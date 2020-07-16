В июле, после снятия вызванных пандемией ограничений, заемщики российских банков, погасившие ипотеку, столкнулись с длительными задержками при возврате им закладных на недвижимость.

с чего всё началось

В четверг СМИ сообщали, что заемщики, погасившие или рефинансирующие ипотеку, столкнулись с задержками при получении из банков документов о снятии залога с недвижимости. Банки винят в проблемах Росреестр, не справляющийся с потоком после отмены самоизоляции.

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