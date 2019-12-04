Общество

РБКРБКРоссельхознадзор ограничит поставки говядины из Аргентины и Парагвая

В Россельхознадзоре добавили, что служба может ввести ограничения на ввоз в Россию говядины и продукции из мяса крупного рогатого скота со всех предприятий Аргентины и Парагвая. Ведомство планирует провести переговоры с компетентными ведомствами этих стран 6 декабря.
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Россельхознадзор может запретить ввоз в Россию говядины из Аргентины и Парагвая

ТАСС03:38

Россельхознадзор ограничит поставки говядины из Аргентины и Парагвая

РБК03:32

Россельхознадзор запретит ввоз мяса ряда компаний Аргентины и Парагвая

РИА Новости03:49

Россельхознадзор ввел ограничения на поставки говядины ряда предприятий Аргентины и Парагвая

Агентство Москва03:15

Россельхознадзор ограничит поставки мяса из Аргентины

Rambler News Service03:16

Россельхознадзор ограничит поставки мяса из Аргентины и Парагвая

Известия03:54

Россельхознадзор ограничил поставки говядины из Аргентины и Парагвая

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