Общество

BFM.ruBFM.ruРоссельхознадзор может запретить ввоз говядины из Аргентины и Парагвая

Служба не исключает, что может быть ограничен ввоз говядины и продукции из мяса со всех предприятий указанных стран. Планируется, что 6 декабря Россельхознадзор проведет переговоры с компетентными ведомствами Аргентины и Парагвая.
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Россельхознадзор может запретить ввоз в Россию говядины из Аргентины и Парагвая

ТАСС03:38

Россельхознадзор ограничит поставки мяса из Аргентины

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Парагвай
Государство
Государство в Южной Америке, не имеющее выхода к морю. На юге и юго-западе граничит с Аргентиной, на северо-западе - с Боливией, на востоке и северо-востоке - с Бразилией. В переводе с языка гуарани «парагвай» означает «от великой реки» - подразумевается река Парана. Из-за центрального положения в Южной Америке, Парагвай иногда называют «сердцем Америки».
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