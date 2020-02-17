Экономика

BFM.ruBFM.ruВ ФАС объяснили, зачем надо ввести аукционы на вылов рыбы

Нововведение поможет развитию рынка и привлечению инвесторов, объяснил Business FM заместитель руководителя ФАС Михаил Евраев.
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с чего всё началось

ФАС предлагает ввести электронные аукционы на право добычи рыбы в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает заменить исторический принцип распределения квоты на вылов рыбы в России электронными аукционами и направила письмо с соответствующими предложениями в Росрыболовство. Об этом ТАСС сообщили в Росрыболовстве.
ТАССвчера в 13:09

Подробнее о событии

Росрыболовство выступило против проведения аукционов на вылов рыбы

Ведомости12:45

ФАС разъяснила свои предложения по изменению механизма распределения квот на вылов рыбы

Финмаркет10:49

Росрыболовство не поддерживает идею заменить квоты на вылов рыбы электронными аукционами

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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:06

Главные новости к утру 18 февраля

Коммерсантъвчера в 23:00

ФАС предложила ввести электронные аукционы на право добычи рыбы

News.ruвчера в 17:35

ФАС вернулась к идее заменить аукционами принцип распределения квот на вылов рыбы

Интерфаксвчера в 10:59
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Президент Болгарии Румен Радев подтвердил участие в торжествах в Москве 9 мая.
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Сурков освобожден от должности помощника Путина

Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
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Телеведущий Дмитрий Шепелев покинул Первый канал

Телеведущий Дмитрий Шепелев, который с 2017 года вел на Первом канале ток-шоу «На самом деле», объявил о своем уходе.
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В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу во время урока

Во вторник в социальных сетях появилось видео, где запечатлено, как учитель одной из школ Псковской области выдергивает стул, на котором раскачивался ученик.
ТАСС 04:42
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Норвежец помешал Большунову выйти в финал в спринте на «Ски Туре»

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Тьяго Силва пропустит первый матч против «Боруссии»

LiveResult.Ru 09:02
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России грозит арест активов после решения суда в Гааге по делу ЮКОСа

Апелляционный суд в Гааге сегодня обязал Россию выплатить бывшим акционерам ЮКОСа 50 миллиардов долларов.
Эхо Москвы 06:30
Спорт

Sony запускает глобальные испытания для обладателей PS4

Sony объявила о старте первого глобального события «Праздник для игроков на PlayStation», в рамках которого сообщество должно достигнуть трёх целей.
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Армия и оружие

Ливийская армия уничтожила турецкое судно с оружием в порту Триполи

Представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Халид аль-Махджуб заявил об уничтожении турецкого судна в порту Триполи.
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Фигурант «московского дела» Андрей Баршай получил три года условно

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Группа медиков, возглавляемая Чарльзом Хеннекенсом, который первым обнаружил профилактические свойства аспирина для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, дала рекомендации по применению этого препарата.
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Футбол

Бартомеу хочет встретиться с Месси из-за обвинений о травле игроков

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Согласно представленным изображениям, отечественный автопроизводитель запатентовал новые двухцветные легкосплавные колесные диски с креплениями на пять болтов и аэродинамическим дизайном.
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Армия и оружие

Китайские журналисты оценили шансы России в войне с США

Китайский журналист Чжугэ Сяочэ из издания Sina, оценил шансы российской армии против противников из США и заявил о том, что исход противостояния может решить как ядерное оружие России, так и ее обширные территории.
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Двое подростков из Керчи задержаны за подготовку двух терактов в образовательных учреждениях Крыма, у них изъяты самодельные бомбы.
Lenta.ru 08:55
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На Украине запретили показывать фильм с Зеленским

Госкино Украины в 2019 году запретило к показу на территории страны пять фильмов, в том числе фильм "Восемь первых свиданий", в котором снималась российская актриса Екатерина Варнава, внесенная в список лиц, представляющих угрозу для безопасности Украины.
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Общество

Американские бойскауты просят защитить их от банкротства

Когда-то мощнейшая организация «Бойскауты Америки» обратилась в федеральный суд с просьбой о защите от банкротства.
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Второй россиянин заразился коронавирусом

Второй российский турист заразился коронавирусом на лайнере Diamond Princess, вставшем на якорь в Японии из-за карантина.
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Компания Audi предложила своим клиентам в Китае обновленный кроссовер Audi Q2L.
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В законопроект о Конституции ко второму чтению внесли новые поправки

Ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию России внесены поправки о неприкосновенности экс-президентов страны и ответственности премьер-министра перед главой государства за работу кабинета министров.
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Граждан Украины доставят из Уханя во Львов — СМИ

Борт полетит из Уханя во Львов с промежуточной посадкой в Алма-Ате, сказано в сообщении.
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Правительство отклонило законопроект о выходном дне 31 декабря

Планировалось, чтобы 31 декабря всегда был выходным днём и переносился бы, если даже он оказывался рабочим по календарю.
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60-летний Дмитрий Дибров перенес инсульт

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26-летний норвежский спортсмен Йоханнес Бё заявил, норвежцы «перегнули» с критикой Александра Логинова.
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