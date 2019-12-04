Общество

Национальное Аграрное АгентствоНациональное Аграрное АгентствоРоссельхознадзор ограничит ввоз говядины из Аргентины и Парагвая

18 декабря Россельхознадзор запретит поставку говядины из пяти мясных компаний Аргентины и двух – Парагвая из-за нарушений индивидуальных требований к продукции.
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Россельхознадзор может запретить ввоз в Россию говядины из Аргентины и Парагвая

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Россельхознадзор ограничит поставки говядины из Аргентины и Парагвая

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Россельхознадзор запретит ввоз мяса ряда компаний Аргентины и Парагвая

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Россельхознадзор ограничит поставки мяса из Аргентины

Rambler News Service03:16

Россельхознадзор ограничит поставки мяса из Аргентины и Парагвая

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Россельхознадзор ограничил поставки говядины из Аргентины и Парагвая

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