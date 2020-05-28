Общество
BFM.ruРоссельхознадзор подаст в суд на обвинивших Данкверта в вымогательстве
Россельхознадзор подает иск в арбитражный суд за распространение «заведомо ложных сведений» и нанесение репутационного ущерба. Ранее некоторые СМИ сообщили, что глава Россельхознадзора Сергей Данкверт якобы вымогал 500 тысяч долларов за возможность поставок продукции «Млековиты».
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На балтийской трассе после столкновения загорелись две машины
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Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды
SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
Ведомости вчера в 16:50
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Минтруд предложил утроить пособие по безработице
Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей).
Российская газета вчера в 11:07
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Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета
В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
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Новый фильм режиссера должен стать экранизацией одноименного романа Дэвида Гранна, повествующего о событиях начала 1920-х годов в штате Оклахома.
ИА Красная Весна 04:47
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«Forbes Украина» назвал богатейших бизнесменов страны
Миллиардер Ринат Ахметов признан журналом «Forbes Украина» богатейшим бизнесменом страны, его состояние оценивается в $2,8 млрд, передает российская редакция Forbes.
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Конор Макгрегор принял вызов на бой от Андерсона Силвы
Ранее Силва предложил Макгрегору провести поединок в промежуточной весовой категории. «Я принимаю (вызов)», — написал в Twitter Конор.
Спорт-Экспресс 10:17
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Люди, перенёсшие коронавирус в лёгкой форме, могут ненадолго получить иммунитет к заболеванию.
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Перехват американского самолета-шпиона российским Су-35 попал на видео
Российские истребители Су-35 перехватили над Средиземным морем американский самолет-шпион Poseidon P-8A.
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Транспорт
РЖД с 29 мая вернут рассадку пассажиров без социальной дистанции
РЖД с 29 мая возобновляют продажу билетов на поезда дальнего следования на все места, без учета социальной дистанции между пассажирами, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.
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Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок
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Политика
Меркель назвала условие отмены антироссийских санкций
Меркель добавила, что во время предстоящего председательства Германии в Евросоюзе, которое начнется во второй половине 2020 года, отношения с Москвой станут одним из приоритетных направлений.
REGNUM 00:02
Общество
Польская компания обвинила главу Россельхознадзора в вымогательстве
Отмечается, что представитель польской компании обратился в одно из отделений полиции в Москве и сообщил, что у главы "Млековиты" вымогают $500 тыс. При этом, сообщил он, требования якобы исходят от главы Россельхознадзора и его заместителя.
REGNUM 06:59
Экономика
Заявки по безработице в США вновь превысили 2 миллиона
Число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, на прошлой неделе превысило 2 миллиона человек десятую неделю подряд на фоне сокращений рабочих мест государственными и местными органами власти США, чьи бюджеты были пострадали в результате пандемии COVID-19 и более массовых увольнений в частном секторе, передает Reuters.
Вести.Ru 10:38
Общество
Академик РАН объяснил опасность длительного ношения масок и перчаток
Число грибковых и аллергических заболеваний вырастет в России из-за постоянного ношения масок и перчаток.
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Песков озаботился внимательностью неверящих в коронавирус россиян
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал данные о большом количестве россиян, отрицающих существование COVID-19.
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С 15 июня ждет россиян Хорватия. Откроет границы скоро и Турция, для которой туризм является системообразующей отраслью экономики.
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С 1 июня детские лагеря или санатории открыты не будут.
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Экономика
Правительство представило план по восстановлению экономики в России
Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики после выхода страны из пандемии коронавируса.
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Появились фото обновленного Lada Largus FL
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Футбол
Зрителей пустят на матчи Российской премьер-лиги
Роспотребнадзор согласовал c Российской премьер-лигой (РПЛ) возможность проведения матчей со зрителями.
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Троим фигурантам дела о реабилитации нацизма предъявлены обвинения
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На Украине символику дивизии СС «Галичина» признали нацистской
Окружной административный суд Киева обязал Украинский институт национальной памяти (УИНП) признать символику дивизии СС «Галичина» нацистской.
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Дания назвала условия остановки «Северного потока-2»
"Из-за санкций швейцарская судоходная компания Allseas остановила работу своего судна, а концы трубопровода просто опустили на дно моря рядом с Борнхольмом", - цитирует издание РИА Новости.
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