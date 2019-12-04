Служба не исключает, что может быть ограничен ввоз говядины и продукции из мяса со всех предприятий указанных стран. Планируется, что 6 декабря Россельхознадзор проведет переговоры с компетентными ведомствами Аргентины и Парагвая.

Россельхознадзор может запретить ввоз говядины из Аргентины и Парагвая

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