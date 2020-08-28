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Ведомости
Ведомости

Росрыболовство не ожидает дефицита красной икры в России

Росрыболовство не видит оснований для возникновения дефицита красной икры в российских магазинах, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе агентства. «Мы не видим оснований для возникновения дефицита красной икры на полках магазинов», – говорится в сообщении.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

У икры намечается подорожание

Лососи нарушили баланс спроса и предложения Неудачная путина лососевых на Дальнем Востоке в этом году грозит снижением производства красной икры на 25 – 30% и ростом цен на нее на 20-60%.
Коммерсантъвчера в 18:09
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News.ru

В Росрыболовстве заявили, что дефицита красной икры в магазинах РФ не будет

News.ruвчера в 09:29
Известия

Росрыболовство опровергло сообщения о грядущем дефиците красной икры

Известиявчера в 09:47
Ведомости

Росрыболовство не ожидает дефицита красной икры в России

Ведомостивчера в 09:37
ТАСС

Росрыболовство понизило прогноз по вылову лососевых в 2020 году до 330-350 тыс. тонн

ТАССвчера в 10:30
Российская газета

Росрыболовство: Дефицита красной икры в России не ожидается

Российская газетавчера в 10:28
Москва 24

В Росрыболовстве опровергли слухи о дефиците красной икры

Москва 24вчера в 09:26
REGNUM

В Росрыболовстве опровергли слухи о дефиците красной икры

REGNUMвчера в 09:17

Минобороны РФ объяснило инцидент в Сирии с военными России и США

В Минобороны РФ подчеркнули, что российский военный патруль старался проехать по маршруту, который был оговорен заранее, после попыток американских военных блокировать движение колонны России.
Evo-rus.comвчера в 04:26
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Будогосский высказался о проваленной проверке Еськова на детекторе лжи

Бывший глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский прокомментировал информацию о том, что арбитр Алексей Еськов не прошел проверку на детекторе лжи после матча первого тура чемпионата России между московским "Спартаком" и "Сочи".
Газета.Ruвчера в 13:17

В Хабаровске прошел восьмой субботний митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске состоялась очередная несанкционированная акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщает портал dvhab.ru.
РБК00:32
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Венгрия с 1 сентября закрывает границу для борьбы с коронавирусом

Будапешт, 29 августа 2020, 07:09 — REGNUM Власти Венгрии вновь приняли решение закрыть границу для иностранцев с 1 сентября 2020 года, чтобы минимизировать вероятность завоза коронавирусной инфекции из-за рубежа.
REGNUM00:09
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Эксперт рекомендовал не оставлять в розетке зарядник без смартфона

Директор института IT университета "Синергия" Станислав Косарев рассказал, что зарядное устройство для электронных гаджетов нельзя оставлять в розетке, поскольку это может привести к выходу зарядки из строя и даже к возгоранию, передает агентство "Прайм".
Известия21:18
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