Экономика
BFM.ruРоссельхозбанк запустил IT-платформу для реализации совместных с РЭЦ акселерационных программ
В ходе встречи обсуждались основные вопросы взаимодействия двух организаций и была представлена IT-платформа банка для работы с акселерационными программами, реализуемыми совместно с РЭЦ.
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Автоматически обработано 7110 источников, обновлено вчера в 23:48, Вашингтон
Шоу-бизнес
Гоша Куценко необычно поздравил Марию Миронову с беременностью
Телепрограмма вчера в 23:05
Наука
Физики из США приблизились к созданию суперкомпьютера
Территория новостей 02 сентября в 15:54
Общество
Росстат сообщил о росте неформальной занятости в России
Доля россиян, занятых в неформальном секторе экономики, во втором квартале 2019 года выросла почти на 1,5 млн человек (по сравнению с предыдущим кварталом) и составила 21,3% от общей численности занятых.
РБК вчера в 17:02
Политика
Кривляющийся во время выступления Порошенко Богдан попал на видео
Политическая Экспертиза вчера в 10:03
Политика
Захарова прокомментировала возможное продление санкций ЕС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала возможное продление антироссийских санкций ЕС.
RT на русском вчера в 21:43
Общество
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM вчера в 06:00
Происшествия
На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам
Автохам в Екатеринбурге совершил нападение на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии".
Газета.Ru 03 сентября в 18:53
Политика
Зеленский ветировал закон о «национально-патриотическом» воспитании
Целью принятого в Раде закона было обозначено усиление «гражданского образования и национально-патриотического воспитания молодежи» через пластовый (скаутский) метод.
REGNUM вчера в 07:50
Политика
Латвийские рестораторы призвали пустить украинцев «мыть посуду»
Рестораторы Латвии, испытывающие проблемы с наймом работников, призывают открыть рынок труда гражданам третьих стран.
Взгляд.ру вчера в 09:59
Происшествия
Тела пилотов Су-25 оказались под завалами
Тела пилотов разбившегося штурмовика Су-25 пока не смогли достать — скорее всего, они находятся в образовавшейся на месте крушения трехметровой воронке, заполненной обломками.
Lenta.ru вчера в 03:55
Авто
Новый Suzuki Jimny успешно стартовал в России
В компании отмечают, что новый Suzuki Jimny успешно стартовал в России. Он доступен в двух комплектациях за 1 359 000 и 1 569 000 рублей.
Tvoe-avto.com вчера в 13:48
Происшествия
Видео кражи садовой тачки подростками стало хитом в Сети
РИА Новости 03 сентября в 20:40
Политика
В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы
«Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
REGNUM вчера в 04:58
Здоровье
В Минздраве назвали основные факторы развития рака
Главный внештатный онколог российского Минздрава Андрей Каприн рассказал об основных факторах, провоцирующих развитие онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 12:28
Происшествия
Трехлетняя девочка выжила после падения с 10-го этажа в Подмосковье
"По предварительным данным следствия, трехлетняя девочка находилась под присмотром бабушки, оставшись одна в комнате, самостоятельно прошла на балкон, залезла на находящийся там стул и по неосторожности выпала на улицу с высоты 10-го этажа", - сообщил представитель ГСУ.
ТАСС вчера в 15:04
Кино
Сиквел Tomb Raider с Алисией Викандер выйдет в марте 2021 года
Лента выйдет в прокат ровно через три года после премьеры первой части, которая при производственном бюджете в 95 млн долларов заработала в мировом прокате 275 млн долларов.
Игромания.ру вчера в 11:28
Авто
Haval сертифицировал в России еще один новый кроссовер
В базе Росстандарта появилось ОТТС на очередную китайскую модель, которое дает право марке Haval производить и продавать в России кроссовер Haval F7x.
SpeedMe вчера в 23:23
Здоровье
В избавлении от аллергии помогут эфирные масла
Live24 вчера в 06:02
Наука
Обнаружены следы животного возрастом более 500 миллионов лет
В ущельях Янцзы в южном Китае ученые обнаружили окаменелости червеобразного животного, жившего от 551 до 539 миллионов лет назад.
Ин-спейс.ру вчера в 13:00
Общество
В США впервые запретили электронные сигареты
Мичиган стал первым американским штатом, который запретил использование ароматизированных электронных сигарет, сообщает The Washington Post.
Газета.Ru вчера в 08:56
Политика
Рухани заявил о третьем сокращении обязательств Ирана в ядерной сфере
Иран с 6 сентября начнёт третий этап сокращения своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе, более известному как иранская ядерная сделка.
REGNUM вчера в 15:17
Экономика
Греф раскритиковал идею о праве заёмщиков на выкуп своего долга
Наделение заемщиков правом выкупать свой просроченный долг может вызвать волну неплатежей, на практике это невозможно реализовать, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах ВЭФ.
Rambler News Service вчера в 22:35
Политика
Палата общин Британии приняла законопроект об отсрочке Brexit
Джонсон настаивает на том, что Британия покинет ЕС в срок — 31 октября — с соглашением или без.
РИА Новости вчера в 15:06
Политика
Владимир Соловьев предсказал новые войны на территории Украины
Телеведущий Владимир Соловьев в ходе своей авторской программы на телеканале "Россия 1" предсказал, что Украина, возможно, столкнется с новыми войнами на своей территории.
Вести.Ru вчера в 19:27
Общество
Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли
Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 03 сентября в 15:09
Авто
В НАМИ разработали пикап «Гренадёр»
Пикап «Гренадёр» разработан российскими специалистами в конце 90-х годов.
32CARS.ru вчера в 08:47
Шоу-бизнес
Заворотнюк не стала опровергать слухи о раке
Актриса подтвердила, что пока не может участвовать в мероприятиях Звезда сериала "Моя прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк ответила на звонок журналиста, который задал ей вопрос о ее здоровье, но отказалась обсуждать эту тему, сообщает "Комсомольская правда".
АМИТЕЛ вчера в 22:13
Политика
Киев предложил вернуть российских наблюдателей в Донбасс
Киев на заседании контактной группы в Минске предложил России вернуться к работе в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, сообщила Дарья Олифер — пресс-секретарь полпреда Украины Леонида Кучмы.
РИА Новости вчера в 18:04
Общество
Власти Сочи нашли квартиру для лишенного жилья онкобольного
Газета.Ru вчера в 19:19
Политика
Абэ хочет вывести переговоры по мирному договору с РФ на новый уровень
Комсомольская правда вчера в 02:00