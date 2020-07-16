Общество

РИА НовостиРИА НовостиРосреестр объяснил задержки с закладными ограничениями работы МФЦ

В четверг СМИ сообщали, что заемщики, погасившие или рефинансирующие ипотеку, столкнулись с задержками при получении из банков документов о снятии залога с недвижимости. Банки винят в проблемах Росреестр, не справляющийся с потоком после отмены самоизоляции.
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с чего всё началось

У выплативших ипотеку возникли проблемы с выводом квартир из-под залога

В июле, после снятия вызванных пандемией ограничений, заемщики российских банков, погасившие ипотеку, столкнулись с длительными задержками при возврате им закладных на недвижимость.
РБКвчера в 23:00

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Финэксперт объяснила возникновение проблем с выводом квартир из залога у выплативших ипотеку

Говорит Москва09:08

Росреестр объяснил задержки с закладными ограничениями работы МФЦ

РИА Новости08:10

Выплатившие ипотеку заемщики столкнулись с трудностями вывода квартир из залога

Банки.ру01:18

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URA.Ru02:07

Российские ипотечники пожаловались на проблемы с возвратом закладных

Национальная служба новостей01:29

Росреестр объяснил проблемы с закладными по ипотеке режимом работы МФЦ

РБК08:59

Выплатившие ипотеку столкнулись с задержками при возврате закладных на недвижимость

Коммерсантъ00:59
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 16:54, Ашберн
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