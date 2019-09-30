Включение готовой молочной продукции в систему электронной ветеринарной сертификации "Меркурий" с 1 ноября текущего года не повлияет на ее стоимость, заявили в Россельхознадзоре. В ведомстве отметили, что себестоимость производства такой продукции может даже снизиться уже в 2020 году.

Россельхознадзор опроверг сообщения о росте цен на молочные продукты

Футбол Черчесов назвал состав сборной на матчи против Шотландии и Кипра Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал состав на отборочные матчи чемпионата Европы против команд Шотландии и Кипра.

Политика Суд Гааги огласит решение по делу акционеров ЮКОС 18 февраля 2020 года Апелляционный суд Гааги 18 февраля 2020 года вынесет решение по жалобе мажоритарных акционеров компании ЮКОС на решение нижестоящего суда, отменившего взыскание с России 50 миллиардов долларов в их пользу, сообщил РИА Новости руководитель Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков, представляющий интересы РФ по данному делу.

Экономика Сбербанк запустит оплату ЖКХ и связи на кассах магазинов Сбербанк осенью готовится запустить проект по приему платежей за услуги ЖКХ, телевидение, интернет, мобильную связь на кассах торговых точек.

Здоровье Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.

Футбол Мамаев рассказал жене о шконках и тюремной баланде Футболист Павел Мамаев рассказал о тюремной жизни. Интервью он дал своей жене Алане на ее телеканале YouTube.

Авто «Яндекс.Драйв» добавил в автопарк в Москве 30 электрокаров Сервис каршеринга «Яндекс.Драйв» добавил в московский автопарк 30 электрокаров Nissan Leaf, сообщила пресс-служба компании.

Политика В Кремле прокомментировали назначение Трапезникова мэром Элисты Назначение руководителем Элисты Дмитрия Трапезникова, который исполнял обязанности главы самопровозглашённой ДНР после гибели Александра Захарченко, является прерогативой главы региона.

Политика В Кремле отреагировали на сообщения о повышении пенсионного возраста В Кремле не обсуждается возможность повышения пенсионного возраста на три года, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Происшествия В Крыму угнали и разбили служебный Mercedes министра ЖКХ Служебный автомобиль Mercedes министра жилищно-коммунального хозяйства Крыма Дмитрия Черняева был угнан неизвестными и брошен на одной из улиц Симферополя после ДТП, сообщила пресс-служба министерства.

Недвижимость Сбербанк снизит ставки по ипотеке Как уточнили в Сбербанке, снижение ставок по заявкам, поданным с 1 октября (кроме продукта "Военная ипотека" и "Программы государственной поддержки для семей с детьми"), составит 0,3 процентного пункта на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости.

Экономика В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Политика В Париже началось прощание с Жаком Шираком В столицу Франции уже прибыл президент России Владимир Путин, передает ТАСС. Он был с Шираком в хороших, дружеских отношениях.

Технологии Мошенники звонят клиентам банков по базам полиции В основном мошенники звонят клиентам банков, имеющих автомобиль или недвижимость.

Политика В правительстве Иркутской области еще не знают об отставке губернатора Слух об отставке губернатора Иркутской области Сергея Левченко является неожиданностью для правительства региона, заявил представитель пресс-службы правительства и губернатора области, 30 сентября сообщает РИА Новости.

Политика Самым влиятельным депутатом Госдумы стал Андрей Макаров Самым влиятельным стал председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Здоровье Врачи спасли женщину с поразившей почти все органы болезнью в Москве В одной из московских больниц удалось спасти женщину с болезнью, поразившей почти все ее органы.

Спорт Легкоатлетки возмущены слишком интимной съемкой на ЧМ в Дохе На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, Катар было опробовано нововведение - спортсменов, готовящихся к старту, снимают с разных ракурсов.

Политика В Кремле оценили возможность публикации переговоров Путина и Трампа Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что в ситуации в отношениях России и США дело не дойдёт до публикации стенограмм телефонных разговоров президентов России и США.

Общество Путин подписал закон о льготах для огородников и садоводов Президент Владимир Путин подписал закон, приводящий Налоговый кодекс в соответствие с нормами закона о садоводстве и огородничестве и вводящий налоговые льготы для садоводов и огородников.

Политика Два литовских депутата решили не посещать сессию ПАСЕ из-за России Член консервативной партии «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» Эммануэлис Зингерис и либерал Симонас Гентвилас приняли решение не посещать осеннюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) из-за возвращения России в организацию.

Шоу-бизнес Водонаеву высмеяли из-за фотографии с тремя ногами Телеведущая и фотомодель Алена Водонаева выложила в инстаграме фотографию, на которой у нее три ноги, и стала объектом насмешек со стороны подписчиков.

Общество Одноклассница Чайки обошлась Красноярскому краю в 8 млн рублей Как сообщил телеканал ТВК, работы обошлись властям в 8 млн рублей. Деньги были выделены краевой администрацией.

Шоу-бизнес Светлана Ходченкова в роли модели стала звездой подиума в Париже Ежегодно популярный косметический бренд L’Oreal Paris на Неделе моды в Париже устраивает модные показы с участием всех амбассадоров модной марки.

Шоу-бизнес Арнольд Шварценеггер опубликовал фото сына в шинели офицера МВД России Арнольд Шварценеггер разместил в Instagram фото своего сына Кристофера в шинели офицера МВД России.