Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссельхозбанк подключился к Системе быстрых платежей

Россельхозбанк подключился к Системе быстрых платежей (СБП) платежной системы Банка России, сообщает пресс-служба кредитной организации.
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К Системе быстрых платежей подключились Россельхозбанк и банк Левобережный

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Россельхозбанк подключился к Системе быстрых платежей

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Украина подписала «формулу Штайнмайера»

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Разрушительный ураган «Мортимер» придет на северо-запад России

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Экономист-эмигрант Гуриев предсказал России смену власти в течение 10 лет

Российский экономист Сергей Гуриев, бывший ректор Российской экономической школы, несколько лет назад переехавший жить за границу, дал интервью блогеру Юрию Дудю.
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Чемпионкой мира в прыжках в высоту стала россиянка Мария Ласицкене

На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе золотую медаль в прыжках в высоту завоевала россиянка Мария Ласицкене.
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Следователи снова вызвали гендиректора «Дождя» Синдееву на допрос

Генерального директора телеканала "Дождь" Наталью Синдееву вновь вызвали на допрос к руководителю следственной группы по "московскому делу".
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Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились

30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
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Путин в Ереване ответил на выкрик грузинской журналистки

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) отреагировал на выкрик грузинской журналистки.
Lenta.ru 08:06
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Смолов отсудил у страховой компании более восьми миллионов рублей

Нападающий сборной России и "Локомотива" Федор Смолов через суд добился выплаты от страховой компании восьми миллионов рублей за аварию, которая произошла летом прошлого года в Краснодаре.
Российская газета 08:42
Происшествия

Персональные данные 20 млн россиян побывали в открытом доступе

В базе значились ФИО, адреса, телефоны, ИНН и суммы уплаченных налогов Данные 20 млн российских налогоплательщиков оказались в открытом доступе, сообщила британская исследовательская компания Comparitech.
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Кремль прокомментировал повышение пенсионного возраста на три года

Как заявил журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, в Кремле не обсуждают тему повышения на три года пенсионного возраста, и этого вопроса нет на повестке дня.
Deita.ru вчера в 21:30
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Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости вчера в 10:23
Экономика

Правительство выбрало шесть крупных компаний для приватизации

Правительство планирует сократить долю участия государства в уставных капиталах шести акционерных обществ, следует из прогнозного плана приватизации федерального имущества на 2020–2022 годы.
РБК вчера в 12:01
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Гризманн заявил, что ему трудно общаться с Месси

Ранее суд закрыл дело против Месси по уклонению от уплаты налогов.
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Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове

Ведущий Артем Шейнин был вынужден выгнать из студии украинского журналиста Андрея Метлина.
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Политика

В Кремле надеются, что антироссийские инциденты в Грузии не повторятся

В Кремле рассчитывают на то, что антироссийские инциденты в Грузии больше не повторятся, поскольку Москвы настроена на установление добрых отношений с Тбилиси.
Комсомольская правда 11:13
Гаджеты

В России почти закончились самые дорогие модели нового iPhone 11

Представители интернет-магазина Apple заявили о том, что в РФ распроданы почти все iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max и iPhone 11 зеленого и фиолетового цветов.
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Российский спецназ заметили в Норвегии

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Фонд Дятлова заявил о незаконной эксгумации тела участника тургруппы

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Водители требуют от Volkswagen компенсацию

Водители требуют от автогиганта компенсации за урон, причиненный разразившимся четыре года назад громким скандалом, больше известным как «дизельгейт».
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30 сентября в Лос-Анджелесе в кинотеатре El Capitan состоялась мировая премьера фильма Disney «Малефисента: Владычица тьмы».
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Названы симптомы близкого сердечного приступа у женщин

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Космос

Девятая планета Солнечной системы может оказаться черной дырой

В дальних окрестностях Солнечной системы может находиться неизвестная науке миниатюрная черная дыра – такую гипотезу высказали ученые из Даремского университета (Великобритания) и университета Иллинойса (США).
МИР 24 вчера в 09:00
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Замгендиректора «Аэрофлота» допрашивают по делу о мошенничестве

Обыски и выемки документов, проводимые в кабинете заместителя гендиректора «Аэрофлота» по правовым и имущественным вопросам Владимира Александрова, связаны с возбуждением СКР уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), подтвердил «Ведомостям» источник в авиапромышленности.
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Суд отказал в УДО другу Кокорина и Мамаева

В условно-досрочном освобождении (УДО) отказано Александру Протасовицкому, который был осуждён вместе с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.
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Украинский певец обвинил Киев в лицемерии из-за Крыма

Певец Олег Винник раскритиковал негативное отношение украинских властей и общества к гастролям артистов в Крыму.
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