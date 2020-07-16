Общество
Национальная служба новостейРоссийские ипотечники пожаловались на проблемы с возвратом закладных
Выплатившие ипотеку клиенты российских банков в июле столкнулись с задержками при возврате им закладных на недвижимость. Как пишет РБК, об этом заявили заемщики Сбербанка, ВТБ, «Альфа-банка», «Открытия», банка «Дом.рф», причем эти организации уже признали проблемы в работе с бумажными закладными.
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с чего всё началось
В июле, после снятия вызванных пандемией ограничений, заемщики российских банков, погасившие ипотеку, столкнулись с длительными задержками при возврате им закладных на недвижимость.РБКвчера в 23:00
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Российские ипотечники пожаловались на проблемы с возвратом закладных
Национальная служба новостей01:29
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ТК Звезда 07:06
Армия и оружие
На границе Азербайджана и Армении возобновились боестолкновения
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Газета.Ru 03:35
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Киберспорт
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Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков сообщил, что у нападающего омской команды Сергея Шумакова выявлен коронавирус.
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Общество
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Бумаги социальной сети резко упали в цене после новости о крупной хакерской атаке на Twitter, в результате которой были взломаны десятки верифицированных аккаунтов с миллионами подписчиков.
РБК 03:57
Происшествия
Экс-министр экологии РТ задержан по подозрению в заказном убийстве
Экс-министр экологии РТ задержан по подозрению в заказном убийстве.
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РИА Новости 07:59
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Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко прилетит в Екатеринбург
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UfacityNews.ru 14 июля в 08:54
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Проектирование Восточного под пилотируемые пуски начнется в 2021 году
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