Экономика
Российская газетаРоссельхознадзор опроверг сообщения о росте цен на молочные продукты
Включение готовой молочной продукции в систему электронной ветеринарной сертификации "Меркурий" с 1 ноября текущего года не повлияет на ее стоимость, заявили в Россельхознадзоре. В ведомстве отметили, что себестоимость производства такой продукции может даже снизиться уже в 2020 году.
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Общество
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Актриса Нелли Уварова обрила голову наголо в поддержку Заворотнюк
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Журналист ВГТРК показал автомобиль россиян, убитых в ЦАР
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Врачи онкоцентра имени Блохина пригрозили массовым увольнением
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Известия 07:50
Политика
Партия Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии
Как сообщает РИА Новости, согласно первым данным подсчёта, на выборах с 37,2% голосов лидирует Австрийская народная партия, возглавляемая бывшим канцлером Себастьяном Курцем.
RT на русском вчера в 11:14
Здоровье
Киев намерен сократить уровень смертности в стране на 5%
Кабинет министров Украины в программе деятельности правительства, обнародованной на сайте Верховной рады в понедельник, поставил цель сократить уровень смертности в стране на 5%, а также на 5% увеличить ожидаемую продолжительность жизни.
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Сестра Устинова прокомментировала ситуацию с приговором брату
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Первое антикоррупционное СМИ 05:04
Экономика
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REGNUM 07:14
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Самым влиятельным стал председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.
ТагилСити.ру 04:50
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Если в 2018 году средний срок ипотечного кредита в России составлял 14 лет, то в 2019 году он увеличился на три года — до 17 лет.
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Глава украинской делегации в ПАСЕ потребовала не игнорировать Россию
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Музыка
Борис Гребенщиков написал высмеивающую российских пропагандистов песню
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В июле российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов обвинил в Вашингтон в развязывании "визовой войны".
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Запретивший лечить дочь с ВИЧ российский священник избежал наказания
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