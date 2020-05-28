Общество
RT на русскомРоссельхознадзор подаст иск из-за сообщений о вымогательстве
В Россельхознадзоре опровергли информацию о якобы имевшем место вымогательстве денег у польской компании «Млековита» со стороны главы федеральной службы Сергея Данкверта.
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Здоровье
На Украине резко выросло число заболевших коронавирусом
На Украине с начала эпидемии зафиксировано 22 382 случая коронавируса, 669 летальных, 8439 пациентов выздоровели.
Украина.ру 02:43
Общество
В Госдуме призвали пересмотреть штрафы за езду без полиса ОСАГО
Член Государственной думы Анатолий Аксаков предложил остальным чиновникам рассмотреть возможность повышения штрафа за передвижение без страхового полиса ОСАГО.
Car.ru 26 мая в 14:30
Общество
Почти 70% российских компаний пострадали из-за пандемии коронавируса
«Пандемия COVID-19 в России затронула порядка 4,17 млн компаний и ИП от общего числа 6,05 млн, то есть до 67% малых, средних и крупных предприятий и ИП», — говорится в докладе.
РБК 05:45
Общество
Власти Москвы анонсировали смягчение ограничений
Введенные в Москве ограничения могут быть смягчены в ближайшее время.
Российская газета 07:20
Общество
Польские молочники обвинили главу Россельхознадзора в вымогательстве
Главу Россельхознадзора РФ Сергея Данкверта обвинили в вымогательстве 500 тысяч долларов, сообщает Telegram-канал BAZA.
Вечерние Ведомости 03:06
Авто
Бренд Datsun уходит с российского рынка
Руководство Nissan приняло решение о том, что бренд Datsun покинет российский рынок, передает Autonews.
Коммерсантъ 04:57
Шоу-бизнес
Елена Воробей продает квартиру в Черногории из-за коронавируса
Актриса Елена Воробей в интервью изданию "Собеседник" рассказала о положении, в которое попала из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru 05:15
Происшествия
В Псковской области найдено тело пропавшей трехлетней девочки
СНТ "Кебь", 28 мая 2020, 14:06 — REGNUM На четвертые сутки поисков псковские спасатели обнаружили тело пропавшей трехлетней девочки.
REGNUM 07:06
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Президент России Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к проведению парада Победы 24 июня.
Коммерсантъ 26 мая в 08:01
Общество
В Москве продлили режим пропусков и самоизоляции до 14 июня
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении до 14 июня режима самоизоляции, пропускного режима и других ограничительных мер.
РИА Новости вчера в 13:38
Общество
Минтруд России предложил новые меры поддержки
Минтруд предложил новые меры поддержки россиян на фоне пандемии коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 11:07
Здоровье
Минздрав РФ решил тестировать всех новорожденных на коронавирус
Минздрав России рекомендовал тестировать всех новорожденных на коронавирус, говорится в рекомендациях ведомства.
Интерфакс 07:30
Общество
Песков назвал коронавирус «реальной штукой»
Выдумкой коронавирус считают те, кто не хочет посмотреть вокруг или внимательно изучить информацию о пандемии, сказал переболевший COVID-19 пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Интерфакс 06:11
Происшествия
В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца
В американском городе Миннеаполис второй день подряд продолжаются массовые беспорядки.
Российская газета 04:12
Хоккей
СКА обменял Каблукова и Карпова в «Амур»
RT на русском 05:02
Здоровье
До 31 мая сохраняются ограничительные меры в Липецкой области
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов на очередном совещании оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции в регионе подтвердил, что ограничительные меры действуют до 31 мая.
Kursk.com вчера в 11:25
Происшествия
При взрыве в Идлибе погиб турецкий военный
РИА Новости вчера в 12:34
Экономика
«Мегафон» увеличил чистую прибыль в первом квартале
По итогам первых трех месяцев сервисная выручка компании увеличилась на 0,9% и составила 73,4 млрд рублей, показатель OIBDA вырос на 2,2%, до 36 млрд рублей, и чистая прибыль возросла на 136,5% до 5,2 млрд рублей.
Известия 05:37
Общество
В Твери закрывается гипермаркет «Карусель»
Уточняется, что последним днем работы магазинов станет 31 мая. На его месте будет открыт супермаркет «Перекресток» большого формата.
Афанасий-бизнес 06:13
Политика
Лавров заявил о запрете Запада просить помощи у России по коронавирусу
Дошло «до противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация», сказал министр в интервью китайской газете Global Times.
Коммерсантъ вчера в 21:53
Общество
Власти Кубани подтвердили открытие всех санаториев с 1 июня
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в связи с позитивной динамикой ситуации с коронавирусом подтвердил открытие всех санаториев края с медицинской лицензией с 1 июня и назвал условия их работы.
РИА Новости 06:14
Футбол
Меркулов объявил об уходе из «Урала» сценой из «Гарри Поттера»
Футболист Михаил Меркулов сообщил в своем Instagram об уходе из екатеринбургского "Урала", сопроводив сообщение сценой из фильма "Гарри Поттер и Тайная комната".
РИА Новости 07:17
Авто
Компания Ford научила свои машины убивать коронавирус
Американская автомобилестроительная компания Ford разработала обновление программного обеспечения для некоторых патрульных машин Police Interceptor на базе модели Ford Explorer.
Русская Планета вчера в 17:24
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании 1 июня
Если в последнюю неделю мая температура в европейской части России держится в районе 20-23 градусов, то с 1 июня она будет колебаться на уровне 10-15 градусов тепла.
BFM.ru вчера в 23:33
Политика
Соловьев осадил украинского журналиста после вопроса Пескову
Телеведущий Владимир Соловьев резко ответил на выпад украинского журналиста Романа Цимбалюка в адрес пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:06
Политика
Помпео заявил, что Китай отнял у Гонконга автономию
Власти Китая давали разъяснения о том, что Гонконг не будет новым законом лишён автономии. Однако в США уже вынесли вердикт.
REGNUM вчера в 15:11
Энергетика
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 17:40
Космос
Запуск американских астронавтов отменен
Запуск американских астронавтов отменен, сообщает CNN. Погода не позволила произвести старт. NASA и SpaceX попробуют еще раз 30 мая.
BFM.ru вчера в 16:34
Здоровье
В администрации Екатеринбурга выявлен коронавирус
У одного из заместителей руководителя Управления здравоохранения администрации Екатеринбурга сегодня, 28 мая, выявлена коронавирусная инфекция.
Уральский меридиан 07:40