Напомним, в начале этой недели народная избранница предложила Владимиру Путину в нарушение Конституции избраться президентом на пятый срок, чтобы править Россией как минимум до 2030 года. Позднее в Госдуме заявили, что после этого против Терешковой развернулась кампания по травле.

с чего всё началось

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