Проблемы в работе с бумажными закладными признали в Сбербанке, ВТБ, Альфа-банке, «Открытии» и банке «Дом.РФ». Кредитные организации объясняют задержки ограничениями в работе многофункциональных центров (МФЦ) и Росреестра.

с чего всё началось

Жалобы ипотечных заемщиков на невозможность вывести недвижимость из-под залога после выплаты кредита, вероятнее всего, связаны с ограничениями в работе многофункциональных центров (МФЦ) из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении Росреестра, поступившем в РБК.

Росреестр объяснил проблемы с закладными по ипотеке режимом работы МФЦ

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