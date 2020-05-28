Общество

RT на русскомRT на русскомРоссельхознадзор подаст иск из-за сообщений о вымогательстве

В Россельхознадзоре опровергли информацию о якобы имевшем место вымогательстве денег у польской компании «Млековита» со стороны главы федеральной службы Сергея Данкверта.
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Россельхознадзор опроверг информацию о вымогательстве у польской компании

ТАСС07:12

В Россельхознадзоре назвали лиц, обвинивших Данкверта в вымогательстве

РЕН ТВ07:11

Россельхознадзор подаст в суд на обвинивших ведомство в вымогательстве денег у польской компании «Млековита»

Эхо Москвы07:06

Руководство Россельхознадзора проверит опер

Коммерсантъ07:52

Россельхознадзор будет судиться за клевету на своего руководителя

Интерфакс06:33

Россельхознадзор подаст иск к обвинившим Данкверта в вымогательстве

РБК06:20

Россельхознадзор предъявит иск за ложную жалобу о вымогательстве

Известия06:55
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Происшествия

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В Псковской област было обнаружено тело трехлетней девочки, которая пять дней назад пропала в садоводстве "Кебь".
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Прогулки москвичей с 1 июня будут организованы по месту их регистрации и проживания по шести группам, распорядок прогулок по времени и дням недели будет опубликован на портале мэра и правительства Москвы 29 мая.
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Общество

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Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) проводит собственное расследование причин смерти 22-летнего защитника «Казанки» Иннокентия Самохвалова.
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SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
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Посла России вызвали в МИД Германии из-за дела о хакерской атаке

МИД Германии пригласил посла России Сергея Нечаева из-за дела о хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
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Минздрав продолжит применять гидроксихлорохин для лечения коронавируса

В Минздраве РФ считают, что препарат можно назначать определенной категории пациентов с коронавирусом, используя для этого его более низкую дозу.
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