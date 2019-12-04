Общество
РБКРоссельхознадзор ограничит поставки говядины из Аргентины и Парагвая
В Россельхознадзоре добавили, что служба может ввести ограничения на ввоз в Россию говядины и продукции из мяса крупного рогатого скота со всех предприятий Аргентины и Парагвая. Ведомство планирует провести переговоры с компетентными ведомствами этих стран 6 декабря.
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Россельхознадзор ввел ограничения на поставки говядины ряда предприятий Аргентины и Парагвая
Агентство Москвавчера в 03:15
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