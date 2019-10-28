Экономика
Тайга.инфоРоссельхозбанк снижает ставки по ипотеке
В настоящее время уже завершена отделка фасада, устройство инженерных коммуникаций и ведется благоустройство прилегающей территории. Ежемесячный платеж по ипотеке от Россельхозбанкапри покупке двухкомнатной квартиры площадью 58 кв.м. в Доме на Республиканской составит 25,8 тыс. рублей*.
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Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 10:23, Ашберн
Армия и оружие
Стрелков заявил о сотнях ополченцев ДНР, погибших в Сирии
В ответ на реплику экс-главы Минобороны ДНР ведущий программы заявил, что Стрелков, выступая с такими резкими заявлениями, должен предоставить списки погибших.
URA.Ru вчера в 16:13
Общество
Россияне согласились отказаться от зарубежных интернет-сервисов
77 процентов опрошенных согласились с тем, что государство должно иметь возможность устанавливать правила для отечественных интернет-компаний, а работающие в России и зарабатывающие на использовании данных россиян российские интернет-компании должны находиться под управлением граждан РФ.
Lenta.ru 02:18
Авто
Skoda рассказала подробнее о новой Octavia
До официальной премьеры Skoda Octavia четвертого поколения остается еще две недели.
110km.ru 10:15
Недвижимость
Минфин исправит расчёт налога по кадастровой стоимости
Новый законопроект вводит закрытый перечень объектов, с которых бизнес будет платить налог по кадастровой стоимости.
Право.ру 05:33
Происшествия
В российском торговом центре девочку-подростка заставили раздеться
Девочку-подростка заставили раздеться в одном из торговых центров Горно-Алтайска.
Lenta.ru 04:12
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев солдату предъявили обвинение
Коммерсантъ вчера в 03:40
Политика
В ДНР заявили о согласовании даты отвода сил у Петровского
Участники контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе согласовали дату возобновления разведения сил у Петровского.
RT на русском 10:09
Энергетика
Белоруссия ищет альтернативу российской нефти
Еще в сентябре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна прорабатывает варианты импорта нефти с рынков, альтернативных российскому, По его словам, Минск вынужден идти на это в том числе из-за налогового маневра в нефтяной сфере, который был введен в России с 2019 года.
Газета.Ru 08:06
Футбол
Ибрагимович объявил о возвращении в Испанию
RT на русском 08:37
Хоккей
Малкин подтвердил наличие американского паспорта
Ранее о наличии у Малкина американского паспорта заявил юрист Дмитрий Мачихин.
Известия 01:16
Политика
Зеленский назвал главную цель Украины
Украина обязана прекратить просить помощи у международных партнеров, в том числе Европейского союза (ЕС), Киеву необходимо реализовывать проекты на паритетных началах с партнерами.
ФАН 09:12
Культура
Охлобыстин отобрал у КВН-щика из Бурятии роль в новом сериале на ТНТ
Информ Полис online вчера в 23:55
Армия и оружие
СМИ сообщили об обстреле патруля российской военной полиции в Сирии
Шесть человек пострадали в результате обстрела погранперехода Дарбасийя на северо-западе сирийской провинции Хасеке, когда там находился патруль российской военной полиции, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на местные СМИ.
Радио Sputnik 09:57
Армия и оружие
Трамп заявил о ликвидации первого заместителя аль-Багдади
Президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации ближайшего заместителя главаря запрещенной в России террористической группировки ИГ* Абу Бакра аль-Багдади.
РИА Новости 09:39
Общество
«Новая газета» выиграла в ЕСПЧ дело против России
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес во вторник решение в пользу "Новой газеты" и ее сотрудника Георгия Бородянского по жалобе против России.
ТАСС 06:37
Общество
В РФ вступили в силу налоговые льготы для дачников
Как сообщало ИА REGNUM, закон о налоговых льготах для садоводов и огородников Госдума РФ приняла в третьем, итоговом чтении в сентябре 2019 года.
REGNUM 05:04
Экономика
На Алтае резко подорожала гречка
Неурожай гречки на Алтае, где собирают до 50% всей крупы на территории России, связывают с засухой и аномально высокими температурами на территории региона.
БИЗНЕС Online вчера в 04:22
Общество
В алтайском селе дети уже два месяца не ходят в школу — нет учителей
В селе Большая Тихая Алтайского края уже два месяца не работает школа — последняя учительница уехала в Германию.
Росбалт 07:18
Экономика
На Универсиаду-2023 выделят 40 млрд рублей из свердловского бюджета
Свердловская область потратит около 40 млрд рублей на строительство объектов для Универсиады-2023 в Екатеринбурге.
REGNUM 02:25
Происшествия
Участник акции 27 июля Губайдулин объявлен в международный розыск
СК объявил в международный розыск и просит заочно арестовать участника акции 27 июля в Москве Айдара Губайдулина, который уехал из России, находясь под подпиской о невыезде.
RT на русском 08:59
Технологии
В России создали биоразлагаемый пластик из крахмала
Российские ученые создали пластик, который полностью разлагается в природе после использования.
МИР 24 вчера в 05:45
Кино
Про Супермена снимут отдельный сериал
За производство сериала «Супермен и Лоис» отвечают всё те же Warner Bros TV вместе с Грегом Берланти, а сценарий к шоу напишет шоураннер «Флэша» Тодд Хелбинг.
Фильм Про 08:51
Экономика
Операторы просят компенсировать их затраты на «пакет Яровой»
В направленном письме компании просят поддержать подготовку постановления правительства, которое утвердит правила предоставления из федерального бюджета субсидий банкам и лизинговым компаниям по кредитам и договорам, оформленным на покупку оборудования по льготной ставке.
IT-World 09:28
Шоу-бизнес
Беременная Анастасия Костенко устроила королевскую фотосессию
Несмотря на красивые снимки, текст, которым Костенко сопроводила публикацию, заставил некоторых задуматься.
ГлобалМСК.ру 09:13
Общество
Из «Вечернего Урганта» вырезали слова Данилы Поперечного о Центре «Э»
Комик Данила Поперечный в программе «Вечерний Ургант» рассказал, как приход в шоу влияет на количество полицейских на его концертах во время тура.
Дождь 03:49
Происшествия
Мальчика засосало в трубу в бассейне штаб-квартиры СВР
На территории московской штаб-квартиры Службы внешней разведки России погиб ребенок - мальчика затянуло в сливное отверстие системы очистки бассейна.
Газета.Ru 08:15