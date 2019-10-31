Закон, защищающий собственников недвижимости от мошенничества при заочных сделках с использованием электронной подписи, вступил в силу в России 13 августа 2019 года. Теперь, если гражданин намерен разрешить сделки с электронной подписью, ему необходимо подать заявление в бумажной форме в Росреестр.

с чего всё началось

Владельцы недвижимости с 1 ноября начнут получать уведомления о поступлении в органы Росреестра электронных документов для оформления дистанционных сделок. Благодаря этому собственник сможет своевременно выявить попытки мошенничества.

Росреестр оповестит собственников о попытках продать их недвижимость

Происшествия Директора Физического института РАН задержали в Москве В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский.

Происшествия Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ.

Происшествия Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.

Происшествия Замок из списка мирового наследия ЮНЕСКО сгорел в Японии В 2000 году замок вошел в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Армия и оружие Зеленский расширил полномочия украинских силовиков в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский ввел на подконтрольной территории Донбасса «желтый» режим, который расширяет полномочия украинских силовиков Об этом в среду заявил штаб Операции Объединенных Сил.

Наука Науку Урала встраивают в экономику инноваций Ориентация на сотрудничество с крупными госкорпорациями РФ лежит в основе науки Урала, это её сильная сторона, сообщил на президиуме РАН во вторник (28 октября 2019 г.) глава Уральского отделения Академии наук, академик РАН Валерий Чарушин.

Политика В Госдепе обвинили Россию в навязывании С-400 по всему миру Россия стремится распространять свои зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 во всем мире, как раньше автомат Калашникова.

Политика Захарова оценила призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала бессмысленным призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине.

Кино Федор Добронравов рассказал о новом сезоне «Сватов» Российский актер Федор Добронравов рассказал, когда выйдет новый сезон комедийного сериала «Сваты».

Гаджеты Наушники AirPods Pro оказались неремонтопригодны Беспроводные наушники AirPods Pro оказались неремонтопригодны.

Общество Без сомнительной муки. В России изменили ГОСТ на хлеб Что было не так с ГОСТом Мука "общего назначения" появилась в "гостовском" хлебе в начале 2000-х годов, рассказала начальник отдела сертификации федерального "Центра оценки качества зерна" Галина Кулакова.

Кино Новый «Терминатор» 2019 со Шварценеггером стартовал в прокате Официальное название фильма – «Terminator: Dark Fate» («Терминатор: Темные судьбы»), хотя в российском прокате он вышел под названием «Терминатор 6: Феникс».

Политика Путин не исключил ужесточения наказания за ошибки врачей На встрече президента РФ Владимира Путина с представителями общественности в Светлогорске Калининградской области была поднята проблема ответственности медиков и медицинских организаций за ошибки при назначении инвалидности.

Экономика Гуцериев выкупит у «Траста» одного из крупнейших девелоперов Москвы Основатель группы «Сафмар», миллиардер Михаил Гуцериев выкупит 49% девелопера «А101» с баланса банка непрофильных активов «Траст», рассказал РБК источник, знакомый с переговорами «Траста» и «Сафмара», и подтвердил собеседник, осведомленный об условиях сделки.

Шоу-бизнес Любовь Толкалина прогулялась по пляжу в прозрачном платье Актриса Любовь Толкалина опубликовала в Instagram фото в прозрачном платье.

Космос Телескоп «Хаббл» запечатлел «лицо» в космосе Астрономы с помощью телескопа «Хаббл» сфотографировали столкновение двух галактик. Получившееся изображение напоминает «лицо».

Общество Первый проект по переводу самолетов в российский реестр провалился Azur Air перевела в Государственный реестр гражданских судов России только один самолет и не планирует переводить остальные, рассказал заместитель гендиректора авиакомпании Павел Терещенко на отраслевом форуме «Крылья будущего».

Транспорт Минтранс подготовил ПДД для гироскутеров Министерство транспорта России подготовило проект о введении правил для передвижения электросамокатов, гироскутеров, мотоколес и сигвеев, которые обозначат как "средства индивидуальной мобильности".

Общество Небензя прокомментировал избиение российского дипломата в Косово Сотрудник миссии ООН в Косово (МООНК, UNMIK) россиянин Михаил Краснощеков, несмотря на наличие у него дипломатического иммунитета, 28 мая был задержан и жестоко избит в ходе операции косовоалбанского спецназа в сербских муниципалитетах на севере края.

Политика Генсек НАТО забыл про Зеленского на заседании в Киеве Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг допустил оплошность на заседании с президентом Украины Владимиром Зеленским, не предоставив ему слово во время открытого мероприятия для представителей СМИ.

Гаджеты Раскрыты полные характеристики нового смартфона Xiaomi Mi CC9 Pro Накануне презентации были раскрыты полные характеристики нового смартфона Xiaomi Mi CC9 Pro, который уже появился в базе данных TENAA.