Общество

Lenta.ruLenta.ruРосреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой

Информация о московской квартире депутата Госдумы, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой засекречена Росреестром. Об этом сообщает «Собеседник.ru».
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с чего всё началось

Росреестр обнулил недвижимость Валентины Терешковой

Напомним, в начале этой недели народная избранница предложила Владимиру Путину в нарушение Конституции избраться президентом на пятый срок, чтобы править Россией как минимум до 2030 года. Позднее в Госдуме заявили, что после этого против Терешковой развернулась кампания по травле.
Собеседниквчера в 12:04

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Росреестр обнулил недвижимость Валентины Терешковой

Собеседниквчера в 12:04

Росреестр засекретил информацию о недвижимости депутата Госдумы Валентины Терешковой

Эхо Москвывчера в 13:01

«Собеседник»: Росреестр засекретил информацию о недвижимости Валентины Терешковой

Znak.comвчера в 13:50

«Собеседник»: из Росреестра исчезла недвижимость Валентины Терешковой

Дождьвчера в 15:52

Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой

Lenta.ru02:17

Росреестр скрыл информацию о недвижимости Терешковой

News.ruвчера в 16:30

СМИ: Из Росреестра пропали данные о недвижимости Терешковой

БИЗНЕС Online01:05
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Общество

МЧС отменило штормовое предупреждение в Калининградской области

МЧС отменило штормовое предупреждение в Калининградской области.
Калининград.Ru 02:01
Происшествия

Пропавшую под Тамбовом 13-летнюю девочку нашли мертвой

Елизавета Ч. пропала 7 марта в селе Бокино (Тамбовский район).
Известия 11 марта в 12:00
Армия и оружие

Россия и Индонезия согласовали первые совместные учения

Российские и индонезийские военные договорились о сроках и месте проведения первых совместных военно-морских учений «Орруда-2020», сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.
Взгляд.ру 02:17
Политика

Появилась петиция о лишении Терешковой звания Почетного гражданина

МР7.ру вчера в 10:00
Гаджеты

Samsung запустила бесплатную дезинфекцию смартфонов в РФ

Корейский технологический гигант Samsung сообщает о запуске программы по бесплатной дезинфекции смартфонов в связи с пандемией коронавируса.
Planet Today 02:17
Музыка

Little Big рассказали о своей песне для «Евровидения»

Санкт-Петербург, 12 марта 2020, 16:01 — REGNUM Петербургская группа Little Big, в 2020 году представляющая Россию на «Евровидении», записала для участия в песенном конкурсе песню в стиле «метал-диско».
REGNUM вчера в 09:01
Экономика

Торги США закрылись рекордным падением с 1987 года

В США торги бирж закрылись падением индексов на более чем 9%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru вчера в 16:15
Политика

СМИ сообщили об отъезде Порошенко с Украины перед допросом

Адвокаты экс-президента Украины Петра Порошенко рассказали, что их подзащитный не сможет явиться на допрос в Госбюро расследований (ГБР), поскольку покинул территорию страны.
РИА Новости вчера в 18:33
Политика

Госсовет РТ одобрил поправки в Конституцию

Госсовет Татарстана VI созыва поддержал закон о поправке в Конституцию РФ, инициированный президентом России Владимиром Путиным.
БИЗНЕС Online вчера в 05:02
Общество

Роспотребнадзор дал работодателям советы по профилактике коронавируса

5 марта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о дополнительных мерах по предотвращению распространения коронавируса.
Вечерняя Москва вчера в 04:44
Экономика

В России обнаружили тысячи «недобросовестных» заявлений на ипотеку для многодетных

Свыше тысячи заявлений на вычет 450 тысяч рублей по ипотеке для многодетных семей были поданы, чтобы «недобросовестно» получить господдержку.
ФедералПресс 01:08
Общество

Жена премьер-министра Канады заразилась коронавирусом

Жена премьер-министра Канады Джастина Трюдо пополнила список инфицированных коронавирусом COVID-19.
Российская газета 00:05
Экономика

Обвал цен на нефть обойдется России в триллионы рублей

Обвал цен на нефть обойдется бюджету России в 3 триллиона рублей нефтегазовых доходов, если цены на сырье сохранятся на уровне 35 долларов за баррель.
Lenta.ru вчера в 12:59
Общество

В США суд освободил информатора WikiLeaks Челси Мэннинг

Судья в США постановил освободить бывшего аналитика американских ВВС и информатора WikiLeaks Челси Мэннинг, которая была в следственном изоляторе с мая 2019 года за отказ давать показания.
Газета.Ru вчера в 20:31
Общество

Коронавирусом заразились актер Том Хэнкс и его жена

Где именно пара заразилась новым коронавирусом – пока неясно.
Маяк (г. Сосновый Бор) вчера в 01:34
Энергетика

Bloomberg рассказал о козырях России в нефтяной войне

Главными преимуществами России западные аналитики назвали низкую стоимость производства, развитую инфраструктуру, гибкость налоговой системы и плавающий курс рубля.
НТВ вчера в 09:24
Происшествия

В коронавирусной больнице в Москве умер пациент

Известно, что 75-летний мужчина в середине февраля вернулся с севера Италии, а 10 марта он почувствовал недомогание и вызвал домой врача.
Lenta.ru вчера в 10:58
Хоккей

ИИХФ опровергла сообщения об отмене ЧМ-2020 по хоккею

Международная федерация хоккея (ИИХФ) отреагировала на сообщения заокеанских СМИ об отмене ЧМ-2020, который должен пройти в Швейцарии.
Чемпионат вчера в 10:40
Общество

В России выросли продажи антидепрессантов

Оборот всего фармрынка вырос на 3%, до 1,021 трлн руб. В одной из крупнейших российских сетей аптек "36, 6" также фиксируют рост продаж антидепрессантов и седативных средств с начала 2020 года примерно на 3%.
РБК 01:00
Хоккей

Жена Овечкина рассказала о нехватке продуктов в супермаркетах в США

Анастасия Овечкина, супруга российского капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, рассказала, что в супермаркетах США наблюдается нехватка продуктов.
Sport.ru вчера в 18:58
Происшествия

В Подмосковье потушили пожар в комплексе отдыха Moscow Country Club

РБК 02:27
Финансы

Эксперт сделал прогноз по курсу рубля через два года

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта курс доллара на Московской бирже на торгах преодолел психологический рубеж в 75 рублей, но позже вернулся к 74,8 рубля.
REGNUM вчера в 21:07
Экономика

Назван очаг возможного глобального финансового кризиса

В случае если распространение нового коронавируса приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом станет банковский сектор Италии.
РИА Новости вчера в 21:40
Спорт

ВФЛА оштрафовали на 10 миллионов долларов за допинговый скандал

РИА Новости вчера в 08:49
Политика

Шнуров написал матерное стихотворение об обнулении сроков Путина

Российский музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров представил свой очередной стихотворный опус, который на этот раз оказался посвящен поправкам в Конституцию, позволяющим Владимиру Путину вновь участвовать в выборах президента в 2024 году.
Культуромания 11 марта в 09:41
Экономика

Около 20% туркомпаний в России могут закрыться

"Есть вероятность, что порядка 15–20% из них могут закрыться", — сообщила член Общественного совета при Ростуризме Елена Сутормина.
Вести.Ru 02:27
Общество

Первый случай заражения коронавирусом в Китае произошел еще в ноябре

Первый случай заражения COVID-19 произошел в Китае еще 17 ноября, а не в декабре, как считалось ранее, сообщает газета South China Morning Post.
Известия вчера в 23:28
Космос

Россия запатентовала систему передачи энергии из космоса на Землю

Smolnarod.ru 10 марта в 04:50
Автоспорт

Гран-при Австралии может быть отменен

Специализированные автоспортивные издания Autosport и Motorsport со ссылкой на высокопоставленные источники в руководстве «Формулы-1» сообщили, что стартовый этап чемпионата мира — Гран-при Австралии, намеченный на 13–15 марта, будет отменен из-за эпидемии коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 13:40
Здоровье

В Эстонии введено чрезвычайное положение из-за коронавируса

В связи с угрозой дальнейшего распространения коронавируса правительство Эстонии ввело на территории страны чрезвычайное положение.
Компания 02:03
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