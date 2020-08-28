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Ведомости
Ведомости

Росрыболовство не ожидает дефицита красной икры в России

Росрыболовство не видит оснований для возникновения дефицита красной икры в российских магазинах, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе агентства. «Мы не видим оснований для возникновения дефицита красной икры на полках магазинов», – говорится в сообщении.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

У икры намечается подорожание

Лососи нарушили баланс спроса и предложения Неудачная путина лососевых на Дальнем Востоке в этом году грозит снижением производства красной икры на 25 – 30% и ростом цен на нее на 20-60%.
Коммерсантъ18:09
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Российская газета

Росрыболовство: Дефицита красной икры в России не ожидается

Российская газета10:28
Известия

Росрыболовство опровергло сообщения о грядущем дефиците красной икры

Известия09:47
Москва 24

В Росрыболовстве опровергли слухи о дефиците красной икры

Москва 2409:26
ТАСС

Росрыболовство понизило прогноз по вылову лососевых в 2020 году до 330-350 тыс. тонн

ТАСС10:30
News.ru

В Росрыболовстве заявили, что дефицита красной икры в магазинах РФ не будет

News.ru09:29
Ведомости

Росрыболовство не ожидает дефицита красной икры в России

Ведомости09:37
REGNUM

В Росрыболовстве опровергли слухи о дефиците красной икры

REGNUM09:17

Жители Умани устроили конфликт с прибывшими в город хасидами

Жители Умани в Черкасской области Украины устроили конфликт с хасидами, которые успели прибыть в страну до закрытия границ для въезда иностранцев в связи с пандемией коронавируса, соответствующее видео опубликовал в пятницу депутат горсовета Сергей Алексеев.
РИА Новости06:39
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Захарова прокомментировала санкции США против военных ученых из РФ

В России считают несправедливыми и незаконными санкции США против сразу нескольких научно-исследовательских институтов Минобороны России, которые в том числе занимаются вакциной от коронавируса.
Российская газета08:07
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Kia Stinger стал безопаснее и получил новый мотор

Салон фастбека преобразили обновленная мультимедийная система, диаметр экрана которой теперь варьируется от 8 (раньше было 7) до 10,25 дюйма, а также два варианта приборной панели: аналоговой с 4,2-дюймовым цифровым «кластером» и полностью цифровой.
Автоновости днявчера в 15:46
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