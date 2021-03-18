Росрыболовство опровергло сообщения о возможном дефиците и росте цен на сардину иваси. Об этом в четверг, 18 марта, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. «Объективных причин для сокращения добычи сардины иваси нет», — отметили там.

Видео Фото Интересное видео Моя Москва.онлайн Москва 24 Городовой НТВ Известия Известия Центральная Служба Новостей Мой Брянск Мой Брянск Кубань 24 Piter.tv Eurosport.ru Городовой Городовой Вести.Ru

С чего всё началось Рыбаки предупредили о возможных сбоях в добыче самой дешевой рыбы Каждое судно в год может добывать более 80 тыс. т водных биоресурсов, и около половины добычи приходится на скумбрию и сардину иваси, промысел которой не так давно возобновился. РБК вчера в 17:00