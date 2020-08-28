Росрыболовство не ожидает дефицита красной икры в России
Росрыболовство не видит оснований для возникновения дефицита красной икры в российских магазинах, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе агентства. «Мы не видим оснований для возникновения дефицита красной икры на полках магазинов», – говорится в сообщении.В источнике
С чего всё началось
У икры намечается подорожание
Лососи нарушили баланс спроса и предложения Неудачная путина лососевых на Дальнем Востоке в этом году грозит снижением производства красной икры на 25 – 30% и ростом цен на нее на 20-60%.
Коммерсантъ18:09
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