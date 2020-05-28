Ранее телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источники сообщил, что представитель польской компании «Млековита» обвинил главу Россельхознадзора Сергея Данкверта в вымогательстве взятки $500 тыс. за снятие ограничений на поставки ее продукции в Россию.

Россельхознадзор подаст иск к обвинившим Данкверта в вымогательстве

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