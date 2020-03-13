Общество
Lenta.ruРосреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой
Информация о московской квартире депутата Госдумы, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой засекречена Росреестром. Об этом сообщает «Собеседник.ru».
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с чего всё началось
У депутата Госдумы и бывшего космонавта Валентины Терешковой помимо почти 700-метрового дома упомянуты в декларации еще три квартиры. Всего лишь одна из них – в Гранатном переулке – стоит порядка 200 млн. рублей.Собеседниквчера в 12:04
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«Собеседник»: Росреестр засекретил информацию о недвижимости Валентины Терешковой
Znak.comвчера в 13:50
Росреестр засекретил информацию о недвижимости депутата Госдумы Валентины Терешковой
Эхо Москвывчера в 13:01
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