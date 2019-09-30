Экономика
Российская газетаРоссельхознадзор опроверг сообщения о росте цен на молочные продукты
Включение готовой молочной продукции в систему электронной ветеринарной сертификации "Меркурий" с 1 ноября текущего года не повлияет на ее стоимость, заявили в Россельхознадзоре. В ведомстве отметили, что себестоимость производства такой продукции может даже снизиться уже в 2020 году.
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Общество
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На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
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МонаВиста 28 сентября в 04:24
Общество
Массовая свадьба в Дербенте попала в Книгу рекордов Гиннесса
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США ввели санкции против россиян, связанных с Пригожиным
США ввели санкции в отношении двух граждан России и трех компаний, связанных с российским бизнесменом Евгением Пригожиным и Агентством интернет-исследований, говорится в сообщении Минфина США.
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Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК вчера в 14:22
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Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.
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В отношении двоих осужденных Лопаткина и Заякина (33 года и 29 лет) Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье Иные насильственные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшему, совершенные группой лиц (ч. 2 ст. 132 УК РФ).
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Золотая медаль на Кубке мира досталась команде из Китая, второе место заняли представительницы США, и третьими на пьедестале почета стали волейболистки из России.
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РИА Новости 08:45
Политика
Названа дата первого заседания Конституционного комитета Сирии
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