Россельхознадзор может полностью ограничить поставки говядины из Аргентины и Парагвая на российский рынок. Об этом 4 декабря сообщает пресс-служба ведомства.

Россельхознадзор ограничил поставки говядины из Аргентины и Парагвая

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