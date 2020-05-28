Общество

РБКРБКРоссельхознадзор подаст иск к обвинившим Данкверта в вымогательстве

Ранее телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источники сообщил, что представитель польской компании «Млековита» обвинил главу Россельхознадзора Сергея Данкверта в вымогательстве взятки $500 тыс. за снятие ограничений на поставки ее продукции в Россию.
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Россельхознадзор подаст иск к обвинившим главу ведомства Данкверта в вымогательстве взятки – пресс-секретарь

Эхо Москвы10:40

Руководство Россельхознадзора проверит опер

Коммерсантъ07:52

В Россельхознадзоре назвали лиц, обвинивших Данкверта в вымогательстве

РЕН ТВ07:11

Россельхознадзор предъявит иск за ложную жалобу о вымогательстве

Известия06:55

Россельхознадзор опроверг информацию о вымогательстве у польской компании

ТАСС07:12

Россельхознадзор будет судиться за клевету на своего руководителя

Интерфакс06:33

Россельхознадзор подаст иск к обвинившим Данкверта в вымогательстве

РБК06:20
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Особую угрозу из-за своей плотности представляют многоразовые маски — в этом случае человеку будет совершенно некомфортно дышать, добавил врач.
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Первый в истории запуск ракеты SpaceX с экипажем покажут онлайн

Созданные SpaceX Илона Маска частично многоразовая тяжелая ракета-носитель Falcon 9 и пассажирский корабль Crew Dragon должны стартовать сегодня с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.
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Президент США Дональд Трамп назвал коронавирусную инфекцию очень плохим «подарком» из Китая.
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