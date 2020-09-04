Представители бизнеса выступили против законопроекта, который накладывает запрет на перепродажу выписок из Единого государственного реестра недвижимости. Соответствующие претензии Ассоциация участников рынка данных и Национальный совет финансового рынка направили в Госдуму.

С чего всё началось Бизнес выступил против запрета на перепродажу данных из Росреестра Представители бизнес-организаций выступили против правительственного законопроекта, который запрещает перепродажу выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). РБК 23:00