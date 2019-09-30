Экономика
Lenta.ruРоссельхозбанк подключился к Системе быстрых платежей
Россельхозбанк подключился к Системе быстрых платежей (СБП) платежной системы Банка России, сообщает пресс-служба кредитной организации.
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Политика
Украина подписала «формулу Штайнмайера»
Представитель Киева в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины подписал "формулу Штайнмайера", сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости 11:19
Наука
От ледника в Антарктиде откололся айсберг массой 315 млрд тонн
Айсберг площадью больше Санкт-Петербурга откололся от шельфового ледника Эмери у восточного побережья Антарктиды.
ТАСС 10:04
Общество
Вся Сеть не может найти леопарда на фото
Девушку под ником Bella Lack попросили найти на снимке хищника.
Телеканал 360° 29 сентября в 13:17
Экономика
Экономист-эмигрант Гуриев предсказал России смену власти в течение 10 лет
Российский экономист Сергей Гуриев, бывший ректор Российской экономической школы, несколько лет назад переехавший жить за границу, дал интервью блогеру Юрию Дудю.
Московский Комсомолец 09:48
Спорт
Чемпионкой мира в прыжках в высоту стала россиянка Мария Ласицкене
На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе золотую медаль в прыжках в высоту завоевала россиянка Мария Ласицкене.
Ридус вчера в 15:59
Происшествия
Следователи снова вызвали гендиректора «Дождя» Синдееву на допрос
Генерального директора телеканала "Дождь" Наталью Синдееву вновь вызвали на допрос к руководителю следственной группы по "московскому делу".
Интерфакс 10:47
Общество
Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились
30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия 03:20
Политика
Путин в Ереване ответил на выкрик грузинской журналистки
Президент России Владимир Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) отреагировал на выкрик грузинской журналистки.
Lenta.ru 08:06
Происшествия
Смолов отсудил у страховой компании более восьми миллионов рублей
Нападающий сборной России и "Локомотива" Федор Смолов через суд добился выплаты от страховой компании восьми миллионов рублей за аварию, которая произошла летом прошлого года в Краснодаре.
Российская газета 08:42
Происшествия
Персональные данные 20 млн россиян побывали в открытом доступе
В базе значились ФИО, адреса, телефоны, ИНН и суммы уплаченных налогов Данные 20 млн российских налогоплательщиков оказались в открытом доступе, сообщила британская исследовательская компания Comparitech.
Коммерсантъ 08:52
Политика
Кремль прокомментировал повышение пенсионного возраста на три года
Как заявил журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, в Кремле не обсуждают тему повышения на три года пенсионного возраста, и этого вопроса нет на повестке дня.
Deita.ru вчера в 21:30
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости вчера в 10:23
Экономика
Правительство выбрало шесть крупных компаний для приватизации
Правительство планирует сократить долю участия государства в уставных капиталах шести акционерных обществ, следует из прогнозного плана приватизации федерального имущества на 2020–2022 годы.
РБК вчера в 12:01
Футбол
Гризманн заявил, что ему трудно общаться с Месси
Ранее суд закрыл дело против Месси по уклонению от уплаты налогов.
RT на русском 12:00
Политика
Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове
Ведущий Артем Шейнин был вынужден выгнать из студии украинского журналиста Андрея Метлина.
Российская газета 10:37
Политика
В Кремле надеются, что антироссийские инциденты в Грузии не повторятся
В Кремле рассчитывают на то, что антироссийские инциденты в Грузии больше не повторятся, поскольку Москвы настроена на установление добрых отношений с Тбилиси.
Комсомольская правда 11:13
Гаджеты
В России почти закончились самые дорогие модели нового iPhone 11
Представители интернет-магазина Apple заявили о том, что в РФ распроданы почти все iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max и iPhone 11 зеленого и фиолетового цветов.
Политическая Экспертиза вчера в 02:48
Армия и оружие
Российский спецназ заметили в Норвегии
Известия вчера в 03:52
Авто
Водители требуют от Volkswagen компенсацию
Водители требуют от автогиганта компенсации за урон, причиненный разразившимся четыре года назад громким скандалом, больше известным как «дизельгейт».
Expert.ru вчера в 06:34
Общество
Анджелина Джоли вышла в свет с детьми на премьеру фильма «Малефисента»
30 сентября в Лос-Анджелесе в кинотеатре El Capitan состоялась мировая премьера фильма Disney «Малефисента: Владычица тьмы».
Летидор 11:58
Политика
Зеленский встретился с Томом Крузом
Газета.Ru 03:33
Здоровье
Россиянка обратилась в банк спермы и родила тяжело больного ребенка
Жительница Челябинска Светлана Бородулина родила больного ребенка, воспользовавшись услугами банка спермы, и не может получить компенсацию от клиники.
Lenta.ru 12:08
Космос
Девятая планета Солнечной системы может оказаться черной дырой
В дальних окрестностях Солнечной системы может находиться неизвестная науке миниатюрная черная дыра – такую гипотезу высказали ученые из Даремского университета (Великобритания) и университета Иллинойса (США).
МИР 24 вчера в 09:00
Происшествия
Замгендиректора «Аэрофлота» допрашивают по делу о мошенничестве
Обыски и выемки документов, проводимые в кабинете заместителя гендиректора «Аэрофлота» по правовым и имущественным вопросам Владимира Александрова, связаны с возбуждением СКР уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), подтвердил «Ведомостям» источник в авиапромышленности.
Ведомости 11:54
Происшествия
Суд отказал в УДО другу Кокорина и Мамаева
В условно-досрочном освобождении (УДО) отказано Александру Протасовицкому, который был осуждён вместе с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.
REGNUM 07:56
Политика
Украинский певец обвинил Киев в лицемерии из-за Крыма
Певец Олег Винник раскритиковал негативное отношение украинских властей и общества к гастролям артистов в Крыму.
РИА Новости 09:56