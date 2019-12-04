Общество
РБКРоссельхознадзор ограничит поставки говядины из Аргентины и Парагвая
В Россельхознадзоре добавили, что служба может ввести ограничения на ввоз в Россию говядины и продукции из мяса крупного рогатого скота со всех предприятий Аргентины и Парагвая. Ведомство планирует провести переговоры с компетентными ведомствами этих стран 6 декабря.
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Германия советует Украине привести газовую сеть в порядок
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Четыре этажа жилого дома под Белгородом разрушены взрывом газа
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Group-IB сообщила о случаях перехвата переписки в Telegram
Компания Group-IB, специализирующаяся на информационной безопасности, сообщила о случаях получения нелегального доступа к содержимому переписки в Telegram.
Общество
Студент Егор Жуков не признал вину по делу об экстремизме
Студент Егор Жуков не признал вину в экстремизме из-за канала роликов на YouTube, передает корреспондент РАПСИ из зала Кунцевского суда Москвы.
Космос
«Хаббл» заснял пару взаимодействующих галактик
Arp 293 включает в себя галактики NGC 6286 и NGC 6285.
Экономика
Цены на жилье в Петербурге достигли исторического максимума
В Петербурге цены на вторичном рынке недвижимости повысились до 124,6 тысяч рублей за квадратный метр, сообщает ЦИАН.
Политика
Песков прокомментировал проект решений саммита «нормандской четверки»
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Культура
Федор Добронравов не планирует покидать сериал «Сваты»
СМИ утверждают, что проект покидают многие артисты, однако исполнитель одной из главных ролей не планирует отказываться от участия в сериале.
Происшествия
Историку Соколову поменяли сокамерника в «Бутырке», сообщили в ОНК
Обвиняемый в жестоком убийстве аспирантки петербургский историк Олег Соколов получил нового сокамерника в СИЗО "Бутырка", сообщил РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.
Политика
На Украине продлили действие спецпошлин на российские товары
Правительство Украины продлило до 31 декабря 2020 года действие ограничений на российские товары, заявил 4 декабря депутат Верховной рады Алексей Гончаренко («Европейская солидарность»).
Технологии
Президент Qualcomm рассказал, что ждет смартфоны через 2 года
Политика
В Верховной раде перепутали текст постановления о курсе Украины в НАТО
Депутат Верховной рады и глава украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев заявил, что на сайте правительства опубликовали старый текст постановления по продвижению Украины в Североатлантический альянс, пишет РИА Новости.
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В смартфонах Huawei линейки Mate 30 нет американских комплектующих.
Политика
Вучич поблагодарил Путина за поддержку в сохранении целостности Сербии
"Еще раз хотел бы показать вам большую признательность за постоянную поддержку Сербии в сохранении нашей территориальной целостности, независимости, суверенитета, вашу поддержку на международном уровне", - добавил Вучич.