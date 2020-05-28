Россельхознадзор подает иск в арбитражный суд за распространение «заведомо ложных сведений» и нанесение репутационного ущерба. Ранее некоторые СМИ сообщили, что глава Россельхознадзора Сергей Данкверт якобы вымогал 500 тысяч долларов за возможность поставок продукции «Млековиты».

Россельхознадзор подаст в суд на обвинивших Данкверта в вымогательстве

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