных центров (МФЦ) и Росреестра.
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Финэксперт объяснила возникновение проблем с выводом квартир из залога у выплативших ипотеку

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Общество

Суд признал законным арест Ивана Сафронова по обвинению в госизмене

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Госдепартамент включил газопровод Nord Stream 2 и вторую линию TurkStream в пересмотренные рекомендации, касающиеся Закона о противодействии противникам Америки посредством санкций.
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Политика

МИД Британии обвинил Россию в попытке вмешательства в выборы

«Важные правительственные документы, имеющие отношение к соглашению о свободной торговле между Великобританией и США, были незаконно получены до всеобщих выборов 2019 года и распространены в интернете через социальную сеть Reddit», — цитирует министра Reuters.
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Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми

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Министр обороны Эстонии Юри Луйк в обращении к новобранцам, приступающим к службе в силах обороны, назвал Россию врагом и призвал солдат к готовности защитить страну от "российской угрозы".
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Врачи выявили коронавирус у 35 детей в детском лагере под Кировом

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Путин назвал главную задачу текущей экономической политики России

Ключевой задачей российской экономической политики является восстановление максимальной занятости населения.
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"Прорабатывали вопрос о строительстве ветки метро от Авиагородка в Пушкин, чтобы она затрагивала и территорию кампуса СПбГУ, но необходима федеральная поддержка", - сказал Беглов.
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Правительство одобрило снижение срока налогового резидентства

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В Самаре СК возбудил дело о превышении полномочий со стороны приставов

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Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ

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Интересно, что в документе указан только один флагманский процессор Snapdragon 875G, который появится на рынке в первом квартале следующего года.
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