Общество
Lenta.ruРосреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой
Информация о московской квартире депутата Госдумы, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой засекречена Росреестром. Об этом сообщает «Собеседник.ru».
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с чего всё началось
Напомним, в начале этой недели народная избранница предложила Владимиру Путину в нарушение Конституции избраться президентом на пятый срок, чтобы править Россией как минимум до 2030 года. Позднее в Госдуме заявили, что после этого против Терешковой развернулась кампания по травле.Собеседниквчера в 12:04
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Росреестр засекретил информацию о недвижимости депутата Госдумы Валентины Терешковой
Эхо Москвывчера в 13:01
«Собеседник»: Росреестр засекретил информацию о недвижимости Валентины Терешковой
Znak.comвчера в 13:50
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В связи с угрозой дальнейшего распространения коронавируса правительство Эстонии ввело на территории страны чрезвычайное положение.