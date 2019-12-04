Общество

РБКРБКРоссельхознадзор ограничит поставки говядины из Аргентины и Парагвая

В Россельхознадзоре добавили, что служба может ввести ограничения на ввоз в Россию говядины и продукции из мяса крупного рогатого скота со всех предприятий Аргентины и Парагвая. Ведомство планирует провести переговоры с компетентными ведомствами этих стран 6 декабря.
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Россельхознадзор может запретить ввоз в Россию говядины из Аргентины и Парагвая

ТАССвчера в 03:38

Россельхознадзор ограничит поставки говядины из Аргентины и Парагвая

РБКвчера в 03:32

Россельхознадзор запретит ввоз мяса ряда компаний Аргентины и Парагвая

РИА Новостивчера в 03:49

Россельхознадзор ввел ограничения на поставки говядины ряда предприятий Аргентины и Парагвая

Агентство Москвавчера в 03:15

Россельхознадзор ограничит поставки мяса из Аргентины и Парагвая

Известиявчера в 03:54

Россельхознадзор ограничит поставки мяса из Аргентины

Rambler News Serviceвчера в 03:16

Россельхознадзор ограничил поставки говядины из Аргентины и Парагвая

REGNUMвчера в 04:03
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ТАСС вчера в 23:27
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Госнефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco намеревается застраховать свои объекты в восточной провинции страны от террористических атак и на случай военного вмешательства.
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Парагвай
Государство
Государство в Южной Америке, не имеющее выхода к морю. На юге и юго-западе граничит с Аргентиной, на северо-западе - с Боливией, на востоке и северо-востоке - с Бразилией. В переводе с языка гуарани «парагвай» означает «от великой реки» - подразумевается река Парана. Из-за центрального положения в Южной Америке, Парагвай иногда называют «сердцем Америки».
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