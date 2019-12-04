Общество
REGNUMРоссельхознадзор ограничил поставки говядины из Аргентины и Парагвая
Россельхознадзор может полностью ограничить поставки говядины из Аргентины и Парагвая на российский рынок. Об этом 4 декабря сообщает пресс-служба ведомства.
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Политика
Путин назвал условия Украины по транзиту газа неприемлемыми
Россия готова сохранить транзит газа через Украину, но условия Киева пока неприемлемы, заявил президент РФ Владимир Путин.
Экономика
Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 год
Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021—2022 годов.
Политика
В МИД Украины отреагировали на заявление Токаева о Крыме
«Глубоко обеспокоены сообщениями СМИ о высказываниях президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева об отрицании аннексии украинского Крыма Россией», — отметили в МИД Украины.
Общество
В Италии представили календарь Pirelli на 2020 год
В Вероне представили 47-й выпуск календаря Pirelli. В этом году его тема - "В поисках Джульетты".
Авто
Euro NCAP проверила на безопасность 12 новинок автопрома
Наука
Найдена связь между курением марихуаны и раком яичек
Исследователи изучили более двух десятков других научных работ и пришли к выводу, что между курением марихуаны и развитием рака яичек есть связь.
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева тайно вышла замуж за Игоря Булатова
Поклонники «Мисс России-2003» были уверены, что блондинка и ее возлюбленный, бизнесмен Игорь Булатов, еще не расписаны.
Футбол
УЕФА утвердил формат отбора на ЧМ-2022
УЕФА утвердил формат проведения отборочного турнира к ЧМ-2022 среди команд европейской зоны, сообщила пресс-служба организации.
Политика
Россия ответит на высылку двух дипломатов из Германии
Российский МИД прокомментировал объявление аналогичного ведомства ФРГ об объявлении двух сотрудников посольства РФ персонами нон грата.
Политика
Порошенко, Тимошенко и Вакарчук призвали украинцев выйти на Майдан
Бывший президент Украины Петр Порошенко (лидер «Европейской солидарности»), экс-премьер Юлия Тимошенко (лидер «Батькивщины») и солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук (лидер «Голоса») призвали выйти 8 декабря на Майдан.
Политика
Трамп назвал Трюдо «двуличным» и покинул саммит НАТО
Президент США Дональд Трамп назвал канадского премьера Джастина Трюдо «двуличным» из-за насмешек, сообщает The Independent.
Общество
Роскосмос ответил на прогноз о крахе России как космической державы
Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко прокомментировал "Газете.Ru" прогноз издания The Hill о крахе России как космической державы.
Кино
Опубликован тизер-трейлер «Черной вдовы»
Студия Marvel опубликовала в YouTube первый тизер-трейлер фильма «Черная вдова». Главную роль в фильме исполнила Скарлетт Йоханссон.
Экономика
Украина и Россия заключили договор по транзиту нефти на 10 лет
Десятилетний договор по транзиту нефти заключили «Укртранснафта» (Украина) и «Транснефть» (Россия).
Общество
Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце
Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией встретились с королевой Великобритании Елизаветой II и герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон в Букингемского дворце, сообщает Voice Of America.
Экономика
Всемирный банк отвел России 100 лет на развитие человеческого капитала
Экономисты Всемирного банка называют удивительным то, что доля человеческого капитала в совокупном богатстве России значительно ниже, чем в странах ОЭСР, «поскольку показатели образования в России, по-видимому, находятся на одном уровне и даже лучше, чем показатели ОЭСР в некоторых областях».
Авто
Для водителей в России введут новые штрафы с 1 января
Еще с 1 января 2020 года водителям в России запретят ездить на новых машинах без номеров, о чем более подробно сообщалось ранее.
Экономика
«Нафтогаз» назвал дату вынесения решения по долгу «Газпрома»
Суд Амстердама по иску «Нафтогаза» о принудительном взыскании с «Газпрома» долга, определённого Стокгольмским арбитражем, как ожидается, вынесет решение в феврале 2020 года.
Технологии
Президент Qualcomm предсказал скорое исчезновение смартфонов
С прогрессивным развитием технологии 5G изменятся и современные смартфоны, но Кристиано Амон, президент компании Qualcomm, утверждает, что связь нового поколения разработки сделает гаджеты ненужными уже всего через несколько лет.
Политика
Зеленский ответил на звонок Скабеевой
Российская журналистка Ольга Скабеева поговорила по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Армия и оружие
Путин заявил о планировании США боевых операций в космосе
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия против милитаризации космоса, но отметил, что США открыто заявляют, что рассматривают космическое пространство в качестве театра военных действий и планируют проводить там боевые операции.
Общество
Сын Грефа устроился на работу в структуру «Альфа-групп»
Олег Греф, сын президента Сбербанка Германа Грефа, назначен управляющим директором в инвестиционном подразделении «Альфа-групп» – А1, говорится в сообщении компании.
Гаджеты
Huawei избавилась от поставки американских компонентов
Ранее в базовых станциях 5G компания использовала компоненты американских производителей Qorvo, Skywork и Broadcom.
Культура
Объявлены лауреаты премии зрителей «Звезда театрала»
Здоровье
Стало известно, почему бананы нужно есть ежедневно
Эксперты рассказали об основных причинах, почему бананы нужно есть каждый день.
Происшествия
На участников банды Цапка завели новое уголовное дело о хищении
Потерпевшие по делу банды Цапков инициировали возбуждение нового дела.
Здоровье
Популярное лекарство в ЕС от диабета может быть опасно для здоровья
Сообщается, что метформин – препарат от сахарного диабета, может быть опасным для здоровья человека.