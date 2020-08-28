Росрыболовство не ожидает дефицита красной икры в России

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Росрыболовство не видит оснований для возникновения дефицита красной икры в российских магазинах, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе агентства. «Мы не видим оснований для возникновения дефицита красной икры на полках магазинов», – говорится в сообщении.