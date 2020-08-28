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Ведомости
Ведомости

Росрыболовство не ожидает дефицита красной икры в России

Росрыболовство не видит оснований для возникновения дефицита красной икры в российских магазинах, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе агентства. «Мы не видим оснований для возникновения дефицита красной икры на полках магазинов», – говорится в сообщении.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

У икры намечается подорожание

Лососи нарушили баланс спроса и предложения Неудачная путина лососевых на Дальнем Востоке в этом году грозит снижением производства красной икры на 25 – 30% и ростом цен на нее на 20-60%.
Коммерсантъ18:09
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Российская газета

Росрыболовство: Дефицита красной икры в России не ожидается

Российская газета10:28
Известия

Росрыболовство опровергло сообщения о грядущем дефиците красной икры

Известия09:47
Москва 24

В Росрыболовстве опровергли слухи о дефиците красной икры

Москва 2409:26
ТАСС

Росрыболовство понизило прогноз по вылову лососевых в 2020 году до 330-350 тыс. тонн

ТАСС10:30
News.ru

В Росрыболовстве заявили, что дефицита красной икры в магазинах РФ не будет

News.ru09:29
Ведомости

Росрыболовство не ожидает дефицита красной икры в России

Ведомости09:37
REGNUM

В Росрыболовстве опровергли слухи о дефиците красной икры

REGNUM09:17

Украинские радикалы расстреляли автобус с людьми под Харьковом

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что радикалы на трассе Киев — Харьков расстреляли автобус с членами общественного движения «Патриоты — За жизнь», есть тяжелораненые и похищенные люди.
BFM.ruвчера в 13:32
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В Петербурге мать через суд потребовала для сына лекарство за $2 млн

В Санкт-Петербурге Светлана Гепалова подала иск к комитету по здравоохранению города с требованием обеспечить ее больного сына американским препаратом «Золгенсма», которое является самым дорогим лекарством в мире.
РБК21:48
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Будогосский прокомментировал информацию о том, что Еськов не прошёл проверку на полиграфе

Бывший руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский отреагировал на информацию о том, что арбитр Алексей Еськов, который исполнял функции видеоассистента в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Сочи», не прошёл проверку на детекторе лжи.
RT на русском12:30

Рошаль отметил профессионализм омских врачей, лечивших Навального

"Никакой срочной необходимости для перевода больного, например, в клиники Москвы не было", - обратил внимание Рошаль, отметив, в частности, что больного "в короткие сроки довели до транспортабельного состояния", а потом еще 10 часов продолжали лечить в ожидании, пока выспятся немецкие пилоты самолета, прилетевшего за Навальным.
ТАСС07:58
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Пентагон назвал поведение российских военных в Сирии неприемлемым

Ожидание возврата к «профессиональному деконфликтингу» российских военных в Сирии выразил 27 августа официальный представитель пентагона Джонатан Хоффман в распространенном заявлении.
ИА Красная Весна18:37
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