У депутата Госдумы и бывшего космонавта Валентины Терешковой помимо почти 700-метрового дома упомянуты в декларации еще три квартиры. Всего лишь одна из них – в Гранатном переулке – стоит порядка 200 млн. рублей.

с чего всё началось

Информация о московской квартире депутата Госдумы, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой засекречена Росреестром. Об этом сообщает «Собеседник.ru».

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