Общество
BFM.ruРоссельхознадзор может запретить ввоз говядины из Аргентины и Парагвая
Служба не исключает, что может быть ограничен ввоз говядины и продукции из мяса со всех предприятий указанных стран. Планируется, что 6 декабря Россельхознадзор проведет переговоры с компетентными ведомствами Аргентины и Парагвая.
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Гаджеты
Xiaomi Mi 10 первым получит SoC Snapdragon 865
Xiaomi заявила, что одним из первых смартфонов, работающих на этом процессоре станет смартфон Mi 10.
Спорт
WADA не проверит пробы российских спортсменов из-за изменения данных
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) считает, что невозможно проверить на применение допинга 145 из 298 спортсменов из России.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова раскрыла срок беременности
Модель раскрыла подписчикам в Instagram срок своей беременности. Оксана Самойлова и рэпер Джиган ждут очередное пополнение в семье.
Общество
Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце
Трамп уже встречался с британской монаршей особой в 2019 году — летом Елизавета II приняла президента США и его супругу Меланию в Букингемском дворце.
Шоу-бизнес
Актер Певцов назвал Познера «врагом России»
Российский актёр театра и кино Дмитрий Певцов назвал телеведущего Владимира Познера «врагом России», который желает смерти российскому народу.
Общество
Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой
Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
Происшествия
В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим и полицейским
Житель Перми открыл стрельбу по прохожим из ружья, передает "Интерфакс", ссылаясь на информированный источник.
Политика
Экс-депутат Рады признал вину в нападении на посольство России в Киеве
В феврале 2017 года официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщала, что шестерым фигурантам уголовных дел о нападениях на российское посольство в Киеве предъявлено заочное обвинение.
Происшествия
В ДТП с автобусом в Саратове пострадали 15 человек
В пресс-службе саратовского областного управления ГИБДД РБК уточнили, что в результате ДТП пострадали 15 человек.
Политика
Песков ответил на обвинения в причастности России к убийству в Берлине
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал беспочвенными обвинения в причастности российских спецслужб к убийству грузинского полевого командира чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили.
Гаджеты
В России появятся кнопочные телефоны Strike с дизайном начала 90-х
Дизайн очень напоминает ретро-модели, которые были популярны в начале 90-х годов. При этом ценники новинок приятно порадуют покупателей.
Кино
Кит Харингтон раскрыл причину убийства Дейенерис в «Игре престолов»
Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в сериале «Игра престолов», рассказал о причине убийства Дейенерис Таргариен в восьмом сезоне.
Политика
Демьян Кудрявцев извинился перед читателями за то, что «Ведомости» не написали о новом расследовании ФБК
В понедельник Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование, в котором говорится, что ведущая ВГТРК Наиля Аскер-заде пользуется личным самолетом и яхтой общей стоимостью 8 миллиардов рублей из-за близких отношений с главой госбанка ВТБ Андреем Костиным.
Политика
ФБР назвало российские приложения «контрразведывательной угрозой»
ФБР считает, что все разработанные в России мобильные приложения, включая FaceApp, могут нести "потенциальную контрразведывательную угрозу".
Технологии
Group-IB рассказала о способе перехвата переписки в Telegram
Злоумышленники могут получить доступ к переписке в Telegram на устройствах iOS и Android у клиентов разных операторов сотовой связи, выяснили специалисты Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак.
Политика
Итоговый доклад демократов по импичменту Трампа обнародовали в США
В докладе отмечается, что Трамп стал первым президентом в истории США, который пытался мешать расследованию по импичменту, отвергая соответствующие полномочия конгресса и даже угрожая свидетелям.
Футбол
Минспорт выделит на футбольную инфраструктуру 27 млрд рублей
До 2024 года будет выделено 27 млрд рублей на строительство футбольных манежей, полей с освещением и подогревом, а также на обучение тренеров и организацию турниров.
Происшествия
Спартаковского фаната задержали в Москве и увезли в Петербург
Болельщик столичного "Спартака" Валерий Бевз был задержан в Москве и доставлен в Санкт-Петербург для дачи показаний в рамках уголовного дела.
Экономика
Вторичное жилье поставило рекорд
В четвертом квартале 2019 года средняя стоимость вторичного жилья (без учета многокомнатных квартир, элитной недвижимости и корпусов, сданных за последние полтора года) в Москве составила 200,5 тыс. руб. за 1 кв. м, в Санкт-Петербурге — 124,6 тыс. руб. за 1 кв. м, свидетельствуют данные ЦИАН.
Общество
Ингредиенты для оливье в 2019 году подорожали на 4,6%
За год средняя стоимость продуктов, которые понадобятся для приготовления главного праздничного салата — оливье, выросла на 4,6%. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Общество
Газированные напитки в России могут стать менее сладкими
Среди пунктов кодекса фигурируют также изменения в рекламной политике, размещение информации о составе напитков в понятной для потребителя форме и запрет на раздачу бесплатных напитков вблизи школ и детских учреждений.
Политика
Аксенов назначил шесть министров нового правительства Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указы о назначении шести министров нового правительства региона, отметив, что посты руководителей министерств образования и экономического развития заняли новички.
Общество
Пять топ-менеджеров «Магнита» уволились из компании
Пять топ-менеджеров "Магнита" покинули компанию.
Наука
Студент из Швейцарии разгадал столетнюю задачу по физике
Общество
Ирина Шейк сразила Лондон платьем цвета «мокрый асфальт»
33-летняя модель облачилась в облегающее платье от Burberry цвета «мокрый асфальт».
Политика
В России проработают проект газопровода через Монголию в Китай
Министерству энергетики России и «Газпрому» поручили проработать проект газопровода через Монголию в Китай.
Политика
В Раде перепутали текст заявления о курсе Украины в НАТО
Депутат от партии «Слуга народа», глава постоянной делегации Украины в парламентской ассамблее (ПА) НАТО Егор Чернев заявил, что из-за технической ошибки на сайте Верховной рады был опубликован не тот текст заявления о курсе на НАТО, который приняли депутаты.
Политика
В Совфеде отреагировали на новый отказ в визах США делегации из России
Отказ США в выдаче виз делегации Федерального казначейства России и сотруднику российского МИД наносит очередной удар по двусторонним отношениям и не останется без ответа, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.