Общество

Национальное Аграрное АгентствоНациональное Аграрное АгентствоРоссельхознадзор ограничит ввоз говядины из Аргентины и Парагвая

18 декабря Россельхознадзор запретит поставку говядины из пяти мясных компаний Аргентины и двух – Парагвая из-за нарушений индивидуальных требований к продукции.
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Россельхознадзор может запретить ввоз в Россию говядины из Аргентины и Парагвая

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