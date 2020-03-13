Общество

Lenta.ruLenta.ruРосреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой

Информация о московской квартире депутата Госдумы, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой засекречена Росреестром. Об этом сообщает «Собеседник.ru».
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с чего всё началось

Росреестр обнулил недвижимость Валентины Терешковой

У депутата Госдумы и бывшего космонавта Валентины Терешковой помимо почти 700-метрового дома упомянуты в декларации еще три квартиры. Всего лишь одна из них – в Гранатном переулке – стоит порядка 200 млн. рублей.
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Znak.comвчера в 13:50

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Собеседниквчера в 12:04
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