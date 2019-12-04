18 декабря Россельхознадзор запретит поставку говядины из пяти мясных компаний Аргентины и двух – Парагвая из-за нарушений индивидуальных требований к продукции.

Россельхознадзор ограничит ввоз говядины из Аргентины и Парагвая

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