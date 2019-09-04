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BFM.ruBFM.ruРоссельхозбанк запустил IT-платформу для реализации совместных с РЭЦ акселерационных программ

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В ходе встречи обсуждались основные вопросы взаимодействия двух организаций и была представлена IT-платформа банка для работы с акселерационными программами, реализуемыми совместно с РЭЦ.
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Россельхозбанк запустил IT-платформу для реализации совместных с РЭЦ акселерационных программ

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