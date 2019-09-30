Экономика

Российская газетаРоссийская газетаРоссельхознадзор опроверг сообщения о росте цен на молочные продукты

Включение готовой молочной продукции в систему электронной ветеринарной сертификации "Меркурий" с 1 ноября текущего года не повлияет на ее стоимость, заявили в Россельхознадзоре. В ведомстве отметили, что себестоимость производства такой продукции может даже снизиться уже в 2020 году.
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Россельхознадзор оценил возможность роста цен на молочную продукцию

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Россельхознадзор опроверг сообщения о росте цен на молочные продукты

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Россельхознадзор опроверг сообщения о повышении цен на молочную продукцию

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Россельхознадзор ответил на прогноз роста цен на молочку

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