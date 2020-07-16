Общество
РБКРосреестр объяснил проблемы с закладными по ипотеке режимом работы МФЦ
Жалобы ипотечных заемщиков на невозможность вывести недвижимость из-под залога после выплаты кредита, вероятнее всего, связаны с ограничениями в работе многофункциональных центров (МФЦ) из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении Росреестра, поступившем в РБК.
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с чего всё началось
Проблемы в работе с бумажными закладными признали в Сбербанке, ВТБ, Альфа-банке, «Открытии» и банке «Дом.РФ». Кредитные организации объясняют задержки ограничениями в работе многофункциональных центров (МФЦ) и Росреестра.РБКвчера в 23:00
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Российские ипотечники пожаловались на проблемы с возвратом закладных
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