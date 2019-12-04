Экономика
РБКРоссельхознадзор ограничит поставки говядины из Аргентины и Парагвая
В Россельхознадзоре добавили, что служба может ввести ограничения на ввоз в Россию говядины и продукции из мяса крупного рогатого скота со всех предприятий Аргентины и Парагвая. Ведомство планирует провести переговоры с компетентными ведомствами этих стран 6 декабря.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 04:13, Ашберн
Армия и оружие
СМИ сообщили об уязвимости российского флота в дальних плаваниях
Общество
Вильфанд рассказал о повышении температуры на 25 градусов
За четыре дня температура повысится на 25 градусов!", - уточнил синоптик.
Шоу-бизнес
Певцов в образе Сталина ответил на слова Познера об абортах
Российский актёр Дмитрий Певцов раскритиковал высказывание Владимира Познера об абортах, сообщает РБК.
Происшествия
В Ростовской области полицейский застрелил угрожавшего патрулю мужчину
В Ростовской области сотрудник ГИБДД застрелил местного жителя, который открыл по патрулю огонь из пистолета.
Общество
Пять топ-менеджеров «Магнита» уволились из компании
Пять топ-менеджеров "Магнита" покинули компанию.
Происшествия
Полиция пришла с обысками к членам Либертарианской партии
Сотрудники правоохранительных органов провели обыски у четырех членов Либертарианской партии России, в том числе у ее председателя Сергея Бойко, сообщается в Telegram-канале партии.
Политика
В бундестаге пообещали ответить на санкции США против Nord Stream 2
Германия примет ответные меры, если Вашингтон введет санкции против «Северного потока – 2», заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст в интервью «РИА Новости».
Политика
Пушков назвал фантазиями «возвращение» Крыма Украине с помощью США
"США не помогут Украине вернуть Крым - нет ни сил, ни желания", - написал сенатор Алексей Пушков в Twitter.
Экономика
Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»
Минц считает, что участниками кампании были: Анна Орленко — бывший директор департамента банковского надзора ЦБ и экс-замруководителя временной администрации "Открытия"; Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ24, который возглавил "Открытие" с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка "Траст", экс-член правления ВТБ24.
Кино
Marvel показала первый тизер-трейлер «Чёрной вдовы»
В сети появился первый тизер-трейлер фильма «Чёрная вдова». Ролик опубликовали на YouTube-канале компании Marvel Entertainment 3 декабря.
Политика
WSJ: Берлин может ввести санкции против России из-за убийства в ФРГ
Правительство канцлера Германии Ангелы Меркель может ввести дипломатические или другие санкции в отношении России, если появятся доказательства того, что убийство гражданина Грузии в Берлине в августе связано с российским государством, сообщает газета WSJ.
Общество
Мосгорсуд отменил арест квартиры Майкла Калви
Мосгорсуд отправил на новое рассмотрение в суд первой инстанции ходатайство следствия об аресте "жилого помещения" основателя инвестиционного фонда Baring Vostok, американского бизнесмена Майкла Калви, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, передал корреспондент "Интерфакса".
Политика
Венгрия попросила Россию помочь в защите прав нацменьшинств на Украине
Парламент Венгрии обратился в Госдуму с просьбой объединить усилия для защиты прав языковых нацменьшинств на Украине, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Общество
Депутат Госдумы пожаловался на тяжелую работу и скромные служебные квартиры
Петров считает, что идти в депутаты ради служебных квартир и других благ — бессмысленно.
Общество
Основатели Google Пейдж и Брин ушли с постов в Alphabet
Основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин ушли со своих постов в материнской компании Alphabet, сообщает AP со ссылкой на заявление компании.
Происшествия
В ДТП с автобусом в Саратове пострадали 15 человек
В пресс-службе саратовского областного управления ГИБДД РБК уточнили, что в результате ДТП пострадали 15 человек.
Хоккей
Стал известен состав сборной России на Кубок Первого канала
Штаб сборной России объявил состав национальной команды на Кубок Первого канала, который пройдет в Москве и Санкт-Петербурге с 12 по 15 декабря.
Общество
РПЦ призывает отказаться от принятия закона о семейном насилии
Как передаёт «Интерфакс», патриаршая комиссия считает, что закон продублирует уже существующие нормы законодательства.
Общество
Госдума приняла закон о переходе на электронные трудовые книжки
Госдума в третьем чтении одобрила законопроект о переходе на электронные трудовые книжки с 2021 года.
Общество
В ГИБДД объяснили отмену «площадки» на экзамене для получения прав
Этап "площадка" исключается из экзамена для получения водительских прав, чтобы научить кандидатов ездить в реальных условиях и не дублировать внутренние экзамены автошкол, сообщил в среду журналистам замначальника ГУОБДД России Олег Понарьин.
Политика
Казахстан отказался считать воссоединение Крыма с Россией аннексией
Казахстан не считает воссоединение Крыма с Россией, произошедшее в 2014 году, аннексией.
Политика
Киев раскрыл содержание итогового документа «нормандского саммита»
Документ, который будет опубликован после встречи в «нормандском формате» с участием России, Германии, Украины и Франции, закрепит достигнутое и будет «очень осторожным», заявил глава украинского МИДа Вадим Пристайко, передает «Европейская правда».
Происшествия
В результате взрыва газа под Белгородом разрушены четыре этажа дома
Четыре этажа жилого дома в посёлке Яковлево в Белгородской области разрушены в результате взрыва бытового газа.
Кино
Тимур Бекмамбетов рассказал о картине «Война токов»
Кино
Вышел трейлер супергеройского сериала «Кризис на Бесконечных Землях»
Телеканал The CW, подаривший поклонникам крайне вместительную россыпь супергеройских сериалов, представил полноценный трейлер "Кризиса на Бесконечных Землях" (Crisis on Infinite Earths).
Происшествия
Болельщика «Спартака» отправили в Санкт-Петербург для дачи показаний
Известного болельщика столичного "Спартака" Валерия Бевза по прозвищу Валера Амиго отправили из Москвы в Санкт-Петербург.
Политика
В Совфеде прокомментировали отказ в выдаче виз США делегации из России
Отказ делегации РФ в американских визах наносит удар по двусторонним отношениям и не останется без последствий, заявил РИА Новости в среду глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.