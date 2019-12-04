Общество

REGNUMREGNUMРоссельхознадзор ограничил поставки говядины из Аргентины и Парагвая

Россельхознадзор может полностью ограничить поставки говядины из Аргентины и Парагвая на российский рынок. Об этом 4 декабря сообщает пресс-служба ведомства.
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Россельхознадзор может запретить ввоз в Россию говядины из Аргентины и Парагвая

ТАСС03:38

Россельхознадзор ограничит поставки говядины из Аргентины и Парагвая

РБК03:32

Россельхознадзор запретит ввоз мяса ряда компаний Аргентины и Парагвая

РИА Новости03:49

Россельхознадзор ввел ограничения на поставки говядины ряда предприятий Аргентины и Парагвая

Агентство Москва03:15

Россельхознадзор ограничит поставки мяса из Аргентины и Парагвая

Известия03:54

Россельхознадзор ограничит поставки мяса из Аргентины

Rambler News Service03:16

Россельхознадзор ограничил поставки говядины из Аргентины и Парагвая

REGNUM04:03
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Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 12:51, Ашберн
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Россия готова сохранить транзит газа через Украину, но условия Киева пока неприемлемы, заявил президент РФ Владимир Путин.
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«Глубоко обеспокоены сообщениями СМИ о высказываниях президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева об отрицании аннексии украинского Крыма Россией», — отметили в МИД Украины.
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В Вероне представили 47-й выпуск календаря Pirelli. В этом году его тема - "В поисках Джульетты".
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Исследователи изучили более двух десятков других научных работ и пришли к выводу, что между курением марихуаны и развитием рака яичек есть связь.
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Порошенко, Тимошенко и Вакарчук призвали украинцев выйти на Майдан

Бывший президент Украины Петр Порошенко (лидер «Европейской солидарности»), экс-премьер Юлия Тимошенко (лидер «Батькивщины») и солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук (лидер «Голоса») призвали выйти 8 декабря на Майдан.
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Трамп назвал Трюдо «двуличным» и покинул саммит НАТО

Президент США Дональд Трамп назвал канадского премьера Джастина Трюдо «двуличным» из-за насмешек, сообщает The Independent.
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Роскосмос ответил на прогноз о крахе России как космической державы

Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко прокомментировал "Газете.Ru" прогноз издания The Hill о крахе России как космической державы.
Газета.Ru 08:24
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Опубликован тизер-трейлер «Черной вдовы»

Студия Marvel опубликовала в YouTube первый тизер-трейлер фильма «Черная вдова». Главную роль в фильме исполнила Скарлетт Йоханссон.
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Украина и Россия заключили договор по транзиту нефти на 10 лет

Десятилетний договор по транзиту нефти заключили «Укртранснафта» (Украина) и «Транснефть» (Россия).
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Общество

Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце

Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией встретились с королевой Великобритании Елизаветой II и герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон в Букингемского дворце, сообщает Voice Of America.
Известия 06:10
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Всемирный банк отвел России 100 лет на развитие человеческого капитала

Экономисты Всемирного банка называют удивительным то, что доля человеческого капитала в совокупном богатстве России значительно ниже, чем в странах ОЭСР, «поскольку показатели образования в России, по-видимому, находятся на одном уровне и даже лучше, чем показатели ОЭСР в некоторых областях».
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Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира

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Для водителей в России введут новые штрафы с 1 января

Еще с 1 января 2020 года водителям в России запретят ездить на новых машинах без номеров, о чем более подробно сообщалось ранее.
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«Нафтогаз» назвал дату вынесения решения по долгу «Газпрома»

Суд Амстердама по иску «Нафтогаза» о принудительном взыскании с «Газпрома» долга, определённого Стокгольмским арбитражем, как ожидается, вынесет решение в феврале 2020 года.
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Президент Qualcomm предсказал скорое исчезновение смартфонов

С прогрессивным развитием технологии 5G изменятся и современные смартфоны, но Кристиано Амон, президент компании Qualcomm, утверждает, что связь нового поколения разработки сделает гаджеты ненужными уже всего через несколько лет.
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Зеленский ответил на звонок Скабеевой

Российская журналистка Ольга Скабеева поговорила по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Путин заявил о планировании США боевых операций в космосе

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия против милитаризации космоса, но отметил, что США открыто заявляют, что рассматривают космическое пространство в качестве театра военных действий и планируют проводить там боевые операции.
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Сын Грефа устроился на работу в структуру «Альфа-групп»

Олег Греф, сын президента Сбербанка Германа Грефа, назначен управляющим директором в инвестиционном подразделении «Альфа-групп» – А1, говорится в сообщении компании.
Ведомости 11:04
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Huawei избавилась от поставки американских компонентов

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Объявлены лауреаты премии зрителей «Звезда театрала»

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Стало известно, почему бананы нужно есть ежедневно

Эксперты рассказали об основных причинах, почему бананы нужно есть каждый день.
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На участников банды Цапка завели новое уголовное дело о хищении

Потерпевшие по делу банды Цапков инициировали возбуждение нового дела.
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Сообщается, что метформин – препарат от сахарного диабета, может быть опасным для здоровья человека.
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Валдис Пельш опроверг информацию об экстренной госпитализации

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Парагвай
Государство
Государство в Южной Америке, не имеющее выхода к морю. На юге и юго-западе граничит с Аргентиной, на северо-западе - с Боливией, на востоке и северо-востоке - с Бразилией. В переводе с языка гуарани «парагвай» означает «от великой реки» - подразумевается река Парана. Из-за центрального положения в Южной Америке, Парагвай иногда называют «сердцем Америки».
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