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Ведомости
Ведомости

Росрыболовство не ожидает дефицита красной икры в России

Росрыболовство не видит оснований для возникновения дефицита красной икры в российских магазинах, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе агентства. «Мы не видим оснований для возникновения дефицита красной икры на полках магазинов», – говорится в сообщении.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

У икры намечается подорожание

Лососи нарушили баланс спроса и предложения Неудачная путина лососевых на Дальнем Востоке в этом году грозит снижением производства красной икры на 25 – 30% и ростом цен на нее на 20-60%.
Коммерсантъ18:09
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Российская газета

Росрыболовство: Дефицита красной икры в России не ожидается

Российская газета10:28
Известия

Росрыболовство опровергло сообщения о грядущем дефиците красной икры

Известия09:47
REGNUM

В Росрыболовстве опровергли слухи о дефиците красной икры

REGNUM09:17
ТАСС

Росрыболовство понизило прогноз по вылову лососевых в 2020 году до 330-350 тыс. тонн

ТАСС10:30
News.ru

В Росрыболовстве заявили, что дефицита красной икры в магазинах РФ не будет

News.ru09:29
Москва 24

В Росрыболовстве опровергли слухи о дефиците красной икры

Москва 2409:26
Ведомости

Росрыболовство не ожидает дефицита красной икры в России

Ведомости09:37

В Федерации карате России оценили присуждение Зеленскому черного пояса

Черный пояс по карате главе Украины Владимиру Зеленскому могли присудить либо за большой вклад в развитие данного вида боевого искусства, либо в знак уважения, либо он просто соответствует этой степени мастерства, заявил газете ВЗГЛЯД президент Федерации карате России Сергей Цой.
В Федерации карате России оценили присуждение Зеленскому черного пояса
Взгляд.ру07:08
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Автостраховщики привяжут полис ОСАГО к марке и модели автомобиля

Некоторые страховые компании собираются привяжут стоимость полиса ОСАГО к марке и модели автомобиля, другие компании предложат автомобилистам для снижения стоимости страховки установить датчики, которые могут фиксировать манеру вождения водителя.
Про Кроссоверы08:48
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Производители мороженого предупредили о росте цен из-за маркировки

В Центре развития перспективных технологий (оператор системы маркировки, принадлежит структурам миллиардера Алишера Усманова и госкорпорации "Ростех") полагают, что производители мороженого получат выгоду от сокращения нелегального оборота, что даст повод снизить розничные цены.
Газета.Ru03:08
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Мурашко: детей в России прививать от коронавируса пока не планируется

Вакцинация детей от коронавируса в России начнётся после того, как изучат влияние препарата на детский организм, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на Общероссийском родительском собрании.
RT на русском04:44
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ФАС обязала Apple устранить нарушения в App Store

Например, компании предъявили требование «удалить из своей документации положения, дающие ей право отклонять (не допускать) в App Store приложения сторонних разработчиков», а также не давать преимущества собственным разработчикам.
Телеканал 360°10:05
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