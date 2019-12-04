Общество
Национальное Аграрное АгентствоРоссельхознадзор ограничит ввоз говядины из Аргентины и Парагвая
18 декабря Россельхознадзор запретит поставку говядины из пяти мясных компаний Аргентины и двух – Парагвая из-за нарушений индивидуальных требований к продукции.
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Общество
Депутат Госдумы пожаловался на скромные служебные квартиры
Петров считает: идти в депутаты ради служебных квартир и других благ — бессмысленно. Он отметил, что «в таком доме прожил 19 лет».
Экономика
Всемирный банк отвел России 100 лет на развитие человеческого капитала
100 лет догоняющего развития Показатель человеческого капитала на душу населения в России вырос почти на 80% с 2000 года, однако составляет лишь одну пятую от среднего показателя по ОЭСР (около $100 тыс. против $500 тыс. в постоянных ценах 2014 года).
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Роскачество назвало лучшие приложения для заказа такси
Роскачество проверило 40 наиболее популярных приложений для заказа такси.
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СБУ проводит обыски в офисе Медведчука
Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски в здании, где находятся офисы депутатов Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», включая офис главы политсовета фракции Виктора Медведчука.
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Познер отказался реагировать на нападки Певцова
Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.
Шоу-бизнес
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Телеведущий Дмитрий Шепелев в интервью Ксении Собчак рассказал о том, что отец покойной певицы Жанны Фриске угрожал застрелить его на детской площадке, когда тот гулял с сыном Платоном.
Шоу-бизнес
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Народный артист РСФСР Лев Лещенко считает размеры пенсий в России позорными и унизительными.
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Берлин объявил двух российских дипломатов персонами нон грата. В течение недели они должны покинуть Германию.
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Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео
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Происшествия
Подозреваемого по делу об убийстве сына депутата Рады арестовали
Шевченковский суд Киева арестовал на два месяца без права залога подозреваемого в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева.
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В пожаре в колледже Одессы погибла преподаватель
При пожаре в колледже Одессы один человек погиб и еще более 20 пострадали, сообщили в местном департаменте здравоохранения.
Армия и оружие
Путин заявил о планировании США боевых операций в космосе
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия против милитаризации космоса, но отметил, что США открыто заявляют, что рассматривают космическое пространство в качестве театра военных действий и планируют проводить там боевые операции.
Общество
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Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
Политика
Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
Культура
Федор Добронравов не планирует покидать сериал «Сваты»
СМИ утверждают, что проект покидают многие артисты, однако исполнитель одной из главных ролей не планирует отказываться от участия в сериале.
Политика
МИД Венгрии пригрозил недопуском Украины в НАТО
Глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал условие, без которого Украина не сможет войти в состав НАТО.
Общество
В Италии представили календарь Pirelli на 2020 год
В Вероне представили 47-й выпуск календаря Pirelli. В этом году его тема - "В поисках Джульетты".
Здоровье
Медики назвали неожиданные продукты, влияющие на работу мозга
Ученые-медики определили и назвали какие именно продукты удивительным, но разным образом способны влиять на работу головного мозга и всего организма в целом.
Фигурное катание
Загитова выступит последней в короткой программе в финале Гран-при
В итальянском Турине прошла жеребьевка короткой программы финала Гран-при в женском одиночном катании.
Шоу-бизнес
Лещенко простил Бузову за ошибку в его фамилии
Общество
Производители газировки и соков снизят содержание сахара в них на 10%
Производители и импортеры безалкогольных напитков на территории России подписали Кодекс добровольных обязательств, в рамках которого согласились снизить среднее содержание сахара в своем портфеле безалкогольных напитков на 10% до конца 2024 года, передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.
Здоровье
Сергей Собянин предложил внедрить новый стандарт онкологической помощи
Москва первой в стране перешла на новые стандарты лечения людей с онкологическими заболеваниями.
Экономика
Путин утвердил бюджет ПФР на 2020-2022 годы
Бюджет Пенсионного фонда сформирован с дефицитом на 2020-й и 2021 год, в 2022-м ожидается профицит в размере 18,5 млрд рублей.
Энергетика
Миллер рассказал о предлагаемых Украиной тарифах на транзит газа
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что украинская сторона в рамках переговоров о транзите газа предлагает «очень-очень высокие тарифы».
Политика
Зеленский рассчитывает на обмен «всех на всех» до конца года
Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на обмен заключенными с Россией по схеме «всех на всех» до конца года.
Политика
В Крыму назвали закономерной позицию Казахстана по полуострову
Сенатор от крымского региона Сергей Цеков назвал закономерностью отказ президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева считать воссоединение Крыма и России аннексией.
Политика
Трамп назвал Трюдо «двуличным» и покинул саммит НАТО
Президент США Дональд Трамп назвал канадского премьера Джастина Трюдо «двуличным» из-за насмешек, сообщает The Independent.
Спорт
Российская футболистка погибла в ДТП в возрасте 22 лет
Российская футболиста Алена Трушкина погибла в ДТП, передает ТАСС.