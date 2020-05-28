Общество
РБКРоссельхознадзор подаст иск к обвинившим Данкверта в вымогательстве
Ранее телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источники сообщил, что представитель польской компании «Млековита» обвинил главу Россельхознадзора Сергея Данкверта в вымогательстве взятки $500 тыс. за снятие ограничений на поставки ее продукции в Россию.
Читать в источнике
Оценить48
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 14:06, Ашберн
Общество
Москвичам разъяснили правила прогулок по графику
Прогулки в Москве с 1 июня разрешаются согласно графику по адресу прописки, а не по месту фактического проживания.
Lenta.ru 11:18
Общество
Собянин сообщил, когда откроются салоны красоты и спортзалы
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, когда в столице можно будет открыть салоны красоты и спортзалы.
Вести.Ru 11:56
Общество
В Великобритании умер самый старый мужчина
В Великобритании в возрасте 112 лет скончался самый старый мужчина в мире Роберт Уэйтон, пишет газета Sun.
Газета.Ru 13:20
Общество
В Петербурге с 1 июня смягчат режим «безопасного поведения»
Власти Санкт-Петербурга с 1 по 14 июня введут послабления в режим "безопасного поведения", который ранее был принят в городе из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 11:47
Политика
МИД Германии вызвал посла России из-за хакерской атаки на бундестаг
МИД Германии вызвал российского посла Сергея Нечаева из-за хакерской атаки на бундестаг.
Газета.Ru 09:30
Кино
Apple профинансирует новый фильм Мартина Скорсезе
Культуромания 06:10
Футбол
РФС: Роспотребнадзор согласовал возможность матчей со зрителями
Роспотребнадзор согласовал возможность проведения футбольных матчей при болельщиках, заполняемость стадиона должна быть не более 10%, говорится в заявлении Российского футбольного союза (РФС), которое имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 11:24
Общество
Собянин рассказал о доступе на Красную площадь в день парада Победы
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что свободного доступа на Красную площадь в день парада Победы не будет.
Известия 11:51
Здоровье
Россиянам назвали противопоказание для ношения маски
Особую угрозу из-за своей плотности представляют многоразовые маски — в этом случае человеку будет совершенно некомфортно дышать, добавил врач.
Lenta.ru 01:24
Общество
Парки в Подмосковье откроют для свободного посещения
Парки Московской области откроют для свободного посещения, рассказал губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала «360».
Ведомости 12:19
Энергетика
Транзит российского газа через Польшу в Германию остановлен
Транзит газа по трубопроводу «Ямал — Европа» из России через Белоруссию и Польшу в Германию полностью остановлен, передаёт ТАСС со ссылкой на операторов европейских газопроводов.
RT на русском 26 мая в 05:04
Биатлон
Польховский: Королькевич и Кабуков остались ни с чем, отказав другим
Тренеры Владимир Королькевич и Роберт Кабуков ради работы в сборной России отказались от других предложений, а теперь специалисты остались ни с чем, сказал вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Валерий Польховский.
РИА Новости 07:04
Общество
Москва переходит ко второму этапу снятия ограничений
С 1 же июня открываются автосалоны и магазины непродовольственных товаров - от небольших торговых точек до гипермаркетов.
Российская газета вчера в 14:24
Игры
Мистический шутер Industria обещает затронуть «глубокие темы»
Игромания.ру 10:51
Политика
Украинский журналист ответил на оскорбления Соловьева цитатой Путина
Украинский журналист Роман Цимбалюк процитировал президента России Владимира Путина в ответ на оскорбления от российского телеведущего Владимира Соловьева.
Lenta.ru 05:15
Экономика
Алиханов спрогнозировал двойной рост цен на отдых в отелях региона
Стоимость отдыха в регионе после возобновления работы отелей в сезон может увеличиться до двух раз.
Клопс 13:12
Авто
Nissan прекратит производство автомобилей Datsun в России
Ведомости 06:08
Политика
Дмитрий Рогозин прокомментировал идею Илона Маска бомбить Марс
Идея главы компании Space X Илона Маска бомбить ядерными зарядами Марс чудовищна и негуманна, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Русская Планета вчера в 17:10
Здоровье
В Северодвинске ужесточат меры по борьбе с коронавирусом
На заседании, которое проходило сегодня в областном правительстве, обсудили меры борьбы с коронавирусной инфекцией в Северодвинске, а также выявили ошибки некоторых структур.
Двина Сегодня 06:30
Путешествия
В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов
Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова.
РИА Новости вчера в 03:43
Авто
Tesla снизила цены на свои электрокары
В Китае цены тоже снизились: Model S и Model X стали доступнее на 4%, а вот локализованный там седан Model 3 сохранил прежний ценник в силу отсутствия издержек на логистику.
Автоновости дня вчера в 05:48
Космос
Первый в истории запуск ракеты SpaceX с экипажем покажут онлайн
Созданные SpaceX Илона Маска частично многоразовая тяжелая ракета-носитель Falcon 9 и пассажирский корабль Crew Dragon должны стартовать сегодня с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.
Вести.Ru вчера в 08:22
Политика
Трамп назвал коронавирус «подарком» из Китая
Президент США Дональд Трамп назвал коронавирусную инфекцию очень плохим «подарком» из Китая.
RT на русском 13:03
Политика
Twitter пригласили переехать в Германию из-за конфликта с Трампом
Уполномоченный Министерства экономики ФРГ по цифровой экономике и стартапам Томас Ярзомбек пригласил американскую компанию Twitter перебазироваться в Германию.
News.ru 13:26
Общество
Минтруд предложил утроить пособие по безработице
Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей).
Российская газета вчера в 11:07
Армия и оружие
Асафов: обвинения в переброске Россией МиГ-29 в Ливию лишены оснований
Политическая Экспертиза 10:56
Происшествия
В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца
Российская газета 04:12
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю выросли на 7,93 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю увеличились на 7,928 млн баррелей и на 22 мая достигли 534,422 млн баррелей, сообщает Министерство энергетики США.
ТАСС 11:21