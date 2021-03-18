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Росрыболовство опровергло сообщения о возможном росте цен на сардину иваси

Росрыболовство опровергло сообщения о возможном дефиците и росте цен на сардину иваси. Об этом в четверг, 18 марта, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. «Объективных причин для сокращения добычи сардины иваси нет», — отметили там.В источнике
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Рыбаки предупредили о возможных сбоях в добыче самой дешевой рыбы

Каждое судно в год может добывать более 80 тыс. т водных биоресурсов, и около половины добычи приходится на скумбрию и сардину иваси, промысел которой не так давно возобновился.
РБКвчера в 17:00
Официальный комментарий
Росрыболовство
В Росрыболовстве опровергли сообщения ряда СМИ о возможном дефиците и повышении цен на сардины ивасиТАССвчера в 02:57

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