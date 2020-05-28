Общество
RT на русскомРоссельхознадзор подаст иск из-за сообщений о вымогательстве
В Россельхознадзоре опровергли информацию о якобы имевшем место вымогательстве денег у польской компании «Млековита» со стороны главы федеральной службы Сергея Данкверта.
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Экономика
Правительство представило план по восстановлению экономики в России
Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики после выхода страны из пандемии коронавируса.
Газета.Ru 07:48
Армия и оружие
В Китае Польшу назвали «самым важным инструментом США против России»
В Китае Польшу назвали "самым важным инструментом США против России". Об этом заявили журналисты портала "Феникс".
Piter.tv 06:06
Общество
Власти Москвы сообщили о показателях смертности в мае
По данным депздрава, показатель смертности от коронавируса в апреле 2020 года зависит от методики подсчета.
Известия 08:10
Транспорт
РЖД с 29 мая вернут рассадку пассажиров без социальной дистанции
РЖД с 29 мая возобновляют продажу билетов на поезда дальнего следования на все места, без учета социальной дистанции между пассажирами, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.
ТАСС 06:24
Происшествия
Журналиста Азара арестовали на 15 суток за пикет у здания МВД в Москве
Тверской суд Москвы отправил под административный арест на 15 суток журналиста "Новой газеты" Илью Азара, который был во вторник задержан в центре столицы за одиночный пикет в поддержку арестованного создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.
Интерфакс 06:06
Здоровье
Минздрав назвал условие для тестирования новорожденных на коронавирус
В методических рекомендациях (*.pdf), опубликованных ранее ведомством, говорилось: «У всех новорожденных необходимо проведение тестирования на SARS-CoV-2 при рождении».
РБК 09:19
Кино
Новый фильм Мартина Скорсезе профинансирует Apple
Новый фильм режиссера должен стать экранизацией одноименного романа Дэвида Гранна, повествующего о событиях начала 1920-х годов в штате Оклахома.
ИА Красная Весна 04:47
Общество
Россия предложила ВОЗ восемь вакцин от коронавируса
Россия предложила Всемирной организации здравоохранения восемь вакцин от коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 08:46
Происшествия
Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой
В Псковской област было обнаружено тело трехлетней девочки, которая пять дней назад пропала в садоводстве "Кебь".
Российская газета 08:32
Общество
Власти Москвы рассказали об организации прогулок с 1 июня
Прогулки москвичей с 1 июня будут организованы по месту их регистрации и проживания по шести группам, распорядок прогулок по времени и дням недели будет опубликован на портале мэра и правительства Москвы 29 мая.
Известия 09:10
Армия и оружие
В США изобрели новый способ применения бомб
В США изобрели новый способ применения бомб. Пентагон уже испытал специальную сбрасываемую платформу для военно-транспортных самолётов.
Ferra 08:29
Футбол
У четырёх футболистов «Локомотива» выявлен коронавирус
Москва, 28 мая 2020, 13:07 — REGNUM Тесты четырёх футболистов московского «Локомотива» на коронавирус дали положительный результат.
REGNUM 06:07
Общество
Аксёнов попросил не вводить тесты на коронавирус для туристов в Крыму
Сергей Аксёнов Glava.rk.gov.ru Комментируя содержащиеся в рекомендациях Роспотребнадзора по работе санаторно-курортного комплекса во время пандемии требования, Аксёнов сообщил: "В частности, по нашему мнению, необходимо полностью отменить обязательное тестирование на коронавирус — как для трудовых коллективов предприятий курортной сферы, так и для туристов, приезжающих в регион".
REGNUM вчера в 14:52
Футбол
FIFPro проводит собственное расследование причин смерти Самохвалова
Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) проводит собственное расследование причин смерти 22-летнего защитника «Казанки» Иннокентия Самохвалова.
Bookmaker-ratings.ru 07:38
Общество
В Башкирии и Саратовской области создадут особые экономические зоны
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановления о создании двух особых экономических зон (ОЭЗ) в республике Башкортостан и Саратовской области, соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации.
РИА Новости 08:21
Космос
Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды
SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
Ведомости вчера в 16:50
Общество
Режим самоизоляции в Москве продлили до 14 июня
Москвичам разрешат гулять в большинстве парков, кроме «Зарядья»; жители старше 65 лет смогут выходить на прогулку или заниматься на улице спортом.
Говорит Москва вчера в 13:15
Биатлон
Польховский не станет главным тренером сборной России по биатлону
Валерий Польховский не будет рекомендован Министерству спорта России на пост главного тренера сборной России по биатлону, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 09:35
Футбол
Дзюба назвал позорищем уход Семина из «Локомотива»
Форвард «Зенита» и национальной команды России Артем Дзюба отреагировал на решение «Локомотива» не продлевать контрактное соглашение с наставником Юрием Семиным.
Vprognoze.ru 26 мая в 11:03
Политика
Посла России вызвали в МИД Германии из-за дела о хакерской атаке
МИД Германии пригласил посла России Сергея Нечаева из-за дела о хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
RT на русском 09:12
Здоровье
Минздрав продолжит применять гидроксихлорохин для лечения коронавируса
В Минздраве РФ считают, что препарат можно назначать определенной категории пациентов с коронавирусом, используя для этого его более низкую дозу.
ГЛАС.RU 09:08
Общество
Судно для достройки «Северного потока-2» вышло с базы
Российское судно «Академик Черский», способное достроить газопровод Северный поток-2, вышло из немецкого порта Мукран и встало на якорь в пяти километрах от него, свидетельствуют данные порталов за слежением морского трафика Vesselfinder и Marine Traffic.
Lenta.ru 06:54
Гаджеты
64 и 40 Мп в камере iPhone могут стать реальностью в следующем году
На сайте Apple Insider опубликовали первый эскиз и предполагаемые характеристики смартфона Apple iPhone, который должен выйти только в следующем году.
iXBT.com 01:29
Общество
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился
Мощности газопровода Ямал — Европа не были забронированы на четверг, транзит снова прекращен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные газотранспортных операторов Германии и Польши.
РБК 04:19
Общество
В Новосибирской области ограничительные меры продлили до конца июня
Власти Новосибирской области продлили ограничительные меры в регионе до 30 июня. Это следует из постановления губернатора Андрея Травникова.
RT на русском 02:01
Общество
В США F-35 едва не утонул в море после взлета с авианосца
На кадрах видно, как самолет пятого поколения после взлета едва не падает в воду.
Piter.tv вчера в 15:18
Общество
В Греции нашли способ защитить население от коронавируса
В Греции специалисты обнаружили реальный способ защитить население от коронавируса.
Evo-rus.com 03:20
Гаджеты
Одноплатный ПК Raspberry Pi 4 получил версию с 8 ГБ ОЗУ
Напомним, что Raspberry Pi 4 оснащается четырёхъядерным процессором на Cortex-A53 с частотой 1,5 ГГц, и он в сорок раз быстрее оригинальной модели 2012 года.
Megaobzor.com 07:33
Происшествия
В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца
В американском городе Миннеаполис второй день подряд продолжаются массовые беспорядки.
Российская газета 04:12